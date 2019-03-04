«Никто не способен создать такой шум»: каким был вокалист The Prodigy

Кит Флинт встречался с телеведущей и моделью Гейл Портер, пару в прессе называли «красавицей и чудовищем». Они расстались в 2000 году. Позднее Флинт женился на диджее Маюми из Японии. «Мы были в туре, и она просто вошла в комнату, где мы сидели... Ну ты знаешь, как это бывает: я потерял дар речи, я был ошеломлен... Время наркотиков и тусовок для меня закончилось. Да, мы все любим развлекаться, но я уже устал от этого», — рассказывал он