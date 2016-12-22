РФС заявил о брошенной Кокориным и Мамаевым «тени» на российский футбол

Случаи, подобные избиению чиновников футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, «бросают тень» на российский футбол, заявил РБК исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Он отметил, что «закон один для всех», и участвовавшие в драке игроки «понесут заслуженное наказание». «Такие случаи бросают тень на наш футбол», — сказал он.
Игроки «Зенита» Кокорин и «Краснодара» Мамаев избили чиновников Минпромторга в кафе в центре Москвы 8 октября. Пострадавшими оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (разработчик проекта «Кортеж») Сергей Гайсин. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 115 УК (побои). Позже выяснилось, что до этого футболисты также напали на личного водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Он находится в больнице. После инцидента «Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым. «Зенит» осудил поведение своего игрока.