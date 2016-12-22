МВД объяснило еще одно уголовное дело против Кокорина и Мамаева

Расследуя сообщения о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, следователи московского главка МВД решили выделить в отдельное производство и возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК («Хулиганство»), сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.
«Учитывая широкий общественный резонанс, уголовные дела были переданы в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для дальнейшего расследования. В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — сказал Титов.
Вечером 8 октября, после драки в московском кафе с чиновником Минпромторга и гендиректором «НАМИ», полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях. Максимальная санкция по этой статье — до двух лет лишения свободы.
Титов добавил, что в четверг, 11 октября, запланированы очные ставки по делу футболистов. В пятницу следствие намерено обратиться в суд с просьбой избрать подозреваемым меру пресечения.
Материал дополняется.