«Я охотник со странностями»: каким был Алексей Булдаков

3 апреля на 69-м году жизни умер народный артист России Алексей Булдаков, исполнитель роли генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты» и его продолжениях. Всего он сыграл более чем в ста картинах и сериалах. Каким был артист — в обзоре РБК
Алексей Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка в Алтайском крае, потом семья переехала в казахстанский Павлодар. «Нас у папы с мамой было пятеро — две сестры и три брата… Я — предпоследний. Я родился на свет через шесть лет после Великой Отечественной — не до игрушек было. Но все равно я люблю вспоминать о своем детстве — оно было веселое, озорное», — вспоминал актер в одном из интервью
Сценой будущий артист заинтересовался еще в старших классах, а после школы пошел учиться в Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. Чехова. В труппу этого театра он и поступил, когда закончил учебу. Вскоре его призвали в армию, после службы он вернулся на сцену, но через некоторое время ушел работать на завод. «Не люблю благополучных, сытых людей. Я всегда этого боялся. Хотя у меня было далеко не сытое детство. Потом тоже было несладко — две, а то и три четверти жизни я прожил в общежитиях. Томск, Караганда, Рязань, Питер, Минск... Я все прошел: огонь, воду, сейчас вот — медные трубы... Был период, когда я вообще ушел из театра и работал на павлодарском тракторном заводе в обрубочном цеху, обтачивал отлитый металл — по 16 тонн за смену. Потом тоска по сцене взяла за горло и я вернулся. Все было в жизни — актерская биржа, безработица», — рассказывал Булдаков.
Он на протяжении нескольких лет служил в разных региональных театрах, в том числе в Томске и Рязани, работал со студией «Беларусьфильм». В Москву Алексей Булдаков переехал в 1993 году, был принят в МХАТ им. Горького
Известность к Булдакову пришла после выхода фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», где он сыграл генерала Иволгина. По признанию самого актера, образ во многом основан на образе Александра Лебедя (секретаря российского Совета безопасности России в 1996 году. — РБК): «Мы познакомились уже после выхода фильма. Как-то под Новый год нас свели журналисты. Я у него сразу поинтересовался впечатлением о фильме. Он мне сказал: «Знаешь, Иваныч, я тогда этот фильм воспринял как издевку. Он вышел как раз в то время, когда меня сняли с должности секретаря Совбеза. Вокруг фильма начался ажиотаж. Я тоже решил посмотреть. Купил кассету, поставил…» «Ну и как ощущения?» — спрашиваю. «В одном месте чуть не расплакался, — отвечает, — настолько похож!» С этого момента у нас завязалась по-настоящему мужская дружба».
Образ Михалыча — Иволгина — полюбился зрителям, и в 1998 году был снят фильм «Особенности национальной рыбалки», а в 2000-м вышло еще одно продолжение — «Особенности национальной охоты в зимний период». Сам Булдаков позже говорил: «Генерал мне всю творческую биографию подпортил. Режиссеры порой так и говорят: «Алексей, мы боимся ассоциаций». Я отвечаю: «Ну это же глупо тащить роль из одного фильма в другой. Если это, не дай бог, когда-нибудь случится, я просто уйду из профессии. Как можно пользоваться одним и тем же? Но я уже понял, что мне от этого не избавиться»