Водитель телеведущей рассказал о нападении Кокорина и Мамаева

Водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал «МК», что опознал в напавших на него футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По его словам, нападение произошло на 2-й Брестской улице, где он припарковался в ожидании Ушаковой. Сначала в автомобиль села пьяная девушка, водитель попросил ее выйти, через минуту ее забрал молодой человек. После этого компания молодых людей бросила предмет в машину, Соловчук вышел из автомобиля, в этот момент его стали избивать.

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«Минимум пять человек наносили удары. Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление», — рассказал водитель. По словам Соловчука, он получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Также нападавшие повредили крыло автомобиля и стекло.

После этого молодые люди ушли с места происшествия, Соловчук отъехал к концертному залу Чайковского. Очевидцы вызвали полицию и помогли водителю до приезда медиков.

В Боткинской больнице сообщили РБК, что Соловчук находится в медучреждении с 8 октября. Сейчас он в отделении нейрохирургии №49.

Мамаев и Кокорин также подрались в Москве с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (разработчик проекта «Кортеж») Сергеем Гайсиным.

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК России (Побои), футболисты вызваны на допрос. Глава Минспорта Павел Колобков призвал Мамаева и Кокорина ответить за свои действия по закону.