«Наука должна быть востребована обществом»: чем запомнился Жорес Алферов

1 марта на 89-м году жизни в Санкт-Петербурге умер ученый, лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы семи созывов Жорес Алферов. Каким был его путь в науке и политике — в обзоре РБК

Жорес Алферов родился в 1930 году в Витебске. Его отец был госслужащим в Министерстве бумажной и деревообрабатывающей промышленности Белорусской ССР. Во время войны семья переехала в Свердловскую область, но после ее окончания переехала в Минск. После школы, оконченной с золотой медалью, Алферов поступил в Белорусский политехнический институт, но переехал в Ленинград и в итоге в 1952 году окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ).

Работая в Физико-техническом институте имени А.Ф.Иоффе, Алферов участвовал в разработке первых советских транзисторов и силовых германиевых приборов. В 1961 году получил степень кандидата физико-математических наук. Занимался изучением полупроводниковых гетеростуктур, необходимых для создания диодных лазеров, светодиодов и солнечных батарей. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1979 году — академиком. В 1973 году Алферов начал заведовать базовой кафедрой оптоэлектроники ЛЭТИ. А в 1987-м стал директором ФТИ им.Иоффе.

В 1988 году Алферов стал деканом физико-технического факультета Ленинградского, затем — Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ). Оставался на этой должности до 2004 года, затем основал и возглавил кафедру физики и технологий наноструктур в Институте физики, нанотехнологии и телекоммуникаций (ИФНиТ) университета

В 1990-м Алферов стал вице-президентом Академии наук СССР, а в 1991-м — вице-президентом РАН. Пробыл в этой должности до 2017 года. В 2013 году он участвовал в выборах главы РАН, но занял второе место. Выступал против реорганизации РАН, считая ее ошибкой. Был главным редактором нескольких научных журналов, например «Писем в Журнал технической физики», входил в редколлегию журнала «Наука и жизнь»

В 2000 году Жорес Алферов вместе с ученым из Германии Гербертом Кремером получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике. Вместе с ними лауреатом премии стал американский учений Джек Килби — за участие в изобретении интегральной схемы. Свою часть премии Алферов вложил в Фонд поддержки образования и науки для талантливой молодежи, который сам основал

В 2002 году выступил за создание премии «Глобальная энергия», которая вручается за исследования и разработки в области энергетики, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. В 2005 году сам стал лауреатом этой премии и спустя год покинул комитет по ее присуждению. «Наука должна быть прежде всего востребована экономикой и обществом. Это главное. Если наука востребована экономикой и обществом, тогда даже правительство, политическое руководство может совершать очень крупные ошибки», — говорил Алферов.

В 1995 году Альферов впервые избрался в Госдуму от движения «Наш дом — Россия». В 1999-м вступил в КПРФ. В 2018 году стал единственным депутатом от КПРФ, проголосовавшим во втором чтении за повышение пенсионного возраста. Впоследствии депутат Рашкин заявлял, что это произошло по ошибке. и голос Алферова был отозван