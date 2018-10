В УЕФА прокомментировали инцидент с Кокориным и Мамаевым

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) следят за ситуацией с дракой, в которой приняли участие российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, однако для их наказания необходимо решение ФИФА, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

«Что касается санкций или запрета на участие в еврокубках и международных соревнованиях для обвиняемых футболистов, решение об этом принимает ФИФА. УЕФА со своей стороны может подтвердить, что мы в курсе произошедшего исходя из материалов прессы», — заявили в УЕФА, подчеркнув, что следят за развитием ситуации.

В то же время глава международной организации Sport for All Янис Кузинс заявил изданию, что планирует обратиться в антирасистскую сеть Football Against Racism in Europe (FARE), а также ФИФА и УЕФА, из-за «возможного проявления расизма» в действиях Кокорина и Мамаева.

«Такие игроки должны получить наказание не только по законодательству, но и серьезную дисквалификацию на уровне ФИФА и УЕФА. Я обращусь в эти международные футбольные организации», — сказал он.

Источник «Известий» в ФИФА заявил, что в организации взяли «под особый контроль» инцидент с Кокориным и Мамаевым.

8 октября два футболиста в кафе «Кофемания» в Москве избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора государственного научного центра ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК России (побои), по позже его переквалифицировали в хулиганство (ст. 213 УК), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Помимо Гайсина и Пака футболисты также напали на Виталия Соловчукаа, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. По словам мужчины, он получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа и ушиб мягких тканей лица.

Оба инцидента попали на видео. Кокорин и Мамаев явились в полицию и были задержаны на 48 часов.По информации газеты «Коммерсантъ» им собираются предъявить обвинения в хулиганстве, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 УК).

В «Зените», в котором играет Кокорин назвали инцидент отвратительным и пообещали наказать игроку. Интернет-магазин футбольного клуба прекратил продавать футболки с его фамилией. В «Краснодаре» в свою очередь рассматривают возможность расторгнуть контракт с Мамаевым.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле обратили внимание на инцидент и видели «достаточно неприятные видеокадры.