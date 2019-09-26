«Война всегда худшее решение»: каким был экс-президент Франции Жак Ширак

Жак Ширак родился в Париже в 1932 году. Его сестра умерла во младенчестве, и мальчик остался единственным ребенком в семье. В 16 лет стал работать беби-ситтером в семье российских эмигрантов. В 1950 году окончил один из парижских лицеев и поступил в университет, где учил русский язык и перевел «Евгения Онегина». «Я попробовал опубликовать его, разослал в разные издательства, но никто не откликнулся. Видно, не очень хороший был перевод. Но когда я был премьер-министром, в 1974 году, директор одного крупного издательства мне позвонил и говорит, вот, мол, нашли перевод — хороший, напишите вступление. Я им отвечаю: если, когда мне было 20 лет, не опубликовали, то и теперь не получится. Так и остался неопубликованным», — рассказывал Ширак впоследствии
В 1952 году стал слушателем на курсах в Гарварде, обручился там со студенткой, но роман пришлось прервать из-за давления ее родителей. В 1953 году вернулся во Францию, а в 1956-м ушел на фронт (Франция вела Алжирскую войну), но после ранения был комиссован.
Еще в студенческие годы Ширак увлекся левыми идеями, даже распространял газету компартии Франции L'Humanité. В 1958 году присоединился к голлистам (голлизм — идеология, основанная на идеях генерала Шарля де Голля, которой присущи консерватизм в социальных вопросах и активное вмешательство государства в экономику). К тому моменту он окончил Институт политических исследований и Национальную школу администрации и поступил на должность аудитора Счетной палаты.
В 1962 году пришел в канцелярию премьер-министра Жоржа Помпиду, который называл своего подчиненного Бульдозером за агрессивность и прямоту. Спустя три года был избран городским советником коммуны Сент-Фереоль в центральной части страны.
В 1968 году во время майских демонстраций, переросших в беспорядки и острый политический кризис, сыграл важную роль в переговорах с протестующими и заключении так называемых гренельских соглашений. Они включали в себя в том числе всеобщее повышение зарплат и юридическое закрепление прав профсоюзов на предприятиях
В 1969 году Жорж Помпиду был избран президентом республики. 7 января 1971 года Ширак был назначен министром-делегатом при премьер-министре, отвечающем за отношения с парламентом. В июле 1972 года его назначили министром сельского хозяйства, а спустя два года — внутренних дел. После смерти Помпиду заключил с Валери Жискаром д'Эстеном союз против бывшего премьер-министра Жака Шабан-Дельмаса и сам был назначен премьером. Но некоторые из реформ, обещанных в президентство д'Эстена, которые проводил Ширак, в том числе закон об абортах, расстроили голлистский электорат и привели к отставке Ширака с поста премьера
В 1976 году Ширак ушел в оппозицию и возглавил партию «Объединение в поддержку республики». В марте 1977 года он стал первым мэром Парижа, избранным всеобщим голосованием, что позже станет для него важным подспорьем в борьбе за кресло президента. В феврале 1981 года выдвинул свою кандидатуру на выборах президента, но занял в первом туре только третье место, после чего поддержал Франсуа Миттерана, который был избран главой государства 10 мая 1981 года.
Популярность Ширака росла, и на парламентских выборах 1986 года его партия получила абсолютное большинство. Ширак получил кресло премьер-министра. Проводимые его правительством законы привели к падению инфляции, но не к снижению безработицы, за что его постоянно критиковали. На президентских выборах 1988 года он снова выставил свою кандидатуру и проиграл Миттерану, после чего был вынужден уйти в отставку, но был переизбран мэром Парижа
В 1995 году Ширак вновь принял участие в президентских выборах и на этот раз выиграл. Одним из первых законов, принятых им, стал закон о сокращении срока президентских полномочий с семи до пяти лет. В 1997 году Ширак объявил внеочередные парламентские выборы, так как во Франции не стихали антиправительственные митинги, вызванные терактами на столичных станциях метро «Сен-Мишель» и «Пор-Руаяль» (1995 год), коррупционным скандалом с участием премьер-министра Алена Жюппе (выяснилось, что он арендовал роскошную квартиру в Париже по цене гораздо меньше рыночной), ужесточением антииммиграционных мер, в результате которых около 250 тыс. живущих и работающих во Франции людей стали нелегалами, а также растущей безработицей. Победили социалисты во главе с премьером Лионелем Жоспеном. Первый конфликт Ширака с правительством разразился после введения 35-часовой рабочей недели (Ширак выступал против).
