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Как мечта Галины Волчек привела ее в театр. Фотогалерея
В Москве на 87-м году жизни умерла художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. 23 декабря ее госпитализировали в больницу с легочным заболеванием. Как она пришла в театр и стала худруком — в фотогалерее РБК
Фото: из личного архива

Галина Волчек родилась в 1933 году в Москве в семье оператора и кинорежиссера Бориса Волчека (ее отец в качестве оператора работал с Михаилом Роммом, в том числе над такими лентами, как «Ленин в Октябре» и «Убийство на улице Данте». — РБК). Волчек в интервью признавалась, что в школе училась плохо и ушла после восьмого класса из-за конфликта с преподавателями.

Решение попробовать себя в качестве артистки было принято без влияния родителей, рассказывала она: «[Это была] такая запрятанная мечта о самой себе. Я же никогда не участвовала ни в какой самодеятельности, я никогда никому ничего не читала. Единственный человек, которому я прочитала то, что я потом понесла в школу-студию, был Михаил Ильич Ромм»

Галина Волчек и Олег Табаков
(Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости)

Она получила театральное образование, окончив Школу-студию МХАТ в 1955 году, а уже через год после этого стала соосновательницей театра «Современник» — вместе с Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Лилией Толмачевой, а также мужем Волчек Евгением Евстигнеевым. «Оттепель — это выставки художников, на которые мы все ходили. Стояли в огромных очередях. Оттепель — это стихи, которые читали в Политехническом музее. Оттепель — это театр «Современник». Наш учитель и вождь Олег Ефремов репетировал с нами по ночам в аудитории Школы-студии МХАТ спектакль «Вечно живые». С этого спектакля и начался «Современник». Мы работали бескорыстно, с огромной внутренней готовностью», — вспоминала Волчек

Николай Черкасов и Галина Волчек в фильме «Дон Кихот»
(Фото: РИА Новости)

Сначала Галина Волчек выходила на сцену «Современника» в качестве актрисы, а также снималась в кино. Впервые она появилась на экране в роли служанки в «Дон Кихоте» Григория Козинцева (1957), сценарий к фильму писал Евгений Шварц. «Специально для меня Евгений Львович написал дополнительные сцены. Когда он сказал Григорию Козинцеву, что работа закончилась, Григорий Михайлович сказал: «Напиши еще сцены, чтобы Галя осталась», — рассказывала Волчек

Галина Волчек (слева) на репетиции, 1976 год
(Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости)

В 1961 году она поставила свой первый спектакль — «Двое на качелях» Уильяма Гибсона (эта постановка до сих пор в репертуаре «Современника». — РБК). Всего Галина Волчек выступила режиссером нескольких десятков спектаклей, в том числе по произведениям Антона Чехова, Максима Горького, Эриха Марии Ремарка

Сцена из спектакля «Крутой маршрут»
(Фото: Соловьев Андрей / ТАСС)

После ухода Олега Ефремова во МХАТ «Современником» два года руководила художественная коллегия, а в 1972-м худруком была избрана Галина Волчек. Этапной постановкой театра под руководством Волчек стал «Крутой маршрут» по автобиографическому роману Евгении Гинзбург — журналистки и писательницы, матери писателя Василия Аксенова. Спектакль о сталинских репрессиях впервые был поставлен на сцене «Современника» в 1989 году — через год после первой публикации книги в СССР (до этого она выходила в Европе и США. — РБК). «Именно с этого спектакля, разрушившего барьеры советской цензуры в творчестве, началась новая эпоха», — говорится на сайте «Современника»

Галина Волчек в Госдуме, 1996 год
(Фото: Николай Малышев / ТАСС)

Галина Волчек стала народной артисткой СССР в 1989 году, она полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» — за вклад в развитие театрального искусства. В 1990-х она была депутатом Госдумы второго созыва. «Мой опыт вхождения в политику — и человеческий, и режиссерский — показал, что серьезное существование в политике ведет к потере главного — человеческих отношений. А это для меня самое ценное», — сказала она после ухода из Думы в 1999 году

Галина Волчек с сыном Денисом Евстигнеевым
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Галина Волчек была дважды замужем. Ее первым мужем был актер Евгений Евстигнеев, их сын Денис Евстигнеев — теле- и кинорежиссер.

Вторым мужем Волчек стал ученый Марк Абелев, их брак продлился десять лет. «Мы расстались, потому что я ревновал к театру. <…> Тогда мне казалось, что наш брак умер. Каждый день театр...» — признавался он

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

23 декабря стало известно, что Галину Волчек госпитализировали в больницу. В театре сообщали, что ее госпитализировали в связи с «легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре». «Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе», ​— говорилось в обращении театра к зрителям.

Галина Волчек умерла 26 декабря 

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Галина Волчек
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