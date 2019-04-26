Чем запомнилась Элина Быстрицкая. Фотогалерея

В конце 60-х Быстрицкая стала отказываться от ролей в кино, считая их недостаточно серьезными. Она играла в театре, работала педагогом в театральных училищах и вернулась на экраны только в начале 90-х, сыграв эпизодические роли в нескольких перестроечных фильмах, например «Семь дней после убийства», «Прощальные гастроли», «Бравые парни» и другие. «К сожалению, в моей жизни были отказы от ролей, и все это списывалось на счет моего «тяжелого характера». Но на самом деле это не совсем так. Я очень сильно была «амортизирована» из-за войны, поэтому нервная система — не такая, как хотелось бы. Почти со всеми режиссерами я прекрасно работала без всяких конфликтов, но случаи, когда я уходила и оставляла роль, были. Это негативно сказалось на моей актерской судьбе. Однажды я решила пересилить себя и продолжала репетировать, хотя мне очень было тяжело. В результате я попала в больницу с нервным стрессом, лежала там три недели», — рассказывала актриса