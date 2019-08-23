Лоббисты и филантропы: 10 фактов о владельцах Koch Industries

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,12 +0,52 EUR Бирж. 73,60 +0,92 Brent 58,78 -1,85% USD Нал. 66,56 65,38 EUR Нал. 73,86 72,62 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1129 +0,0049 BTC/USD Бирж. 10 394,00 +274,00 IMOEX 2 660,77 -0,54% RTSI 1 270,52 -0,94% DJIA 25 820,34 -1,65% Nasdaq 7 823,12 -2,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Facebook $210 (+17,65%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+28,65%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,64%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,65%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+28,65%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,64%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 12:53
Биржевые индексы США упали более чем на 1,5% Финансы, 19:09 Партнер «Победы» объяснил отказ допустить пассажирку к рейсу Общество, 19:03 СМИ сообщили об убийстве в Берлине чеченского исламиста Общество, 19:01 СК попросил арестовать главу налоговой инспекции в Москве из-за взятки Общество, 18:47 Последний обвиняемый в изнасиловании на Урале полицейский попал под арест Общество, 18:43 Минсельхоз ответил на предложенную Путину Костиным идею о зерновом лидере Экономика, 18:38 Умер режиссер фильма «Кому на Руси жить...» Общество, 18:27 В Югре нашли тела пропавших во время рыбалки подростков Общество, 18:14 Перенесший операцию Юнкер пропустит саммит G7 Политика, 18:12 Дисквалификация Кузнецова. Что важно знать о хоккеисте сборной России Спорт, 18:10 НХЛ отреагировала на дисквалификацию Кузнецова за кокаин Спорт, 18:06 РУСАДА объяснило 4-летнюю дисквалификацию хоккеиста Кузнецова за кокаин Спорт, 18:06 Bitcoin резко подорожал. Следующая отметка — $12 000 Крипто, 18:04 Лоббисты и филантропы: 10 фактов о владельцах Koch Industries Бизнес, 18:03
Бизнес ,  
0 
Лоббисты и филантропы: 10 фактов о владельцах Koch Industries
23 августа стало известно о смерти Дэвида Коха, одного из богатейших людей планеты. В 2018 году он ушел из семейного бизнеса — компании Koch Industries. Главные факты об одной из самых влиятельных семей США — в обзоре РБК
Дэвид Кох (Фото: Carlo Allegri / Reuters)
  • Основатель семейного бизнеса Фред Кох родился в 1900 году на юге США, в Техасе, в семье голландских иммигрантов. Он получил образование в области химии и стал работать в нефтяной отрасли. В 1925 году он пришел в компанию под названием Keith-Winkler Engineering, а вскоре стал ее совладельцем, так предприятие превратилось в Koch-Winkler Engineering. Фред Кох был изобретателем, он смог усовершенствовать технологию крекинга сырой нефти.
  • Несмотря на технологический прорыв, компания прекратила работу в США к 1932 году: против Koch-Winkler было подано 44 патентных иска, предприятие выиграло все, кроме одного. Бизнес продолжился за пределами Соединенных Штатов: еще за период с 1929 по 1932 год Кох создал 15 нефтеперерабатывающих заводов в СССР (через много лет после этого Кох выскажется о Советском Союзе как о «стране голода, нищеты и террора»). Кроме того, предприятия появились в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Одно из них открылось и в нацистской Германии.
  • У Фреда Коха было четыре сына: Фредерик, Чарльз и близнецы Дэвид и Уильям. К 1946 году у него работало еще одно предприятие в США — Rock Island Oil and Refining Company. В 1961 году он активно подключил к делам Чарльза, который получил образование в области химии и машиностроения в Массачусетском университете. Сыну было запрещено продавать компанию, и он решил расширить сеть трубопроводов. В 1967 году, после смерти Фреда Коха, именно он стал главой Rock Island Oil и переименовал ее в Koch Industries — будущую перерабатывающую империю.
  • Завещание Фреда Коха позже стало причиной конфликта в семье: он поровну разделил акции между четырьмя сыновьями. Уильям и Фредерик не были согласны с политикой Чарльза, возглавившего компанию после смерти отца, и долгие судебные споры завершились тем, что Чарльз и Дэвид в 1983 году выкупили долю братьев за сумму в более $1 млрд.
  • За время существования Koch Industries стала не только одной из крупнейших энергетических компаний США, но и расширила свои компетенции, начав производить асфальт, целлюлозу и т.д. Корпорация занимается переработкой сырья в продукты с добавленной стоимостью. Капитализация Koch Industries в 2019 году — $125 млрд (на $25 млрд больше, чем годом ранее).

Бизнес
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

  • Чарльз и Дэвид Кохи активно участвовали в американской политике. Поддерживая Республиканскую партию, они критиковали Барака Обаму, президента от демократов, в частности выступали против политики льгот и дотаций для бизнеса. В 2012 году они вкладывали средства в предвыборную кампанию Митта Ромни. После того как Обама занял Белый дом во второй раз, Дэвид заявил: «Мы собрали большие средства и мобилизовали большие силы, и мы проиграли. <…> Теперь мы будем разбираться, что сработало, а что нет, и постараемся улучшить результат в будущем. Мы не собираемся поднимать руки и сдаваться». Дэвид Кох также возглавлял фонд «Американцы за процветание», который лоббировал выгодные его бизнесу налоговые изменения. В 1980 году он баллотировался в вице-президенты от Либертарианской партии.
  • Бизнес Кохов часто становится объектом критики экологических активистов. Сообщалось, что братья косвенно финансируют исследования с критикой теории глобального потепления.
  • Братья Кохи — известные филантропы, они спонсировали искусство и различные исследования, в частности жертвовали на изучение новых методов лечения онкологических заболеваний. У Дэвида Коха был рак предстательной железы.
  • В 2018 году Дэвид Кох ушел из семейного дела. В качестве причины было названо ухудшение состояния здоровья. Он также отошел от политической деятельности.
  • Семья Кохов в 2019 году заняла третью строчку в списке самых богатых фамилий по версии Bloomberg. Koch Industries — вторая крупнейшая частная компания в США. Чарльз и Дэвид Кохи делили 11-е место в рейтинге миллиардеров Forbes, состояние Дэвида оценивалось в $50,5 млрд, а Чарльза — в $42,5 млрд.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: Forbes, долларовые миллиардеры
Материалы по теме
Умер входивший в топ-15 богачей мира миллиардер Дэвид Кох
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter