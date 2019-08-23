Лоббисты и филантропы: 10 фактов о владельцах Koch Industries

23 августа стало известно о смерти Дэвида Коха, одного из богатейших людей планеты. В 2018 году он ушел из семейного бизнеса — компании Koch Industries. Главные факты об одной из самых влиятельных семей США — в обзоре РБК

Дэвид Кох (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Основатель семейного бизнеса Фред Кох родился в 1900 году на юге США, в Техасе, в семье голландских иммигрантов. Он получил образование в области химии и стал работать в нефтяной отрасли. В 1925 году он пришел в компанию под названием Keith-Winkler Engineering, а вскоре стал ее совладельцем, так предприятие превратилось в Koch-Winkler Engineering. Фред Кох был изобретателем, он смог усовершенствовать технологию крекинга сырой нефти.

Несмотря на технологический прорыв, компания прекратила работу в США к 1932 году: против Koch-Winkler было подано 44 патентных иска, предприятие выиграло все, кроме одного. Бизнес продолжился за пределами Соединенных Штатов: еще за период с 1929 по 1932 год Кох создал 15 нефтеперерабатывающих заводов в СССР (через много лет после этого Кох выскажется о Советском Союзе как о «стране голода, нищеты и террора»). Кроме того, предприятия появились в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Одно из них открылось и в нацистской Германии.

У Фреда Коха было четыре сына: Фредерик, Чарльз и близнецы Дэвид и Уильям. К 1946 году у него работало еще одно предприятие в США — Rock Island Oil and Refining Company. В 1961 году он активно подключил к делам Чарльза, который получил образование в области химии и машиностроения в Массачусетском университете. Сыну было запрещено продавать компанию, и он решил расширить сеть трубопроводов. В 1967 году, после смерти Фреда Коха, именно он стал главой Rock Island Oil и переименовал ее в Koch Industries — будущую перерабатывающую империю.

Завещание Фреда Коха позже стало причиной конфликта в семье: он поровну разделил акции между четырьмя сыновьями. Уильям и Фредерик не были согласны с политикой Чарльза, возглавившего компанию после смерти отца, и долгие судебные споры завершились тем, что Чарльз и Дэвид в 1983 году выкупили долю братьев за сумму в более $1 млрд.

За время существования Koch Industries стала не только одной из крупнейших энергетических компаний США, но и расширила свои компетенции, начав производить асфальт, целлюлозу и т.д. Корпорация занимается переработкой сырья в продукты с добавленной стоимостью. Капитализация Koch Industries в 2019 году — $125 млрд (на $25 млрд больше, чем годом ранее).