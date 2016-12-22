ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,51 65,69 EUR Нал. 77,63 76,21 USD Бирж. 66,90 +0,65 EUR Бирж. 77,05 +0,90 USD ЦБ. 66,18 -0,22 EUR ЦБ. 76,07 -0,14 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6330,10 -303,90 IMOEX 2417,69 -1,07% RTSI 1143,35 -1,39% Brent 83,43 -1,53% DJIA 25611,00 -3,10% Nasdaq 7426,26 -4,05%
В УЕФА прокомментировали инцидент с Кокориным и Мамаевым
Лента новостей
Третий фигурант расследования о «вмешательстве России» получил срок 04:51, Политика В управделами президента объяснили закупку икры договором с «Якиторией» 04:48, Общество Автор проекта дуэльного кодекса назвал причину его отзыва из Госдумы 04:07, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 03:45, РБК и Mastercard Трамп назвал действия ФРС ошибкой на фоне падения биржевых индексов 03:42, Политика СМИ узнали о расследовании убитым следователем дела о милях «Аэрофлота» 03:41, Общество Маск опроверг статью FT об основном кандидате на его должность в Tesla 03:11, Бизнес Кузнецова обратилась к Чайке из-за «опасных для детей» товаров из Китая 02:50, Общество Сенаторы обязали Трампа расследовать исчезновение саудовского журналиста 02:45, Политика В Кремле выразили надежду на увеличение числа женщин в управлении 02:03, Общество FT назвала основного кандидата на должность Маска в Tesla 01:43, Бизнес Глава NASA рассказал о перспективах использования российских «Союзов» 01:34, Технологии и медиа Супруга и зять нового главы Петербурга подали в отставку 01:04, Политика СМИ узнали о новом ужесточении обвинения против Мамаева и Кокорина 00:49, Общество Роман Петренко вновь стал руководителем ТНТ 00:37, Технологии и медиа МИД призвал Польшу наказать виновных в осквернении могил советских солдат 00:15, Политика ЦСР предложил разрешить собственникам жилья забирать помещения должников 00:00, Общество Предсказавшие Болотную эксперты увидели предпосылки новых протестов 00:00, Политика В Bellingcat ответили на обвинение в ретуши фото «отравителей» Скрипалей 10 окт, 23:54, Политика 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 10 окт, 23:47, РБК и Lenovo Биржевые индексы в США резко упали по итогам среды 10 окт, 23:45, Экономика Кадыров попросил Евкурова передать народу Ингушетии «добрых пожеланий» 10 окт, 23:18, Политика Минобороны рассказало о попавших к террористам отравляющих веществах 10 окт, 23:07, Политика В Финляндии рассказали об угрозе задержки строительства российской АЭС 10 окт, 22:59, Бизнес Агентства сообщили о подготовке Украиной «провокации в Азовском море» 10 окт, 22:54, Политика Совет Европы допустил исключение России из организации из-за взносов 10 окт, 22:48, Политика В Белоруссии задержали объявленного в международный розыск россиянина 10 окт, 22:34, Общество Коллекционные метры: сколько стоят самые дорогие пентхаусы в Москве 10 окт, 22:23, РБК и Элитная недвижимость
В УЕФА прокомментировали инцидент с Кокориным и Мамаевым
Общество, 05:49
0
В УЕФА прокомментировали инцидент с Кокориным и Мамаевым

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) следят за ситуацией с дракой, в которой приняли участие российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, однако для их наказания необходимо решение ФИФА, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

«Что касается санкций или запрета на участие в еврокубках и международных соревнованиях для обвиняемых футболистов, решение об этом принимает ФИФА. УЕФА со своей стороны может подтвердить, что мы в курсе произошедшего исходя из материалов прессы», — заявили в УЕФА, подчеркнув, что следят за развитием ситуации.

Дело против Мамаева и Кокорина. Главное
Общество

В то же время глава международной организации Sport for All Янис Кузинс заявил изданию, что планирует обратиться в антирасистскую сеть Football Against Racism in Europe (FARE), а также ФИФА и УЕФА, из-за «возможного проявления расизма» в действиях Кокорина и Мамаева.

«Такие игроки должны получить наказание не только по законодательству, но и серьезную дисквалификацию на уровне ФИФА и УЕФА. Я обращусь в эти международные футбольные организации», — сказал он.

Источник «Известий» в ФИФА заявил, что в организации взяли «под особый контроль» инцидент с Кокориным и Мамаевым.

8 октября два футболиста в кафе «Кофемания» в Москве избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора государственного научного центра ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК России (побои), по позже его переквалифицировали в хулиганство (ст. 213 УК), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Помимо Гайсина и Пака футболисты также напали на Виталия Соловчукаа, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. По словам мужчины, он получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа и ушиб мягких тканей лица.

Драки и убийства: за что заводили дела на российских спортсменов Еще 5 фото
Фотогалерея

Оба инцидента попали на видео. Кокорин и Мамаев явились в полицию и были задержаны на 48 часов.По информации газеты «Коммерсантъ» им собираются предъявить обвинения в хулиганстве, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 УК).

В «Зените», в котором играет Кокорин назвали инцидент отвратительным и пообещали наказать игроку. Интернет-магазин футбольного клуба прекратил продавать футболки с его фамилией. В «Краснодаре» в свою очередь рассматривают возможность расторгнуть контракт с Мамаевым.

СМИ узнали о новом ужесточении обвинения против Мамаева и Кокорина
Общество

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле обратили внимание на инцидент и видели «достаточно неприятные видеокадры.

Главное
Предсказавшие Болотную эксперты увидели предпосылки новых протестов Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о новом ужесточении обвинения против Мамаева и Кокорина Общество
Полиция изучит данные о попытках выкупить видео драки Кокорина и Мамаева Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter