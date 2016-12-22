МВД завело дело после конфликта чиновников с футболистами в центре Москвы

МВД возбудило уголовное дело после драки в кафе в центре Москвы. Ранее Минпромторг заявлял, что во время конфликта пострадали директор департамента Денис Пак и глава научного центра НАМИ Сергей Гайсин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Полиция по результатам проверки по факту конфликта в одном из кафе в центре Москвы возбудила уголовное дело по статье «Побои». Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов», — сказали в МВД. Сообщение полиции поступило в РБК в ответ на просьбу прокомментировать заявление Минпромторга о том, что в понедельник 8 октября в кафе в центре Москвы во время конфликта пострадали двое сотрудников ведомства. Речь шла о директоре департамента Денисе Паке и генеральном директоре ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергее Гайсине.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления, добавили в МВД.

О том, что в конфликте с чиновниками Минпромторга участвовали российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, сообщали «Интерфакс» и Telegram-канал «112». Уточнялось, что инцидент произошел в одном из кафе на Арбате.

Кокорин играет за «Зенит», Мамаев — за «Краснодар». Оба — бывшие игроки сборной России. Футболисты летом 2016 года оказались в центре скандала после участия в вечеринке с шампанским в ночном клубе Twiga в Монте-Карло. В сеть попали видеоролики, на которых Кокорин и Мамаев с остальными участниками вечеринки распивают десятки бутылок алкоголя под гимн России.

РБК направил запрос о комментарии в пресс-службу «Зенита». В пресс-службе «Краснодара» РБК сказали, что пока не комментируют информацию о конфликте.