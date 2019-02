В конце 1980-х Лагерфельд начал заниматься фотографией: он снимал коллекции Chanel, делал фотосессии для журналов Vogue, Interview, Numero и календари Pirelli. В 1988-м дизайнер открыл собственную галерею Studio 7L, а в 1996 году получил приз Немецкого фотографического общества. В 2005 году он попробовал себя в качестве режиссера, сняв рекламный ролик аромата Chanel No. 5 с Николь Кидман в главной роли, в 2014-м — короткометражный фильм «Once Upon a Time» с Кирой Найтли, посвященный 100-летнему юбилею первого бутика Chanel, а в 2013-м выпустил серию фотографий мировых знаменитостей в черном жакете от Chanel, которые легли в основу книги и выставки «Chanel: The Little Black Jacket»