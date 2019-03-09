Когда началась Великая Отечественная война, Этуш записался в армию добровольцем. Тогда он уже был вольнослушателем театрального училища и выходил на сцену Театра имени Вахтангова. Актер вспоминал позже: «Я пришел на спектакль. Мы играли, вся труппа и вся школа играла. И в этот день я увидел в зрительном зале 13 человек, я их посчитал <…>. Я подумал, что моя профессия никому не нужна сейчас. У меня была бронь, защищавшая меня от армии, но я взял и ушел в армию». В 1943 году после тяжелого ранения его комиссовали