«Я была уверена, что стану народной артисткой»: какой была Юлия Началова

Юлия Началова родилась в 1981 году в Воронеже. Ее родители выступали в Воронежской государственной филармонии, и музыкой Юля начала заниматься с детства. «С раннего детства я была уверена на сто, даже двести процентов, что стану народной артисткой. Родители относились к этому как к детской фантазии, но я старалась всем доказать, что мое желание серьезно», — рассказывала Началова в интервью
Кроме карьеры на сцене, Началова снималась в кино и вела телевизионные передачи. Первым ее фильмом стала картина «Герой ее романа». Затем последовали «Бомба для невесты» и музыкальная комедия «Три мушкетера». Всего в ее фильмографии семь ролей. В 2018 году Началова стала ведущей передачи «Наш выбор», а до этого участвовала в шоу музыкальных пародий «Один в один»
Долгие годы Началова работала в США с известным композитором Уолтером Афанасьевым, с которым ее познакомил певец Филипп Киркоров. В 2013 году вышел их совместный альбом «Дикая бабочка» (Wild Butterfly)
Впервые Началова вышла замуж в 19 лет за певца и солиста группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского. Их брак, который сама певица называла подростковым, не продлился долго. «Поставили подписи в книге регистрации легко, будто в шутку. И потом, наигравшись в мужа и жену, так же легко расстались. Все было словно понарошку», — рассказывала она. Вторым мужем артистки стал футболист Евгений Алдонин (на фото). В 2006 году у них родилась дочь Вера. Но в 2011 год пара развелась. Несколько лет Началова встречалась с хоккеистом Александром Фроловым