«Меня интересовали герои, а не история»: чем запомнился Георгий Данелия

Георгий Данелия родился в 1930 году в Тбилиси (тогда Тифлис) в семье инженера и кинорежиссера. Вскоре они переехали в Москву. Отец входил в руководство «Метростроя», а мать работала постановщиком на «Мосфильме». После школы Данелия отучился в Московском архитектурном институте и работал архитектором в Институте проектирования городов, а в 1956 году пошел на Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме».
Среди его учителей были Михаил Ромм, Сергей Юткевич и Михаил Калатозов. Данелия вспоминал в одной из своих книг: «На курсы взяли четырнадцать человек. Из четырнадцати десять были театральными режиссерами, а четверо нет <...> Театральные режиссеры говорили, что абсурдно учить нас всех по одной программе. Это все равно, что учить одному и тому же человека, который играет Листа, и человека, который еще не умеет сыграть гаммы. Я с детства околачивался на съемочных площадках — каждое лето мама брала меня с собой в экспедиции. И в массовках снимался — и когда был ребенком, и потом, когда учился в школе, и когда учился в архитектурном. А в фильме «Георгий Саакадзе» даже сыграл в эпизоде — с репликами! Мне тогда было десять лет. Поэтому как снимается кино на практике, какое это муторное занятие, думаю, я знал лучше, чем они»
В 1959 году, после окончания курсов, Данелия стал режиссером-постановщиком на «Мосфильме». Свой первый полнометражный фильм «Сережа» снял по собственному сценарию вместе с Игорем Таланкиным. Широкая известность пришла к Данелии после фильма «Я шагаю по Москве» 1963 года, картина стала одним из символов «оттепели»
Георгий Данелия снял около двух десятков фильмов, большинство из них — комедии. Среди его работ «Афоня» (1975), «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979) и «Кин-дза-дза!» (1986). В одном из интервью он так говорил о своих работах: «Я сам часто ищу объяснения, почему фильмы советских кинематографистов так любимы. Может быть, дело в том, что в них заложена энергетика добра?! Хотя взять, например, мою картину «Слезы капали». По режиссуре — классная работа, но почему-то не пользуется такой популярностью. Наверное, не совсем добрый фильм. А вот такие, как «Афоня» или «Тридцать три», любимы. Они простые, оттуда добром веет».
Данелия часто сам писал сценарии для своих фильмов и появлялся там в эпизодах. Так, в «Кин-дза-дза!» он сыграл Абрадокса — персонажа с планеты Альфа, а в «Мимино» снялся в роли одного из пилотов.
Данелия также принимал участие в создании сатирического киножурнала «Фитиль». Один из самых известных эпизодов, снятых Данелией, — «Трезвый подход» с Евгением Леоновым по сценарию Михаила Жванецкого
Последней работой Данелии стал полнометражный анимационный фильм «Ку! Кин-дза-дза», вышедший в 2012 году после семилетней работы. В интервью он подчеркивал разницу с игровой «Кин-дза-дзой!»: «Ку!» это другой фильм. И не надо их сравнивать. Фабула одна и та же, герои другие. И меня больше всего как раз интересовали герои, а не история. И я хочу говорить только об этой картине. О том фильме я все уже знаю — за него получил и шишки, и пряники, и призы, он стал культовым»
Георгий Данелия был лауреатом различных кинонаград, в том числе «Ника» и «Золотой орел». Его «Осенний марафон» был отмечен на Берлинском кинофестивале в 1980 году. Он также номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля 1974 года с фильмом «Совсем пропащий» (главную награду тогда получил Френсис Форд Коппола за «Разговор»)
Данелия написал такие биографические книги, как «Тостуемый пьет до дна», «Безбилетный пассажир» и «Чито-грито». Кроме того, он выпустил сборники сценариев «Джентльмены удачи» (сценарий к одноименной комедии Александра Серова Данелия написал вместе с Викторией Токаревой) и «Не горюй!»
Режиссер был женат трижды. Его первой супругой была юрист, дочь первого замминистра нефтяной промышленности Ирина Гинзбург, у них родилась дочь. Брак с актрисой Любовью Соколовой не был зарегистрирован, единственный сын пары Николай умер в возрасте 26 лет в 1985 году. Третьей женой Данелии стала режиссер-постановщик Галина Юркова
Георгий Данелия умер после продолжительной болезни — в конце февраля он попал в больницу с воспалением легких. Ему было 88 лет.