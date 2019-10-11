«Мы мечтали быть первыми»: каким был космонавт Алексей Леонов

11 октября умер советский космонавт Алексей Леонов. Он был первым человеком, побывавшим в открытом космосе. Леонову было 85 лет. Какой была жизнь покорителя космоса и художника — в материале РБК
Алексей Леонов родился в 1934 году в селе Листвянка Западно-Сибирского края (сегодня Кемеровская область). Был восьмым ребенком в семье. Его отец, ветеринар и зоотехник, в 1937 году был репрессирован за конфликт с председателем колхоза, а семья лишилась дома и имущества и была объявлена врагами народа. «Соседи, рядом с которыми жили хорошо, мама их детей учила, отец помогал, пришли и забирали вещи наши, потому что мы враги народа. Мама рассказывала, что они с меня даже штанишки сняли. Вот как можно народ настроить...», — вспоминал Леонов.
В 1939 году отец был реабилитирован, семья переехала в Кемерово. «В бараке, где мы жили в Сибири, в 16-метровой квартире нас жили 11 человек. У меня штатное место было под кроватью. К нам в барак приехал самый настоящий летчик, он меня заметил, подошел, я говорю ему: «Я я хочу быть, как вы!» — а он мне: «Нужно быть здоровым, смелым и умываться с утра». Вот так я решил летчиком стать», — рассказывал космонавт.
В 1955 году Леонов окончил 10-ю Военную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, куда он поступил по комсомольскому набору в 19 лет. В 1957 году окончил Чугуевское военное авиационное училище летчиков (ВАУЛ). Затем вернулся в Кременчуг, где служил летчиком-перехватчиком
Зимой 1959 года Совет министров СССР принял постановление об отборе и подготовке космонавтов к первому полету на космическом корабле «Восток». Были рассмотрены документы 3461 летчика, отобрали 347 человек, среди которых был и Леонов. После долгой подготовки, 18–19 марта 1965 года, совместно с Павлом Беляевым Леонов совершил полет как второй пилот на корабле «Восход-2» и стал первым вышедшим в открытый космос человеком. «А Земля-то круглая. Это были первые слова, которые я сказал, шагнув в пустоту», — смеялся Леонов. В 1965 году за этот полет ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
После этого Леонов стал участником подготовки лунной программы СССР. Она продолжалась до 1969 года, но прекратилась после успешной высадки на Луну 21 июля 1969 года экипажа «Аполлона-11». «С Луной американцы нас действительно опередили. И всерьез верить в то, что они не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди. И, к сожалению, вся эта нелепая эпопея о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах началась именно с самих американцев», — писал Леонов в своей книге.
В июле 1975 года он отправился в космос второй раз как командир космического корабля «Союз-19» по программе совместного со США пилотируемого полета. Тогда впервые в мире прошла стыковка кораблей двух разных стран. После этого он был награжден еще одной Золотой Звездой и орденом Ленина.
22 января 1969 года Виктор Ильин совершил попытку покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Его кортеж в сопровождении кортежа космонавтов, в котором были Леонов, Георгий Береговой, Андриан Николаев, Валентина Терешкова и Алексей Архипович, ехал из Внуково, где встречали экипажи кораблей «Союз-4» и «Союз-5», совершивших первую в мире стыковку. Когда автомобиль подъехал к Красной площади, переодетый в милицейскую форму Ильин начал стрелять по одному из автомобилей, решив, что в нем сидит Брежнев. «Я на него смотрю, а он из двух пистолетов стреляет в упор. 16 патронов выпалил, даже не понимая, в кого он стрелял. Я подумал тогда, что мне крышка», — вспоминал Леонов. Во время покушения был смертельно ранен шофер космонавтов Илья Жарков.
На фото слева направо: летчики-космонавты Валерий Быковский, Алексей Леонов, председатель президиума ВС СССР Николай Подгорный, летчики-космонавты Валентина Терешкова, Леонид Брежнев, летчики Владимир Шаталов, Борис Волынов, Константин Феоктистов (на заднем плане), Евгений Хрунов, Андриян Николаев, Алексей Елисеев и Павел Попович.
Леонов был известен не только как космонавт, но и как художник. «Перед полетом я много думал, какая техника должна быть: краска в космосе не пойдет, пастель не пойдет, акварель — тоже. Оставался карандаш. Карандаш «Тактика» средней твердости и хорошая бумага. Я уже по рассказам товарищей знал, что увижу: черное небо, голубую Землю. И когда я сделал первые работы, они стали говорить, что горизонт у меня не так изгибается. Мы долго спорили — я-то замерял его! Я точно знал, сколько градусов должна быть дуга!» — вспоминал космонавт.
Перед поступлением в авиационное училище он пробовал поступить в Рижскую академию художеств, но не мог остаться там из-за нехватки средств. Тем не менее Леонов рисовал всю жизнь. Вместе с художником-фантастом Андреем Соколовым он создал серию почтовых марок на космическую тему. В 1965 году был принят в Союз художников. Его работы есть в собрании Третьяковской галереи, Дрезденской галереи, в музее города Гагарин и в Кемерово, где прошло его детство. Там же находится единственная в России школа творчества для детей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, работающая благодаря помощи Леонова.
С супругой Светланой будущий космонавт познакомился в Кременчуге, куда вернулся после учебы. У пары две дочери, старшая Виктория умерла в 1996 году. Младшая Оксана живет в США.
В 1991 году Леонов вышел на пенсию. «Мы не ради денег летали. Никто и не думал заикаться об этом. И к славе не стремились. Амбиции заключались в ином — мы мечтали быть первыми, хотели сделать то, что не по силам другим», — рассказывал он.
Был советником первого заместителя председателя совета директоров Альфа-банка, членом Высшего совета партии «Единая Россия». В 2017 году вышел фильм «Время первых» о выходе Леонова в открытый космос, основанный в том числе на воспоминаниях космонавта из одноименной книги.