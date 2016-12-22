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Адвокат рассказал о попытке представить Кокорина и Мамаева террористами
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Адвокат рассказал о попытке представить Кокорина и Мамаева террористами
Общество, 10:25
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Адвокат рассказал о попытке представить Кокорина и Мамаева террористами
Из-за двух нападений, в которых, предположительно, участвовали футболисты, люди готовы низвести вчерашних «любимцев публики» до уровня «террористов-экстремистов», считает адвокат Кокорина Умалат Сайгитов
Александр Кокорин (справа) и Павел Мамаев (Фото: Михаил Киреев / РИА Новости)

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева пытаются низвести до статуса террористов, считает адвокат Кокорина Умалат Сайгитов.

«То, что сейчас происходит вокруг этого дела, мне представляется как очередные крупномасштабные учения по манипулированию общественным мнением: из любимцев и кумиров людей деклассировали практически до статуса террористов-экстремистов», — заявил он РБК. «По поводу квалификации... это отдельный разговор... следствие просто проявило невероятную гибкость, мягко говоря», — добавил он.

Таким образом Сайгитов прокомментировал ужесточение статьи, по которой расследуют дело в отношении футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева, которые утром 8 октября напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе «Кофемания». Кроме того, в тот же день они избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука, а также повредили ее автомобиль.

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​Полиция завела по этим двум эпизодам дело по статье «Побои» (ст. 216 УК РФ). В ходе расследования было начато отдельное уголовное производство по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ). Уголовный кодекс предусматривает наказание по этой статье до пяти, а если преступление было совершено по предварительному сговору и группой лиц, то до семи лет лишения свободы.

Полиция вызвала Кокорина и Мамаева на допрос в рамках этого дела, после чего оба футболиста вечером 10 октября были задержаны до избрания меры пресечения.

Авторы: Егор Губернаторов, Наталья Демченко.
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