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МВД пригрозило Мамаеву и Кокорину федеральным розыском в случае неявки
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МВД пригрозило Мамаеву и Кокорину федеральным розыском в случае неявки
Общество, 16:20
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МВД пригрозило Мамаеву и Кокорину федеральным розыском в случае неявки

Полиция пригрозила игрокам футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» Александру Кокорину и Павлу Мамаеву федеральным розыском, если они не явятся в правоохранительные органы до 18:00 мск 10 октября. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

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«Уважаемые господа Кокорин и Мамаев, столичная полиция просит вас до 18:00 явиться в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для дачи объяснений по материалам следствия, в противном случае вас объявят в федеральный розыск», — сообщил он.

По словам Титова, «в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)». Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы на срок от пяти до семи лет в зависимости от состава преступления.

Ранее в отношении в футболистов возбудили дело по двум эпизодам более мягкой статьи о побоях (ст. 116 УК РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.

Драки и убийства: за что заводили дела на российских спортсменов Еще 5 фото
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8 октября футболисты  Кокорин и Мамаев устроили драку в одном из кафе в центре Москвы с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором разработчика проекта «Кортеж» — ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» — Сергеем Гайсиным. До стычки с чиновниками, по версии полиции, спортсмены в компании других молодых людей напали на личного водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, которого позже госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа. У Пака врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

Теги: ГУ МВД , Павел Мамаев , Александр Кокорин , федеральный розыск , Уголовное дело
Главное
Полиция ужесточила уголовное обвинение против Мамаева и Кокорина Общество
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