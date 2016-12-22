Голодец назвала недопустимым и неспортивным поведение Кокорина и Мамаева

Футболисты должны подавать пример будущему поколению, заявила вице-премьер. Она также призвала РФС дать «более внятную реакцию» на произошедшее

Ольга Голодец (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Курирующая спорт заместитель председателя правительства Ольга Голодец прокомментировала сообщения об участии футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в двух драках в Москве, назвав их поведение недопустимым и неспортивным, передает корреспондент РБК.

Вице-премьер добавила, что «ждет более внятной реакции от РФС и футбольной общественности с осуждением поступка людей, которые являются звездами футбола и должны давать пример будущему поколению».

Кокорин и Мамаев, как сообщалось ранее, в понедельник утром сначала избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а уже затем устроили драку в кафе, в которой пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

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Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что подобные случаи «бросают тень на футбол», и добавил, что футболисты понесут «заслуженное наказание».

В ФК «Зенит», за который выступает Кокорин, заявили, что болельщики и руководства клуба разочарованы поведением спортсмена. Наказание за действия Кокорина, говорилось в заявлении, «последует». В «Краснодаре» заявили, что Мамаев будет отстранен и оштрафован, а в клубе рассмотрят возможность досрочно расторгнуть контракт с футболистом.