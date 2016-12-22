Полиция изучит данные о попытках выкупить видео драки Кокорина и Мамаева

Полицейские изучат данные о том, что видео драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамева с чиновниками Минпромторга хотели выкупить, чтобы его не смогли изучить следователи. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов в эфире программы «Пусть говорят», передает ТАСС.

«Нам нет разницы, футболист он, хоккеист, спортсмен, продавец. Столичная полиция исповедует принцип Жеглова (Глеб Жеглов — персонаж романа братьев Вайнеров «Эра милосердия». — РБК) — вор должен сидеть в тюрьме», — сказал он.

О том, что видеозапись хотели выкупить друзья Кокорина и Мамаева, сообщил радиостанции «Вести FM» очевидица. По ее словам, они пришли в кафе с «толстым портмоне» и предложили деньги за жесткий диск системы видеонаблюдения. Собеседник радио допустила, что они хотели стереть видео, но запись была передана в полицию, а потом в СМИ.

Драка между футболистами и чиновниками произошла в Москве 8 октября в кафе «Кофемания». В результате были госпитализированы директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Инцидент был заснят на видео. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои), но затем ее переквалифицировали в ст. 213 УК РФ (хулиганство). Кокорин и Мамаев проходят подозреваемыми по этому делу.

Оба футболиста явились в отделение полиции. Впоследствии они были задержаны на 48 часов. Футболисты проведут двое суток в изоляторе временного содержания, который находится на Петровке, 38.