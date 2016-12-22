Песков посоветовал не поддаваться эмоциям в деле Мамаева и Кокорина

Отвечая на вопрос по поводу возбуждения уголовного дела после драки с участием футболистов Мамаева и Кокорина, Песков рассказал, что в Кремле обратили внимание на случившееся, сообщает корреспондент РБК. «Мы видели достаточно неприятные видеокадры», — сказал пресс-секретарь президента.
Песков посоветовал абстрагироваться от эмоций и от того, чем занимаются Мамаев и Кокорин в обычной жизни. «Там очевидно было много и свидетелей и была видеозапись. Правоохранительным органам не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого дела», — сказал он.
Вечером 8 октября ГУ МВД по Москве завело уголовное дело в связи с избиением в столичном ресторане директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Среди напавших на чиновников были игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Эти же футболисты участвовали в еще одной драке которая произошла за пределами ресторана. Они напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, сломали ему нос и нанесли черепно-мозговую травму.
В настоящее время местонахождение футболистов неизвестно. В «Краснодаре» уже пообещали не только оштрафовать Мамаева и отстранить его от тренировок с первой командой, но и разорвать с ним действующий контракт.
В свою очередь в «Зените» заявили, что инцидент с Кокориным вызывает стыд. Там пообещали наказать игрока, однако предложили сначала дождаться оценки правоохранительных органов.