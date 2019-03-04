Следователи назвали причину смерти Децла

Сердце Кирилла Толмацкого остановилось из-за осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы, заключили судмедэксперты

Кирилл Толмацкий (Децл) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

По данным судебно-медицинской экспертизы, Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, умер от сердечной недостаточности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, поступившем в РБК.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо телесных повреждений не выявлено», — сообщили в ведомстве.

О смерти Децла стало известно 3 февраля. В это время музыкант находился на гастролях в Ижевске. Ему стало плохо после концерта, и около часа ночи он умер в кафе Posh. Толмацкому было 35 лет.

В тот же день концертный директор Толмацкого Павел Беленец сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца. Источник ТАСС сообщал, что наркотиков или алкоголя в крови музыканта обнаружено не было. Мать Толмацкого Ирина назвала причиной остановки сердца перенагрузку во время работы. Он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога», — рассказывала она.