«Меня интересовали герои, а не история»: чем запомнился Георгий Данелия

Георгий Данелия родился в 1930 году в Тбилиси (тогда Тифлис) в семье инженера и кинорежиссера. Вскоре они переехали в Москву. Отец входил в руководство «Метростроя», а мать работала постановщиком на «Мосфильме». После школы Данелия отучился в Московском архитектурном институте и работал архитектором в Институте проектирования городов, а в 1956 году пошел на Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме».

Среди его учителей были Михаил Ромм, Сергей Юткевич и Михаил Калатозов. Данелия вспоминал в одной из своих книг: «На курсы взяли четырнадцать человек. Из четырнадцати десять были театральными режиссерами, а четверо нет <...> Театральные режиссеры говорили, что абсурдно учить нас всех по одной программе. Это все равно, что учить одному и тому же человека, который играет Листа, и человека, который еще не умеет сыграть гаммы. Я с детства околачивался на съемочных площадках — каждое лето мама брала меня с собой в экспедиции. И в массовках снимался — и когда был ребенком, и потом, когда учился в школе, и когда учился в архитектурном. А в фильме «Георгий Саакадзе» даже сыграл в эпизоде — с репликами! Мне тогда было десять лет. Поэтому как снимается кино на практике, какое это муторное занятие, думаю, я знал лучше, чем они»