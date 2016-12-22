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РФС заявил о брошенной Кокориным и Мамаевым «тени» на российский футбол
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РФС заявил о брошенной Кокориным и Мамаевым «тени» на российский футбол
Общество, 13:15
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РФС заявил о брошенной Кокориным и Мамаевым «тени» на российский футбол

Случаи, подобные избиению чиновников футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, «бросают тень» на российский футбол, заявил РБК исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Драки и убийства: за что заводили дела на российских спортсменов Еще 5 фото
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Он отметил, что «закон один для всех», и участвовавшие в драке игроки «понесут заслуженное наказание». «Такие случаи бросают тень на наш футбол», — сказал он.

Видео: 112 / Telegram

Игроки «Зенита» Кокорин и «Краснодара» Мамаев избили чиновников Минпромторга в кафе в центре Москвы 8 октября. Пострадавшими оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (разработчик проекта «Кортеж») Сергей Гайсин. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 115 УК (побои). Позже выяснилось, что до этого футболисты также ​напали на личного водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Он находится в больнице. После инцидента «Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым. «Зенит» осудил поведение своего игрока.
 

Теги: Александр Кокорин , Павел Мамаев , избинение
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«Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым Общество
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