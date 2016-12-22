Чиновники Минпромторга пострадали в стычке в кафе в центре Москвы

По данным СМИ, речь идет о конфликте с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым

Денис Пак (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

О том, что в результате инцидента в центре Москвы в понедельник, 8 октября, пострадали два сотрудника Минпромторга, сообщила РБК пресс-секретарь министерства Залина Корнилова.

Она уточнила, что речь идет о директоре департамента Денисе Паке и генеральном директоре ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергее Гайсине. Оба в настоящее время находятся в медицинских учреждениях города, где им была оказана необходимая помощь.

По словам Корниловой, пострадавшие обратились с заявлением в полицию. «Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации», — сказала она.

«По факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и участники инцидента», — говорится в заявлении МВД.

По данным «Интерфакса» и телеграм-канала «112», в инциденте с чиновниками Минпромторга участвовали российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что инцидент произошел в кафе на Арбате. По его словам, возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили одного из госслужащих и ударили его по лицу.

В пресс-службе ФК «Краснодар», в котором играет Павел Мамаев, РБК сказали, что пока не комментируют информацию о конфликте. РБК также направил запрос о комментарии в пресс-службу «Зенита», где играет Александр Кокорин.

Кокорин и Мамаев — бывшие игроки сборной России. Два года назад оба футболиста уже попадали в скандальную историю. Речь идет о роликах, на которых они принимают участие в вечеринке в ночном клубе Twiga в Монте-Карло вскоре после вылета сборной России из чемпионата Европы-2016. На видео было видно, как официантки выносят несколько десятков бутылок с шампанским, а затем все участники вечеринки выпивают алкоголь под гимн России. В марте прошлого года Кокорина задерживали за выезд на встречную полосу в центре Москвы.