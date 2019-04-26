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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Чем запомнилась Элина Быстрицкая. Фотогалерея
26 апреля после продолжительной болезни умерла одна из самых красивых актрис советского кинематографа, исполнительница роли Аксиньи в фильме «Тихий Дон» Элина Быстрицкая. Ей был 91 год. Чем запомнится артистка — в материале РБК
Фото: РИА Новости
Элина Быстрицкая родилась в 1928 году в Киеве. Ее отец — Авраам Быстрицкий — был врачом, а мать — больничным поваром. «Мне никогда в детстве не говорили о моей внешности. Впервые я услышала об этом в 13 лет, в госпитале. Двое раненых разговаривают: «Посмотри, какая хорошенькая девушка!» Оглянулась — никого... Потом долго смотрела в зеркало — ничего интересного не нашла. Мама воспитывала меня очень строго», — вспоминала Быстрицкая
Репродукция кадра из фильма «Неоконченная повесть»
(Фото: РИА Новости)

Во время войны семья была эвакуирована в Астрахань, где Быстрицкая училась на медсестру и работала в передвижном госпитале. «Какой мне запомнилась война? Запомниться она могла тем, кто попал случайно на 5 минут в военную обстановку. А я четыре года в этом была. Самый ли это страшный период в моей жизни? Он был самым трудным — это правда: и действующая армия, и глубокий тыл», — рассказывала актриса

Фото: Александр Коньков / ТАСС
В 1947 году Быстрицкая закончила акушерско-фельдшерскую школу и поступила на филологический факультет Нежинского государственного педагогического института имени Гоголя. Но так как это решение было принято под давлением отца, Быстрицкая бросила учебу и поступила в Киевский институт театрального искусства. В 1953 году ее исключили из комсомола после конфликта с одним из студентов и жалобы преподавателей на нее. Быстрицкую обвинили в хулиганстве и предложили перейти в другой институт. Тем не менее, комиссия ограничилась исключением из комсомола, и после окончания университета Быстрицкая поступила на службу в Вильнюсский русский драматический театр, с 1958 года работала в Малом театре Москвы
Фото: Фотохроника ТАСС
В 1950 году состоялся дебют Быстрицкой в кино, в картине «В мирные дни». После выхода на экраны «Неоконченной повести», артистка была названа лучшей актрисой по опросу читателей газеты «Советская культура». Ролью, принесшей ей всесоюзную славу стала роль Аксиньи в фильме «Тихий дон» (1958). По признанию Быстрицкой, сцена смерти Аксиньи стала одной из самых трудных для нее: «Я все пропустила через себя. Ведь я медик по первому образованию и знаю, как выглядит смерть. Сняли все за два дубля. Если бы был третий дубль, меня бы уже не было»
Спектакль «Каменный хозяин», 1972 год
(Фото: Михаил Строков / ТАСС)

В конце 60-х Быстрицкая стала отказываться от ролей в кино, считая их недостаточно серьезными. Она играла в театре, работала педагогом в театральных училищах и вернулась на экраны только в начале 90-х, сыграв эпизодические роли в нескольких перестроечных фильмах, например «Семь дней после убийства», «Прощальные гастроли», «Бравые парни» и другие. «К сожалению, в моей жизни были отказы от ролей, и все это списывалось на счет моего «тяжелого характера». Но на самом деле это не совсем так. Я очень сильно была «амортизирована» из-за войны, поэтому нервная система — не такая, как хотелось бы. Почти со всеми режиссерами я прекрасно работала без всяких конфликтов, но случаи, когда я уходила и оставляла роль, были. Это негативно сказалось на моей актерской судьбе. Однажды я решила пересилить себя и продолжала репетировать, хотя мне очень было тяжело. В результате я попала в больницу с нервным стрессом, лежала там три недели», — рассказывала актриса

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Кроме театра и кино Быстрицкая выступала с концертами, во время которых пела романсы, русские народные песни и песни военных лет. Она также возглавляла Федерацию художественной гимнастики СССР и военно-патриотическую комиссию Всероссийского театрального общества, входила в Совет по культуре при президенте России. В 2014 году в числе других деятелей культуры обратилась к тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу с призывом сделать все возможное, «чтобы навести порядок в стране», а также подписала коллективное обращение деятелей культуры России в поддержку политики Путина на Украине и в Крыму. Входила в состав Общественного совета при Следственном комитете России, была вице-президентом Международного фонда охраны здоровья матери и ребенка

Фото: humus.livejournal.com
Быстрицкая была замужем за заведующим отделом переводов Министерства внешней торговли СССР Николаем Кузьминским. Детей у пары не было. Они развелись в начале 90-х. «Мой муж был интересный человек. С ним мне было интересно общаться, разговаривать, ходить по театрам и галереям, потом обсуждать увиденное, спорить. Своим формированием я во многом обязана ему. Сколько он помнил, сколько знал! Он любил историю... Но женщин он любил больше всего. Слишком. Хорошо, если бы я была у него одна. Это невозможно было перенести. Некоторые переносят — я не смогла», — рассказывала актриса
Борис Ельцин и Элина Быстрицкая во время ее награждением орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»
(Фото: Александра Сенцова и Александра Чумичева / ТАСС)

​Быстрицкая — лауреат множества наград, в том числе орденов «За заслуги перед Отечеством» (I, II, III степени), медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и других

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Актриса умерла 26 апреля после продолжительной болезни. Прощание с ней состоится 29 апреля в Малом театре.
Теги: мультимедиа
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