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«Я охотник со странностями»: каким был Алексей Булдаков

3 апреля на 69-м году жизни умер народный артист России Алексей Булдаков, исполнитель роли генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты» и его продолжениях. Всего он сыграл более чем в ста картинах и сериалах. Каким был артист — в обзоре РБК
Алексей Булдаков на съемках фильма «Кому на Руси жить...», 1990 год
(Фото: Галина Кмит / РИА Новости)

Алексей Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка в Алтайском крае, потом семья переехала в казахстанский Павлодар. «Нас у папы с мамой было пятеро — две сестры и три брата… Я — предпоследний. Я родился на свет через шесть лет после Великой Отечественной — не до игрушек было. Но все равно я люблю вспоминать о своем детстве — оно было веселое, озорное», — вспоминал актер в одном из интервью

Алексей Булдаков в сцене из фильма «Кому на Руси жить...»
(Фото: Галина Кмит / РИА Новости)

​Сценой будущий артист заинтересовался еще в старших классах, а после школы пошел учиться в Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. Чехова. В труппу этого театра он и поступил, когда закончил учебу. Вскоре его призвали в армию, после службы он вернулся на сцену, но через некоторое время ушел работать на завод. «Не люблю благополучных, сытых людей. Я всегда этого боялся. Хотя у меня было далеко не сытое детство. Потом тоже было несладко — две, а то и три четверти жизни я прожил в общежитиях. Томск, Караганда, Рязань, Питер, Минск... Я все прошел: огонь, воду, сейчас вот — медные трубы... Был период, когда я вообще ушел из театра и работал на павлодарском тракторном заводе в обрубочном цеху, обтачивал отлитый металл — по 16 тонн за смену. Потом тоска по сцене взяла за горло и я вернулся. Все было в жизни — актерская биржа, безработица», — рассказывал Булдаков.

Он на протяжении нескольких лет служил в разных региональных театрах, в том числе в Томске и Рязани, работал со студией «Беларусьфильм». В Москву Алексей Булдаков переехал в 1993 году, был принят в МХАТ им. Горького

Фото: Кавашкин Борис / ТАСС
Впервые на экранах он появился в 1982 году, сыграв в фильме «Сквозь огонь» Леонида Макарычева. «Профессия артиста сродни профессии спортсмена — нужен постоянный тренинг. Не физический, естественно, а внутренний. Надо сидеть над ролью, читать, проговаривать, философствовать. Работа над ролью — это очень серьезный и в то же время интересный процесс. Именно в театре. А в кино — это эксплуатация твоего таланта, внешности и так далее», — сравнивал Булдаков. Всего на его счету более 100 фильмов и сериалов
Фото: киностудии «Ленфильм»

Известность к Булдакову пришла после выхода фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», где он сыграл генерала Иволгина. По признанию самого актера, образ во многом основан на образе Александра Лебедя (секретаря российского Совета безопасности России в 1996 году. — РБК): «Мы познакомились уже после выхода фильма. Как-то под Новый год нас свели журналисты. Я у него сразу поинтересовался впечатлением о фильме. Он мне сказал: «Знаешь, Иваныч, я тогда этот фильм воспринял как издевку. Он вышел как раз в то время, когда меня сняли с должности секретаря Совбеза. Вокруг фильма начался ажиотаж. Я тоже решил посмотреть. Купил кассету, поставил…» «Ну и как ощущения?» — спрашиваю. «В одном месте чуть не расплакался, — отвечает, — настолько похож!» С этого момента у нас завязалась по-настоящему мужская дружба».

Образ Михалыча — Иволгина — полюбился зрителям, и в 1998 году был снят фильм «Особенности национальной рыбалки», а в 2000-м вышло еще одно продолжение — «Особенности национальной охоты в зимний период». Сам Булдаков позже говорил: «Генерал мне всю творческую биографию подпортил. Режиссеры порой так и говорят: «Алексей, мы боимся ассоциаций». Я отвечаю: «Ну это же глупо тащить роль из одного фильма в другой. Если это, не дай бог, когда-нибудь случится, я просто уйду из профессии. Как можно пользоваться одним и тем же? Но я уже понял, что мне от этого не избавиться»

Фото: Галина Кмит / РИА Новости
Сам актер, как и его герой, тоже любил рыбалку и охоту. «Я обожаю рыбалку, но я странный рыбак. Мне важен процесс, я от него просто млею… Когда мужики собираются — это особый мир, особое таинство, мужское братство, если хотите. А что касается охоты… К 45-летию мне друзья подарили охотничье ружье, но я тоже охотник со странностями. Стреляю по мишеням, по бутылкам… Это моя особенность национальной охоты: я не могу убить живое существо. Не я его создал, не мне его лишать жизни. Хотя я люблю сам процесс: охотничьи рассказы под дымок костра и неизменную рюмку водки...»
Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
Алексей Булдаков увлекался пением и выпустил два альбома. «Я давно пою для себя. Еще в детстве бренчал на гитаре и пел битлов. Люблю это дело, душа просит, хоть и понимаю, что о каком-то серьезном вокале речь не идет. Раньше пел на встречах со зрителями, были такие в советские времена. Теперь иногда в концертах участвую, записываю компакт-диски. У меня их пока немного, зато ни за одну песню мне не стыдно», — рассказывал он. Актер также снялся в клипах Ларисы Долиной «Погода в доме» и «Обижаюсь»
Фото: Анвар Галеев / ТАСС
Алексей Булдаков был дважды женат. О второй жене, Людмиле, он говорил: «Жена у меня москвичка, к актерской профессии отношения не имеет. Она закончила иняз, знает два языка — французский и испанский. Когда мы познакомились, Людмила работала коммерческим директором обувного магазина, и был период, когда мы жили в основном на ее деньги. И она ни разу меня этим не попрекнула. Я в рекламах пытался сниматься, чтобы хоть чуть-чуть заработать, мультики озвучивал, фильмы дублировал. Жуткое состояние было, кошмарное. Вагоны хотел идти разгружать, но она сказала: «У тебя есть профессия, жди». Удивительно тактичный человек! Теперь семью обеспечиваю я, Людмила давно уже не работает. Жена — мой тыл, мой личный пресс-секретарь и шикарная домохозяйка. Скажу банальную вещь: я действительно нашел свою вторую половинку». У актера есть сын
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Алексей Булдаков умер 3 апреля. Ему было 68 лет.
Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, актер
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