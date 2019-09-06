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Alibaba $225 (+24,8%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+8,31%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Геи, Гитлер и розовые носы: Мугабе в пяти цитатах
6 сентября умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе, руководивший страной 37 лет. Почему он называл себя «Гитлером эпохи», не поддерживал борьбу с курением и боролся за традиционные ценности — в материале РБК

Как школьный учитель стал президентом-диктатором

Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года в Южной Родезии, которая была тогда британской самоуправляемой территорией. В 1942-м получил диплом учителя, преподавал в школах для африканцев. В 1953 году защитил диплом бакалавра педагогики в Университете Южной Африки, а в 1958-м — бакалавра экономики в Лондонском университете.

С конца 1960-х Мугабе занимался политикой, выступая с позиций панафриканизма (прекращение расовой дискриминации, а также предоставление чернокожему населению равных прав с белыми). В 1964 году был арестован и провел в заключении десять лет, в 1974-м был освобожден и перебрался в Мозамбик. После окончания войны за независимость в 1980 году партия Мугабе одержала победу на парламентских выборах. Он тогда стал премьером, а президентом — Канаан Банана, который занимал этот пост с 1980 по 1987 год и затем был обвинен в сексуальном насилии и мужеложстве. Сам Банана отрицал эти обвинения, считая их политически мотивированными, однако был признан виновным и приговорен к десяти годам тюрьмы. В ноябре 1987 года парламент Зимбабве принял поправку к Конституции, упраздняющую должность премьера и передающую всю власть президенту, а им в течение 37 лет бессменно был Мугабе.

В мае 2000 года Роберт Мугабе своим указом разрешил экспроприацию земель белых фермеров, объяснив это борьбой с колониализмом. Начался так называемый черный передел. Под реквизицию попала 3041 ферма общей площадью 5 млн га, при этом были убиты 60 белых фермеров, большинство бывших землевладельцев уехали из страны. Работу потеряли 835 тыс. местных жителей, предприятия стали закрываться. В Зимбабве резко упало производство: в 2001 году спад в обрабатывающей промышленности составил 10,1%. ВВП с $7,4 млрд в 2000-м снизился до $3,4 млрд в 2005-м.

В 2002 году МВФ приостановил финансовую поддержку Зимбабве, а Евросоюз ввел санкции против правительства Мугабе. В страну перестали поступать иностранные инвестиции. Попытки регулировать экономику с помощью военных и замораживания цен привели к гиперинфляции: к началу 2008 года она составила 100,58 тыс. процентов, в январе 2009 года достигла 321 млн процентов. Была введена в оборот купюра в 100 трлн зимбабвийских долларов (максимальный номинал, выпущенный в стране).

В 2005 году в Зимбабве стартовал проект по ликвидации трущоб. Согласно докладу ООН, за год 700 тыс. человек остались без крова. Основным мотивом избавления от трущоб называется желание Мугабе отомстить их жителям за поддержку оппозиционеров.

Теги: Зимбабве, Роберг Мугабе
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Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
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