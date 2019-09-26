«Война всегда худшее решение»: каким был экс-президент Франции Жак Ширак

В 1952 году стал слушателем на курсах в Гарварде, обручился там со студенткой, но роман пришлось прервать из-за давления ее родителей. В 1953 году вернулся во Францию, а в 1956-м ушел на фронт (Франция вела Алжирскую войну), но после ранения был комиссован.

Еще в студенческие годы Ширак увлекся левыми идеями, даже распространял газету компартии Франции L'Humanité. В 1958 году присоединился к голлистам (голлизм — идеология, основанная на идеях генерала Шарля де Голля, которой присущи консерватизм в социальных вопросах и активное вмешательство государства в экономику). К тому моменту он окончил Институт политических исследований и Национальную школу администрации и поступил на должность аудитора Счетной палаты.

В 1962 году пришел в канцелярию премьер-министра Жоржа Помпиду, который называл своего подчиненного Бульдозером за агрессивность и прямоту. Спустя три года был избран городским советником коммуны Сент-Фереоль в центральной части страны.

В 1968 году во время майских демонстраций, переросших в беспорядки и острый политический кризис, сыграл важную роль в переговорах с протестующими и заключении так называемых гренельских соглашений. Они включали в себя в том числе всеобщее повышение зарплат и юридическое закрепление прав профсоюзов на предприятиях