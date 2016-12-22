Драки и убийства: за что заводили дела на российских спортсменов

8 октября было возбуждено уголовное дело против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили посетителей одного из московских кафе, в том числе главу департамента Минпромторга. Позднее стало известно, что до драки в кафе они напали на водителя припаркованной на улице машины телеведущей «Первого канала». Все пострадавшие находятся в больнице. Местоположение футболистов пока остается неизвестным.

Как заканчивались уголовные дела, заведенные на известных российских спортсменов, — в обзоре РБК.