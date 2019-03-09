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Не только товарищ Саахов — о жизни и лучших ролях Владимира Этуша

Народный артист СССР ​Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет. Актер много лет служил в Театре им. Вахтангова. Он также хорошо известен своими ролями в комедиях Леонида Гайдая и других фильмах
Государственный академический театр им. Е.Вахтангова. Сцена из пьесы греческого драматурга Георгоса Севастикоглу «Ангела». Ангела — Валерия Разинкова, Ламброс — Василий Лановой, Меньос — Владимир Этуш, Фанни — Екатерина Райкина
(Фото: А. Воротынский / РИА Новости)

Владимир Абрамович Этуш родился в Москве в 1922 году, но в документах записан 1923 год рождения. Сам артист в своей книге «И я там был» объяснил это так: «Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорожденного мальчика годом позже. Дескать, придет время призыва в армию — крепче будет. Так поступили и со мной»

Фото: vlad.etush / Facebook

Когда началась Великая Отечественная война, Этуш записался в армию добровольцем. Тогда он уже был вольнослушателем театрального училища и выходил на сцену Театра имени Вахтангова. Актер вспоминал позже: «Я пришел на спектакль. Мы играли, вся труппа и вся школа играла. И в этот день я увидел в зрительном зале 13 человек, я их посчитал <…>. Я подумал, что моя профессия никому не нужна сейчас. У меня была бронь, защищавшая меня от армии, но я взял и ушел в армию». В 1943 году после тяжелого ранения его комиссовали

Владимир Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина
(Фото: Александр Макаров / РИА Новости)

В 1945 году Этуш окончил актерский факультет Театрального училища имени Щукина. С этого же года стал преподавать там. Он был ректором училища с 1987 по 2003 год

Владимир Этуш в роли господина Журдена в сцене из спектакля Жан-Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве». Московский академический театр имени Е.Вахтангова
(Фото: Александр Макаров / РИА Новости)

После окончания учебы Этуша приняли в Театр им. Вахтангова. Там он исполнил множество ролей в разных постановках, среди его работ такие спектакли, как «Мещанин во дворянстве», «Принцесса Турандот» и «Два веронца»

Фото: кадр из фильма «Адмирал Ушаков»
Владимир Этуш начал сниматься в кино в 1953 году. Впервые он появился на экране в «Адмирале Ушакове» Михаила Ромма
Артисты Фрунзик Мкртчян в роли дяди, Владимир Этуш в роли Саахова, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (режиссер Леонид Гайдай)
(Фото: РИА Новости)

Этуш снимался в комедиях Леонида Гайдая, таких как «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». Артист говорил в одном из интервью: «Другие актеры имели огромное внешнее преимущество передо мной. На нашем кинофоне я был совсем черным. Ну кого я мог играть? В кино же важна внешность... И вдруг открылось «кавказское направление». Я ведь до «Кавказской пленницы» уже сыграл двух подобных героев. Оттого и отказывался от Саахова — не хотел повторяться»

Владимир Этуш с супругой Еленой на своем творческом вечере «Хрустальный бал Хрустальной Турандот» в Театре им. Е.Вахтангова
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Владимир Этуш был женат четыре раза. Дочь от третьего брака Раиса Этуш (родилась в 1955 году) тоже стала актрисой

Фото: Александра Мудрац / ТАСС
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Владимир Этуш, артист
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