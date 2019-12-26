Как мечта Галины Волчек привела ее в театр. Фотогалерея

Галина Волчек родилась в 1933 году в Москве в семье оператора и кинорежиссера Бориса Волчека (ее отец в качестве оператора работал с Михаилом Роммом, в том числе над такими лентами, как «Ленин в Октябре» и «Убийство на улице Данте». — РБК). Волчек в интервью признавалась, что в школе училась плохо и ушла после восьмого класса из-за конфликта с преподавателями.

Решение попробовать себя в качестве артистки было принято без влияния родителей, рассказывала она: «[Это была] такая запрятанная мечта о самой себе. Я же никогда не участвовала ни в какой самодеятельности, я никогда никому ничего не читала. Единственный человек, которому я прочитала то, что я потом понесла в школу-студию, был Михаил Ильич Ромм»