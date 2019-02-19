В 1992-м вернулся на пост главного дизайнера Chloé, а в 2004-м стал первым модельером, создавшим капсульную коллекцию для демократичной шведской марки H&M. В 2005 году он продал свои бренды Lagerfeld и Lagerfeld Gallery Томми Хилфигеру. «Я очень требователен. Я не задаю себе вопросов, а сразу нахожу на все ответ. Люблю свое дело: никогда ничего не делаю через силу. <…> Учитывая, сколько коллекций мне нужно выпустить за год, у меня просто нет на это времени. Вы знаете, раньше после дефиле люди уходили в отпуск на две недели — месяц. С этим покончено. Сегодня так больше никто не делает. Если вы хотите быть в этой системе — а есть те, кто меня даже упрекают в том, что я создал эту систему, — вы должны играть по ее правилам», — говорил дизайнер