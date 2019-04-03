«Я охотник со странностями»: каким был Алексей Булдаков

​Сценой будущий артист заинтересовался еще в старших классах, а после школы пошел учиться в Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. Чехова. В труппу этого театра он и поступил, когда закончил учебу. Вскоре его призвали в армию, после службы он вернулся на сцену, но через некоторое время ушел работать на завод. «Не люблю благополучных, сытых людей. Я всегда этого боялся. Хотя у меня было далеко не сытое детство. Потом тоже было несладко — две, а то и три четверти жизни я прожил в общежитиях. Томск, Караганда, Рязань, Питер, Минск... Я все прошел: огонь, воду, сейчас вот — медные трубы... Был период, когда я вообще ушел из театра и работал на павлодарском тракторном заводе в обрубочном цеху, обтачивал отлитый металл — по 16 тонн за смену. Потом тоска по сцене взяла за горло и я вернулся. Все было в жизни — актерская биржа, безработица», — рассказывал Булдаков.

Он на протяжении нескольких лет служил в разных региональных театрах, в том числе в Томске и Рязани, работал со студией «Беларусьфильм». В Москву Алексей Булдаков переехал в 1993 году, был принят в МХАТ им. Горького