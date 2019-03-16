«Я была уверена, что стану народной артисткой»: какой была Юлия Началова

Юлия Началова родилась в 1981 году в Воронеже. Ее родители выступали в Воронежской государственной филармонии, и музыкой Юля начала заниматься с детства. «С раннего детства я была уверена на сто, даже двести процентов, что стану народной артисткой. Родители относились к этому как к детской фантазии, но я старалась всем доказать, что мое желание серьезно», — рассказывала Началова в интервью

Первый большой успех пришел к Началовой после участия в телевизионном шоу «Утренняя звезда» — музыкальном конкурсе для детей и подростков, где также в разное время выступали будущие артисты, в том числе Сергей Лазарев, Ани Лорак, Валерия. Когда певица победила в конкурсе, ей было десять лет. «Этот конкурс был очень популярен. После того как я в нем победила, появилось много предложений, связанных с гастролями, съемками на телевидении, и родители приняли решение перебраться в Москву. Тогда все в нашей жизни очень круто изменилось», — рассказывала певица. Спустя три года вышел ее первый альбом «Ах, школа, школа». В 14 лет Началова стала участницей международного музыкального конкурса Big Apple-95 в Нью-Йорке