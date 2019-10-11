«Мы мечтали быть первыми»: каким был космонавт Алексей Леонов

Алексей Леонов родился в 1934 году в селе Листвянка Западно-Сибирского края (сегодня Кемеровская область). Был восьмым ребенком в семье. Его отец, ветеринар и зоотехник, в 1937 году был репрессирован за конфликт с председателем колхоза, а семья лишилась дома и имущества и была объявлена врагами народа. «Соседи, рядом с которыми жили хорошо, мама их детей учила, отец помогал, пришли и забирали вещи наши, потому что мы враги народа. Мама рассказывала, что они с меня даже штанишки сняли. Вот как можно народ настроить...», — вспоминал Леонов.

В 1939 году отец был реабилитирован, семья переехала в Кемерово. «В бараке, где мы жили в Сибири, в 16-метровой квартире нас жили 11 человек. У меня штатное место было под кроватью. К нам в барак приехал самый настоящий летчик, он меня заметил, подошел, я говорю ему: «Я я хочу быть, как вы!» — а он мне: «Нужно быть здоровым, смелым и умываться с утра». Вот так я решил летчиком стать», — рассказывал космонавт.