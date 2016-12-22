Российская премьер-лига осудила «хулиганов» Мамаева и Кокорина

Российская премьер-лига осудила поведение футболистов Александра Кокорина (ФК «Зенит») и Павла Мамаева (ФК «Краснодар»), говорится в заявлении РПЛ, поступившем в РБК.

После уточнения обстоятельств произошедшего ​РПЛ выразила «возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение». В заявлении заметили, что поведение Мамаева и Кокорина «бросает тень» «не только на славные имена ФК «Зенит» и ФК «Краснодар», но и на весь российский футбол». «Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — говорится в сообщении.

Ранее о том, что Кокорин и Мамаев «бросили тень» на российский футбол заявил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев. «Зенит» осудил и назвал отвратительным поведение Кокорина, «Краснодар» сообщил о планах расторгнуть контракт с Мамаевым. В Кремле посоветовали «не поддаваться эмоциям» в этом деле.

Футболисты стали участниками драки с чиновниками Минпромторга в кафе в центре Москвы 8 октября. Их жертвами оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (разработчик проекта «Кортеж») Сергей Гайсин. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 115 УК (побои). Также сообщалось, что футболисты ​в компании других молодых людей напали на личного водителя телеведущей Ольги Ушаковой, который был госпитализирован. Мамаева и Кокорина вызвали в полицию на допрос.