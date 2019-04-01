«У нас нет терок с мужчинами»: путь Наталии Филевой в бизнесе

31 марта во Франкфурте-на-Майне разбился самолет, на борту которого находилась совладелица S7 Group Наталия Филева. Причины пока не установлены. Филевой было 55 лет. Каким был путь руководителя одной из лучших авиакомпаний Восточной Европы — в обзоре РБК
Наталия Филева родилась в Новосибирске в 1963 году. Она окончила Новосибирский государственный технический университет по специальности «инженер-радиомеханик». В 1995 году вместе с мужем Владиславом открыла в Новосибирске представительство московской инвесткомпании «Еврофинансы». В 1997 году супруги Филевы приобрели часть акций авиакомпании «Сибирь» — тогда небольшого перевозчика, оставшегося от советского «Аэрофлота». За год им удалось стать владельцами контрольного пакета, а уже в 2001 году «Сибирь» поглотила авиакомпанию «Внуковские авиалинии» (ВАЛ), это позволило им выйти на московский рынок
В мае 2004 года контрольный пакет акций «Сибири» был зарегистрирован на Наталию Филеву. В 2006 году она впервые вошла в рейтинг самых успешных женщин России по версии журнала «Финанс» (ее капитал оценивался в $155 млн)
В 2006 году «Сибирь» первой из российских авиакомпаний радикально сменила имидж: ее самолеты были перекрашены в яркие желто-зеленые ливреи, а надпись «Сибирь» на борту сменило название S7 Airlines. В марте 2008 года часть самолетов компании была выделена в структуру новой «дочки» — «Глобус», специализирующийся на чартерных перевозках
Компания стала крупнейший частным авиахолдингом России. Однако в 2008 году S7 оказалась на грани банкротства. Долг перед банками и держателями облигаций компании достиг 10,7 млрд руб., через год компания допустила дефолт. Половина долга приходилась на Сбербанк, у которого в залоге был контрольный пакет акций компании. Правительство обещало господдержку только при условии объединения перевозчика с «Аэрофлотом». Спасателем стал Альфа-банк, выделивший S7 в 2009 году два пятилетних кредита на 8,9 млрд руб. Ему же перешли в залог акции всех значимых компаний группы S7, по кредитам дали личное поручительство и сами Филевы. Решение банка, известного «жестким обращением с должниками», стало невероятной историей, писали «Ведомости». Компания также вдвое уменьшила парк, урезала низкодоходные маршруты и сократили на 30% персонал. В 2012 году авиакомпания купила американскую Epic Aircraft, которая выпускает бизнес-джеты, в том числе Epic Lt.
В прошлом году авиакомпания сообщала о планах производить собственные бизнес-джеты Victory в Ступино. Объем инвестиций составлял 13 млрд руб. По итогам 2017 года группа S7 выручка компании в 2017 году составила 118 млрд рублей, чистая прибыль — 4,4 млрд. В первом квартиле 2018 года на фоне общей убыточности авиакомпаний перевозчик получил 160,2 млн руб. чистой прибыли и 24,4 млрд выручки
Наталия Филева входила в топ-5 богатейших женщин России по версии Forbes (состояние оценивалось в более $600 млн). В 2018 году на сочинском форуме в ходе сессии «Женское лидерство — энергия будущего» она призывала не приглашать чиновников на инвестиционные форумы, потому что они «не делают бизнес». «Вы говорите про борьбу с коррупцией, а я задаюсь вопросом — откуда у них деньги на костюмы и ботинки. У каждого костюм не меньше $1000 стоит. Они красиво одеваются, делают какие-то терки между собой. У нас нет терок с мужчинами. Мы нужны этой стране», — говорила Филева.