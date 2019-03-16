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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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«Я была уверена, что стану народной артисткой»: какой была Юлия Началова
16 марта умерла певица Юлия Началова. Последние недели она находилась в больнице в тяжелом состоянии. Оно ухудшилось после обострения хронического заболевания. Как Юлия Началова стала одной из самых заметных звезд 90-х и чем занималась в последнее время — в обзоре РБК
Юлия Началова с мамой
(Фото: julianachalova / Instagram)

Юлия Началова родилась в 1981 году в Воронеже. Ее родители выступали в Воронежской государственной филармонии, и музыкой Юля начала заниматься с детства. «С раннего детства я была уверена на сто, даже двести процентов, что стану народной артисткой. Родители относились к этому как к детской фантазии, но я старалась всем доказать, что мое желание серьезно», — рассказывала Началова в интервью

Фото: Николай Малышев / ТАСС
Первый большой успех пришел к Началовой после участия в телевизионном шоу «Утренняя звезда» — музыкальном конкурсе для детей и подростков, где также в разное время выступали будущие артисты, в том числе Сергей Лазарев, Ани Лорак, Валерия. Когда певица победила в конкурсе, ей было десять лет. «Этот конкурс был очень популярен. После того как я в нем победила, появилось много предложений, связанных с гастролями, съемками на телевидении, и родители приняли решение перебраться в Москву. Тогда все в нашей жизни очень круто изменилось», — рассказывала певица. Спустя три года вышел ее первый альбом «Ах, школа, школа». В 14 лет Началова стала участницей международного музыкального конкурса Big Apple-95 в Нью-Йорке
Актер Дмитрий Харатьян (слева), композитор Давид Тухманов и певица Юлия Началова
(Фото: Сергей Микляев / ТАСС)

Кроме карьеры на сцене, Началова снималась в кино и вела телевизионные передачи. Первым ее фильмом стала картина «Герой ее романа». Затем последовали «Бомба для невесты» и музыкальная комедия «Три мушкетера». Всего в ее фильмографии семь ролей. В 2018 году Началова стала ведущей передачи «Наш выбор», а до этого участвовала в шоу музыкальных пародий «Один в один»

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

Долгие годы Началова работала в США с известным композитором Уолтером Афанасьевым, с которым ее познакомил певец Филипп Киркоров. В 2013 году вышел их совместный альбом «Дикая бабочка» (Wild Butterfly)

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Впервые Началова вышла замуж в 19 лет за певца и солиста группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского. Их брак, который сама певица называла подростковым, не продлился долго. «Поставили подписи в книге регистрации легко, будто в шутку. И потом, наигравшись в мужа и жену, так же легко расстались. Все было словно понарошку», — рассказывала она. Вторым мужем артистки стал футболист Евгений Алдонин (на фото). В 2006 году у них родилась дочь Вера. Но в 2011 год пара развелась. Несколько лет Началова встречалась с хоккеистом Александром Фроловым

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС
Несколько лет назад стало известно, что Началова страдает от подагры — болезни суставов. Лечение включает в себя жесткую диету и прием специальных препаратов. В марте 2019 года певица попала в больницу. Вскоре стало известно, что ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 16 марта Юлия Началова умерла в больнице. Ей было 38 лет
Теги: мультимедиа, музыка, Юлия Началова
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Умерла певица Юлия Началова
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