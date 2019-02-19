Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 году. Он, однако, не давал внятных комментариев о своем возрасте, пока в 2008 году публично не объявил, что празднует свой 70-й день рождения, несмотря на записи из реестра о крещении, которые публиковала газета Bild am Sonntag. Отец Лагерфельда владел компанией по производству сгущенного молока, а мать до замужества была продавщицей нижнего белья. После окончания частной начальной школы Лагерфельд поступил в лицей Монтень в Париже, где изучал рисование и историю. «Мне было шесть лет. Я сидел на столе моей матери в гигантском загородном доме — на столе, где я вообще-то не должен был сидеть и рисовать, — и сказал себе: «Однажды ты станешь очень знаменитым», — рассказывал позднее Лагерфельд в одном из интервью
В 1955 году Лагерфельда нанял на работу глава модного дома Пьер Бальмен после того, как созданные им пальто выиграли первый приз на конкурсе молодых модельеров от International Wool Secretariat. «В мое время на этом строилась карьера. Я увидел на улице огромные рыжие афиши: «Отправьте нам эскизы пальто, платьев или костюмов из шерсти». Я отправил и забыл. Через шесть месяцев получаю телеграмму: «Приходите на площадь Мадлен, вы выиграли первую премию в категории «Пальто из шерсти». Я пошел. Там был один молодой парень. Очень худой. Очень модный. Очень веселый. Да-да, веселый, это же были его юные годы. Это был Ив Сен-Лоран. Мы стали очень хорошими друзьями, а потом, двадцать лет спустя, дружба полетела к чертям. Остальное вы знаете по газетам и книгам, это ни для кого не секрет. Эта премия не просто изменила мою жизнь, это событие сформировало мою жизнь», — вспоминал Лагерфельд
С Бальменом Лагерфельд проработал около трех лет и уже в 1958 году показал свою первую коллекцию для модного дома Jean Patou под псевдонимом Ролан Карл, которая отличалась коктейльными платьями с глубокими вырезами на спине. Следующая коллекция, для которой Лагерфельд разработал маленькие атласные шляпки-блинчики, названные «пощечинами», так как модели носили их низко сползающими на лицо, была принята хорошо, но не считалась новаторской. В 1963 году после небольшого перерыва Лагерфельд поступил на работу в итальянский модный дом Tiziani, где работал до 1969-го
С 1964 года Лагерфельд работал с французским модным домом Chloé, а также начал свое многолетнее сотрудничество с Fendi. В 1973 году его весеннюю коллекцию для последнего назвали образцом высокой моды. Его свободные «юбки-сюрприз» из плиссированного шелка, которые на самом деле были широкими брюками, некоторые журналисты назвали сенсацией. В то же время Лагерфельд работал как художник по костюмам. Он сотрудничал с театрами Ла Скала в Милане (опера «Троянцы» Гектора Берлиоза), Бургтеатром в Вене и другими
В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию одежды Karl Lagerfeld Impression, а спустя 10 лет стал арт-директором дома Chanel. Позже он вспоминал, что друзья советовали ему не принимать это предложение: «Все говорили мне: «Не связывайся с этим, этот дом мертв и никогда не воскреснет». Но уже тогда я понимал, что это испытание». Первая же коллекция Лагерфельда для Chanel имела успех и получила восторженные отзывы
В конце 1980-х Лагерфельд начал заниматься фотографией: он снимал коллекции Chanel, делал фотосессии для журналов Vogue, Interview, Numero и календари Pirelli. В 1988-м дизайнер открыл собственную галерею Studio 7L, а в 1996 году получил приз Немецкого фотографического общества. В 2005 году он попробовал себя в качестве режиссера, сняв рекламный ролик аромата Chanel No. 5 с Николь Кидман в главной роли, в 2014-м — короткометражный фильм «Once Upon a Time» с Кирой Найтли, посвященный 100-летнему юбилею первого бутика Chanel, а в 2013-м выпустил серию фотографий мировых знаменитостей в черном жакете от Chanel, которые легли в основу книги и выставки «Chanel: The Little Black Jacket»
В 1992-м вернулся на пост главного дизайнера Chloé, а в 2004-м стал первым модельером, создавшим капсульную коллекцию для демократичной шведской марки H&M. В 2005 году он продал свои бренды Lagerfeld и Lagerfeld Gallery Томми Хилфигеру. «Я очень требователен. Я не задаю себе вопросов, а сразу нахожу на все ответ. Люблю свое дело: никогда ничего не делаю через силу. <…> Учитывая, сколько коллекций мне нужно выпустить за год, у меня просто нет на это времени. Вы знаете, раньше после дефиле люди уходили в отпуск на две недели — месяц. С этим покончено. Сегодня так больше никто не делает. Если вы хотите быть в этой системе — а есть те, кто меня даже упрекают в том, что я создал эту систему, — вы должны играть по ее правилам», — говорил дизайнер
Лагерфельд не был женат, детей у него нет. В 1989 году умер его партнер Жак де Башер, с которым они познакомились в 1971 году. В 1983 году де Башер ушел от Карла Лагерфельда к Иву Сен-Лорану (на фото в центре), что навсегда рассорило двух именитых дизайнеров, и с тех пор Лагерфельд жил один
Лагерфельд использовал мех в своих коллекциях, несмотря на протесты зоозащитников. В интервью New York Post модельер заявил, что не видит ничего предосудительного в том, что люди убивают зверей, которые при возможности сами бы убивали людей. В 2001 году на него напали активисты PETA, выступающие против использования меха.
В 2018 году Лагерфельд выступил против движения против домогательств #MeToo. «Мне все это ужасно надоело. Но больше всего меня удивляет то, что этим старлеткам понадобилось 20 лет, чтобы понять, что с ними что-то сделали. И, кстати, у них нет свидетелей. Но Харви Вайнштейна я тоже не переношу. Что до обвинений в адрес Карла Темплера (один из самых влиятельных стилистов, был обвинен в сексуальных домогательствах. — РБК), то я не верю ни единому слову. Эта девушка говорит, что он пытался снять с нее штаны, и теперь он не может работать в индустрии, где его все уважали. Если не хочешь снимать брюки — не становись моделью и иди в монастырь», — заявил Лагерфельд
В последние годы Лагерфельд продолжал сотрудничать с Chloé и Fendi и оставался художественным директором дома Chanel, готовя по несколько коллекций в год. «Я не умею готовить и заправлять кровать. Все, что я умею, — это рисовать и делать коллекции», — говорил дизайнер в интервью