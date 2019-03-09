Народный артист СССР Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет. Актер много лет служил в Театре им. Вахтангова. Он также хорошо известен своими ролями в комедиях Леонида Гайдая и других фильмах
Владимир Абрамович Этуш родился в Москве в 1922 году, но в документах записан 1923 год рождения. Сам артист в своей книге «И я там был» объяснил это так: «Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорожденного мальчика годом позже. Дескать, придет время призыва в армию — крепче будет. Так поступили и со мной»
Когда началась Великая Отечественная война, Этуш записался в армию добровольцем. Тогда он уже был вольнослушателем театрального училища и выходил на сцену Театра имени Вахтангова. Актер вспоминал позже: «Я пришел на спектакль. Мы играли, вся труппа и вся школа играла. И в этот день я увидел в зрительном зале 13 человек, я их посчитал <…>. Я подумал, что моя профессия никому не нужна сейчас. У меня была бронь, защищавшая меня от армии, но я взял и ушел в армию». В 1943 году после тяжелого ранения его комиссовали
В 1945 году Этуш окончил актерский факультет Театрального училища имени Щукина. С этого же года стал преподавать там. Он был ректором училища с 1987 по 2003 год
После окончания учебы Этуша приняли в Театр им. Вахтангова. Там он исполнил множество ролей в разных постановках, среди его работ такие спектакли, как «Мещанин во дворянстве», «Принцесса Турандот» и «Два веронца»
Этуш снимался в комедиях Леонида Гайдая, таких как «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». Артист говорил в одном из интервью: «Другие актеры имели огромное внешнее преимущество передо мной. На нашем кинофоне я был совсем черным. Ну кого я мог играть? В кино же важна внешность... И вдруг открылось «кавказское направление». Я ведь до «Кавказской пленницы» уже сыграл двух подобных героев. Оттого и отказывался от Саахова — не хотел повторяться»
Владимир Этуш был женат четыре раза. Дочь от третьего брака Раиса Этуш (родилась в 1955 году) тоже стала актрисой