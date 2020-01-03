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Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91
(-0,13)
Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34
(+0,31)
Quote, 30 дек 2019, 14:19
Три человека погибли из-за ДТП в Братске
Общество, 10:29
Пелоси назвала провокацией убийство иранского генерала Сулеймани
Политика, 10:27
Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов
Финансы, 10:21
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СМИ узнали об остановке поставок российской нефти в Белоруссию
Экономика, 10:09
Кого мы потеряли в 2019 году
Общество, 10:06
Как развивалась Windows: от «единицы» до «десятки» через 95
РБК и Microsoft, 09:59
МИД Ирана вызвало швейцарского посла из-за убийства Сулеймани
Политика, 09:45
Верховный лидер Ирана пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани
Политика, 09:30
Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль
Экономика, 09:03
NI поставил российскую морскую пехоту на второе место после американской
Политика, 08:42
Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой
Общество, 08:09
В Минобороны назвали место проведения боевых пусков ракет С-400
Технологии и медиа, 07:53
В реанимацию доставили упавшего в Москву-реку около Кремля мужчину
Общество, 07:17
Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма
Политика, 07:13
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Общество
,
03 янв, 10:06
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Кого мы потеряли в 2019 году
Космонавты, актеры, музыканты, политики, миллиардеры, диктаторы. Из России, Франции и США. Люди, которых не стало в 2019 году
Теги:
мультимедиа
, Децл
, Игорь Малашенко
, Юлия Началова
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