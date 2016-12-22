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Драки и убийства: за что заводили дела на российских спортсменов
Общество, 12:51
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Драки и убийства: за что заводили дела на российских спортсменов

8 октября было возбуждено уголовное дело против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили посетителей одного из московских кафе, в том числе главу департамента Минпромторга. Позднее стало известно, что до драки в кафе они напали на водителя припаркованной на улице машины телеведущей «Первого канала». Все пострадавшие находятся в больнице. Местоположение футболистов пока остается неизвестным.

Как заканчивались уголовные дела, заведенные на известных российских спортсменов, — в обзоре РБК.

Эдуард Стрельцов, футбол
Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Нападающий московского «Торпедо» и сборной СССР по футболу, ставший Олимпийским чемпионом в 19 лет, Эдуард Стрельцов был арестован за полмесяца до начала чемпионата мира 1958 года. Его и двух других игроков сборной — спартаковцев Бориса Татушина и Михаила Огонькова — обвинили в изнасиловании. Стрельцов был приговорен к семи годам заключения, но в 1963 году его условно-досрочно освободили.

Через два года он вернулся в состав «Торпедо» и сборной страны. Именем Стрельцова назван стадион «Торпедо» в Москве на Восточной улице, там же установлен памятник ему. Татушин и Огоньков избежали тюрьмы, но были на долгий срок отстранены от футбола. Ни тому, ни другому не удалось вернуться на прежний уровень. Стрельцов умер в 1990 году

Юрий Севидов, футбол
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Советский футболист, игрок московского «Спартака» Юрий Севидов в 1966 году получил 10 лет тюрьмы за то, что годом ранее сбил на своем автомобиле химика, члена-корреспондента АН СССР Дмитрия Рябчикова, который умер в больнице в результате ошибки врачей. Севидов вышел на свободу спустя четыре года по амнистии, продолжив футбольную карьеру в ФК «Кайрат» (Алма-Ата). Севидов умер в 2010 году

Михаил Татаринов, хоккей
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Защитник хоккейного «Динамо» Михаил Татаринов в 1990 году стал чемпионом мира по хоккею в составе сборной СССР, после чего уехал играть в Северную Америку. Он не смог закрепиться в НХЛ, вернулся в Москву и запил. В 2001 году в ходе спора из-за карточного долга Татаринов убил ножом своего кредитора. Отбыл в тюрьме 11 месяцев. Сейчас работает председателем федерации хоккея Иркутской области

Георгий Хижняков, каратэ
Фото: tumen.kp.ru

Бывший главный тренер сборной России по каратэ Георгий Хижняков в 2008 году был осужден на восемь лет за организацию группировки, которая занималась угоном автомобилей. Как установило следствие, всего под руководством Хижнякова было похищено не менее пяти иномарок представительского класса общей стоимостью более 7,5 млн руб.
 

Расул Мирзаев, борьба
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В ноябре 2012 года боев ММА Расул Мирзаев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и получил два года тюрьмы. По данным следствия, в августе 2011 года у ночного клуба «Гараж» самбист ударил рукой по лицу 19-летнего студента Ивана Агафонова, тот упал и ударился головой об асфальт. Студент был госпитализирован и умер в больнице из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. После отбытия наказания Мирзаев продолжил спортивную карьеру

Вячеслав Войнов, хоккей
Фото: Nam Y. Huh / AP
Двукратный обладатель кубка Стэнли в составе хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингз», защитник Вячеслав Войнов в 2014 году был арестован в США по обвинению в домашнем насилии — жертвой избиения стала его жена. Пойдя на сделку со следствием, Войнов был приговорен к 90 суткам заключения и трем годам испытательного срока. В конце 2015 года вернулся в Россию, где подписал контракт с петербургским СКА. Выступая за национальную сборную, хоккеист стал победителем Олимпиады в Пхёнчхане. Награжден Орденом Дружбы
Александр Емельяненко, борьба
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В мае 2015 года боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был осужден на 4,5 года колонии за изнасилование. По версии следствия, в ночь на 3 марта 2014 года он изнасиловал Полину Степанову, а также похитил ее паспорт. Девушка приходила убираться в квартире спортсмена. В августе 2014 года заявление об изнасиловании на спортсмена написала еще одна девушка, которая позднее забрала его обратно. Кроме того, в 2015-м году было заведено еще одно дело по обвинению Емельяненко в нанесении побоев пенсионеру в одном из столичных кафе, но вскоре оно было закрыто за примирением сторон.

Емельяненко вышел из колонии в ноябре 2016 года. Неотбытая часть наказания была заменена исправительными работами

Сагид Муртазалиев, борьба
Фото: Виталий Иванов / ТАСС

Борец вольного стиля, чемпион Олимпиады 2000 года в Сиднее Сагид Муртазалиев после окончания спортивной карьеры стал депутатом Народного собрания Дагестана и возглавлял в 2010-2015 годах республиканское отделение Пенсионного фонда.

Первое уголовное дело на Муртазалиева было заведено еще в 1996-м, после убийства его знакомого, сына начальника местной милиции. Тогда спортсмен пропустил Олимпиаду в Атланте, и только спустя полгода уголовное преследование в отношении Муртазалиева была прекращено.

В 2002 году Муртазалиев застрелил одного из мужчин, отдыхавших с ним в подмосковной сауне. По версии следствия, после того, как у них начался конфликт, мужчина достал нож и ранил Муртазалиева. В итоге его действия были признаны самообороной, уголовное дело прекращено.

В 2015-м он был обвинен в финансировании терроризма и организации нескольких убийств. На тот момент он уже возглавлял республиканское отделение Пенсионного фонда. Арестовать Муртазалиева смогли только заочно, так как на момент появления уголовного дела он находился в ОАЭ

Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев, футбол
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на посетителей московского кафе — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина — и, незадолго до этого, на водителя одной из машин, припаркованных на улице. 8 октября было заведено уголовное дело.

По предварительной версии, футболисты в нетрезвом виде громко вели себя в кафе и получили замечание от посетителей, завязалась драку.

ФК «Краснодар», в котором играет Павел Мамаев, решил разорвать контракт с футболистом.

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Футбол , Хоккей
Главное
«Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым Общество
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