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«Мы мечтали быть первыми»: каким был космонавт Алексей Леонов

11 октября умер советский космонавт Алексей Леонов. Он был первым человеком, побывавшим в открытом космосе. Леонову было 85 лет. Какой была жизнь покорителя космоса и художника — в материале РБК
Семья Леоновых, 1950 год. Крайний слева — будущий летчик-космонавт Алексей Леонов
(Фото: ТАСС)

Алексей Леонов родился в 1934 году в селе Листвянка Западно-Сибирского края (сегодня Кемеровская область). Был восьмым ребенком в семье. Его отец, ветеринар и зоотехник, в 1937 году был репрессирован за конфликт с председателем колхоза, а семья лишилась дома и имущества и была объявлена врагами народа. «Соседи, рядом с которыми жили хорошо, мама их детей учила, отец помогал, пришли и забирали вещи наши, потому что мы враги народа. Мама рассказывала, что они с меня даже штанишки сняли. Вот как можно народ настроить...», — вспоминал Леонов.

В 1939 году отец был реабилитирован, семья переехала в Кемерово. «В бараке, где мы жили в Сибири, в 16-метровой квартире нас жили 11 человек. У меня штатное место было под кроватью. К нам в барак приехал самый настоящий летчик, он меня заметил, подошел, я говорю ему: «Я я хочу быть, как вы!» — а он мне: «Нужно быть здоровым, смелым и умываться с утра». Вот так я решил летчиком стать», — рассказывал космонавт.

Алексей Леонов. 1956 год
(Фото: РИА Новости)

В 1955 году Леонов окончил 10-ю Военную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, куда он поступил по комсомольскому набору в 19 лет. В 1957 году окончил Чугуевское военное авиационное училище летчиков (ВАУЛ). Затем вернулся в Кременчуг, где служил летчиком-перехватчиком

Фото: ТАСС

Зимой 1959 года Совет министров СССР принял постановление об отборе и подготовке космонавтов к первому полету на космическом корабле «Восток». Были рассмотрены документы 3461 летчика, отобрали 347 человек, среди которых был и Леонов. После долгой подготовки, 18–19 марта 1965 года, совместно с Павлом Беляевым Леонов совершил полет как второй пилот на корабле «Восход-2» и стал первым вышедшим в открытый космос человеком. «А Земля-то круглая. Это были первые слова, которые я сказал, шагнув в пустоту», — смеялся Леонов. В 1965 году за этот полет ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото: Валентина Черединцева / ТАСС

После этого Леонов стал участником подготовки лунной программы СССР. Она продолжалась до 1969 года, но прекратилась после успешной высадки на Луну 21 июля 1969 года экипажа «Аполлона-11». «С Луной американцы нас действительно опередили. И всерьез верить в то, что они не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди. И, к сожалению, вся эта нелепая эпопея о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах началась именно с самих американцев», — писал​ Леонов в своей книге.

В июле 1975 года он отправился в космос второй раз как командир космического корабля «Союз-19» по программе совместного со США пилотируемого полета. Тогда впервые в мире прошла стыковка кораблей двух разных стран. После этого он был награжден еще одной Золотой Звездой и орденом Ленина.

Фото: Михаил Кулешов / ТАСС

22 января 1969 года Виктор Ильин совершил попытку покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Его кортеж в сопровождении кортежа космонавтов, в котором были Леонов, Георгий Береговой, Андриан Николаев, Валентина Терешкова и Алексей Архипович, ехал из Внуково, где встречали экипажи кораблей «Союз-4» и «Союз-5», совершивших первую в мире стыковку. Когда автомобиль подъехал к Красной площади, переодетый в милицейскую форму Ильин начал стрелять по одному из автомобилей, решив, что в нем сидит Брежнев. «Я на него смотрю, а он из двух пистолетов стреляет в упор. 16 патронов выпалил, даже не понимая, в кого он стрелял. Я подумал тогда, что мне крышка», — вспоминал Леонов. Во время покушения был смертельно ранен шофер космонавтов Илья Жарков.

На фото слева направо: летчики-космонавты Валерий Быковский, Алексей Леонов, председатель президиума ВС СССР Николай Подгорный, летчики-космонавты Валентина Терешкова, Леонид Брежнев, летчики Владимир Шаталов, Борис Волынов, Константин Феоктистов (на заднем плане), Евгений Хрунов, Андриян Николаев, Алексей Елисеев и Павел Попович.

Московская область. Звездный городок. Летчики-космонавты Герман Титов, Юрий Гагарин, Андриян Николаев, Алексей Леонов, Валентина Терешкова, Павел Попович (слева направо)
(Фото: Валентина Черединцева / ТАСС)

Леонов был известен не только как космонавт, но и как художник. «Перед полетом я много думал, какая техника должна быть: краска в космосе не пойдет, пастель не пойдет, акварель — тоже. Оставался карандаш. Карандаш «Тактика» средней твердости и хорошая бумага. Я уже по рассказам товарищей знал, что увижу: черное небо, голубую Землю. И когда я сделал первые работы, они стали говорить, что горизонт у меня не так изгибается. Мы долго спорили — я-то замерял его! Я точно знал, сколько градусов должна быть дуга!» — вспоминал​ космонавт.

Перед поступлением в авиационное училище он пробовал поступить в Рижскую академию художеств, но не мог остаться там из-за нехватки средств. Тем не менее Леонов рисовал всю жизнь. Вместе с художником-фантастом Андреем Соколовым он создал серию почтовых марок на космическую тему. В 1965 году был принят в Союз художников. Его работы есть в собрании Третьяковской галереи, Дрезденской галереи, в музее города Гагарин и в Кемерово, где прошло его детство. Там же находится единственная в России школа творчества для детей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, работающая благодаря помощи Леонова.
 

Фото: Б.Смирнов / ТАСС

С супругой Светланой будущий космонавт познакомился в Кременчуге, куда вернулся после учебы. У пары две дочери, старшая Виктория умерла в 1996 году. Младшая Оксана живет в США.

Президент России Владимир Путин и космонавт Алексей Леонов во время просмотра художественного фильма «Время первых»
(Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В 1991 году Леонов вышел на пенсию. «Мы не ради денег летали. Никто и не думал заикаться об этом. И к славе не стремились. Амбиции заключались в ином — мы мечтали быть первыми, хотели сделать то, что не по силам другим», — рассказывал он.

Был советником первого заместителя председателя совета директоров Альфа-банка, членом Высшего совета партии «Единая Россия». В 2017 году вышел фильм «Время первых» о выходе Леонова в открытый космос, основанный в том числе на воспоминаниях космонавта из одноименной книги.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Алексей Леонов умер 11 октября в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Похороны и прощание с космонавтом пройдут 15 октября в 11:00 мск на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
Автор: Юлия Сапронова
При участии: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Леонов
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