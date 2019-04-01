«У нас нет терок с мужчинами»: путь Наталии Филевой в бизнесе

Компания стала крупнейший частным авиахолдингом России. Однако в 2008 году S7 оказалась на грани банкротства. Долг перед банками и держателями облигаций компании достиг 10,7 млрд руб., через год компания допустила дефолт. Половина долга приходилась на Сбербанк, у которого в залоге был контрольный пакет акций компании. Правительство обещало господдержку только при условии объединения перевозчика с «Аэрофлотом». Спасателем стал Альфа-банк, выделивший S7 в 2009 году два пятилетних кредита на 8,9 млрд руб. Ему же перешли в залог акции всех значимых компаний группы S7, по кредитам дали личное поручительство и сами Филевы. Решение банка, известного «жестким обращением с должниками», стало невероятной историей, писали «Ведомости». Компания также вдвое уменьшила парк, урезала низкодоходные маршруты и сократили на 30% персонал. В 2012 году авиакомпания купила американскую Epic Aircraft, которая выпускает бизнес-джеты, в том числе Epic Lt.