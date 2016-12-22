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Полиция ужесточила уголовное обвинение против Мамаева и Кокорина
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Полиция ужесточила уголовное обвинение против Мамаева и Кокорина
Общество, 16:18
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Полиция ужесточила уголовное обвинение против Мамаева и Кокорина
Уголовное дело, фигурантами которого стали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, переквалифицировали по более жесткой, чем ранее, статье. Их обвинили в хулиганстве, ранее дело расследовали по статье «Побои»
Юрий Титов (в центре) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении игрока футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

«Дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — сказал Титов. Также, по его словам, Кокорин и Мамаев могут быть объявлены в федеральный розыск. «Уважаемые господа Кокорин и Мамаев! Столичная полиция просит вас до 18:00 явиться в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для дачи объяснений по материалам следствия, в противном случае вас объявят в федеральный розыск», — добавил он.

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Наказание по статье о хулиганстве предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, а если преступление было совершено по предварительному сговору и группой лиц, то до семи лет заключения. Ранее полиция расследовала дело по более мягкой статье — 116 УК РФ (побои). Максимальное наказание по статье о побоях — до двух лет лишения свободы.

По какой конкретно части ст. 213 возбуждено дело, в МВД не уточняли. Управляющий партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Коблев пояснил РБК, что вероятнее всего речь идет о ч. 2 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В таком случае прекращение дела в связи с примирением сторон уже невозможно, сказал юрист. «Сама переквалификация обоснована, состав преступления есть», — добавил он.

8 октября стало известно, что во время посещения московского кафе «Кофемания» футболисты Кокорин и Мамаев вступили в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком, а также гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. В результате госслужащие были госпитализированы. У Пака диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Позже водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук заявил, что ранее Кокорин и Мамаев напали на него и избили. По словам Соловчука, ему диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа.

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Оба инцидента попали на видео, их публикация вызвала общественный резонанс: дело прокомментировали не только спортивные чиновники и клубы, за которые выступают футболисты, но и в Кремле. «Мы видели достаточно неприятные видеокадры», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также призвал не поддаваться эмоциям и выразил уверенность, что правоохранительные органы выяснят все обстоятельства дела.

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Адвокат футболиста Кокорина ​Умалат Сайгитов ранее говорил о том, что его подзащитный сталкивается с «грандиозным давлением» со стороны СМИ и властей. По его словам, целью этого давления является переквалификация статьи в уголовном деле на более жесткую. Он также говорил, что предлагал правоохранительным органам явиться на допрос со своим клиентом, однако, по его словам, ему предложили «подождать с этим».

Утром 10 октября также стало известно, что оба дела, связанные с драками с участием футболистов, были переданы в столичный главк МВД.

Авторы: Наталья Демченко, Егор Губернаторов.
Теги: Александр Кокорин , Павел Мамаев
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Дело против Мамаева и Кокорина. Главное Общество
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