Вскоре Ширак был обвинен в коррупции на посту мэра Парижа в период между 1992 и 1995 годами. Чтобы избежать допроса, он воспользовался президентским иммунитетом
Несмотря на многочисленные скандалы, в том числе вызванные возобновлением Францией ядерных испытаний на атолле Муруроа в Тихом океане, в 2002 году Ширак был переизбран на второй президентский срок. Его соперником был лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен. После того как все левые партии, кроме Партии рабочей борьбы Арлетт Лагийе, призвали своих сторонников проголосовать за Ширака под лозунгам «За вора, но не за фашиста», рейтинг Ширака, получившего в первом туре лишь 20%, поднялся до 82% во втором. Тем не менее во время всего президентского срока рейтинг Ширака не превышал 35%.14 июля 2002 года на политика было совершено покушение. Президент не пострадал, нападавший оказался членом ультраправой группировки
Российско-французские отношения были довольно сложными, несмотря на дружеские отношения президентов Бориса Ельцина и Ширака. Париж критиковал российскую операцию в Чечне, шли жесткие споры о судьбе советского долга перед Францией. Но в 2003 году обе страны выступили вместе против операции США в Ираке.
В 2005 году Ширак приехал в Россию, чтобы открыть памятник генералу Шарлю де Голлю, который был установлен в Москве перед гостиницей «Космос».
В 2006 году Ширак назвал отношения между странами великолепными: «Французско-российские отношения великолепны, поэтому нам не надо долго говорить, поскольку наши отношения — это отношения доверия, дружбы, взаимного уважения»
В 2003 году Франция не поддержала военную операцию НАТО в Ираке. После свержения и казни иракского лидера Саддама Хусейна (на фото справа во время первой встречи с премьер-министром Шираком в 1974 году) Ширак заявил, что считает случившееся поводом для глобального усиления террористов.
«Думаю, что он [Саддам Хусейн] мог бы быть свергнут без войны. Думаю, что политическое давление привело бы к исчезновению Саддама. Но мы ведь не можем переписать историю. Могу ошибаться, у каждого свое мнение. Но считаю, что война всегда худшее решение, она обычно приводит ко многим смертям, и нехорошо убивать людей, когда в этом совершенно нет необходимости», — указал он. Позднее в мемуарах Ширак рассказывал, что в 1974 году при первой встрече иракский лидер Саддам Хусейн встретил его с распростертыми объятиями. Тогда он считал Хусейна олицетворением Ближнего Востока, писал Ширак, однако отмечал, что это довольно быстро изменилось
В 2005 году на референдумах во Франции и Нидерландах был отклонен проект Конституции Евросоюза, за которую активно выступал Ширак. Предложенный проект Конституции предполагал значительные институциональные изменения в структуре ЕС, в том числе сокращение его состава и расширение полномочий Европарламента. «Я всегда, с давних пор, по крайней мере, говорил о многополярном мире, таком, который мог бы обеспечить более совершенный баланс между различными частями Земного шара, который позволил бы обеспечить уважение всем странам, их ценностям, их особенностям», — объяснял Ширак в одном из интервью.
Президент отказался от идеи баллотироваться на третий срок и публично поддержал кандидатуру Николя Саркози, занимавшего пост министра внутренних дел. 16 мая 2007 года Ширак сложил полномочия президента и покинул Елисейский дворец. Он занимал свой пост 12 лет, президентство Ширака стало вторым по продолжительности во французской истории после 14-летнего правления Миттерана
В марте 1956 года Ширак, несмотря на запрет родителей из-за низкого социального положения невесты, женился на Бернадетт Шодрон де Курсель. У них родились две дочери — Лоранс и Клод. В 1979 году пара удочерила девочку из Южного Вьетнама Ань-Дао Траксель (род. 1963). Лоранс Ширак умерла в 2016 году, что стало большой трагедией для экс-президента. Большую часть жизни она боролось с нервной анорексией и умерла от сердечной недостаточности
В декабре 2011 года Жак Ширак был признан виновным в создании фиктивных рабочих мест в городской администрации, когда он был мэром Парижа. Суд приговорил экс-президента к двум годам лишения свободы условно.
Комментируя приговор, Ширак заявил, что считает эти слушания важными для демократии, а себя — обычным гражданином, подчеркнув, что не сделал ничего непорядочного и противозаконного, поскольку это не привело к его личному обогащению