«Никто не способен создать такой шум»: каким был вокалист The Prodigy

Вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли мертвым в его доме 4 марта. Ему было 49 лет. Он выступал в группе с 1990-х, рейв-команда известна своими шоу, а ее альбомы продаются миллионными тиражами. Каким был Кит Флинт — в обзоре РБК
Флинт родился в 1969 году в Лондоне. После окончания школы он переехал в город Брейнтри в графстве Эссекс. Именно там и сложился коллектив The Prodigy. На одной из рейв-вечеринок в 1980-х Флинт познакомился с диджеем Лиэмом Хоулеттом и предложил ему выступать вместе. Первоначально Флинт был в коллективе танцором
Впервые вокал Флинта был использован в композиции Firestarter в 1996 году. В клипе он появился в образе, который позднее стал практически символом The Prodigy. «У меня много татуировок, но я не считаю это бунтарством <…> У меня есть пирсинг просто потому, что в 1988-м, когда я путешествовал, мне сказали, что это сексуально», — объяснял он позднее
Флинт был знаменит своим буйным поведением на концертах, прыгал в толпу, поливал фанатов водой. The Prodigy много гастролировали и в России. Знаменательным событием стал концерт группы на Манежной площади в 1997 году. Летом 2019 года группа планировала выступить на фестивале Park Live в Москве
Кит Флинт встречался с телеведущей и моделью Гейл Портер, пару в прессе называли «красавицей и чудовищем». Они расстались в 2000 году. Позднее Флинт женился на диджее Маюми из Японии. «Мы были в туре, и она просто вошла в комнату, где мы сидели... Ну ты знаешь, как это бывает: я потерял дар речи, я был ошеломлен... Время наркотиков и тусовок для меня закончилось. Да, мы все любим развлекаться, но я уже устал от этого», — рассказывал он
Всего вместе с Prodigy Флинт выпустил семь альбомов, последний, No Tourists, вышел в ноябре прошлого года. «Я не слышу, чтобы кто-то делал похожий звук. Могут пытаться, но все дело в самой звуковой волне, в самом каркасе трека. То, как он атакует тебя, очень хорошо сконструировано. Никто больше не может так делать. Никто не способен создать такой шум», — говорил он в интервью
Флинта нашли мертвым 4 марта в его доме в Эссексе, ему было 49 лет.