«Все затеряется, как слезы под дождем»: каким был Рутгер Хауэр

Хауэр родился в 1944 году в городе Брёкелен (Нидерланды). Его родители были театральными преподавателями: отец преподавал актерское мастерство, а мать — драматургию. Дебют Хауэра на сцене театра состоялся, когда ему было пять лет.

В 15 лет он сбежал из дома и устроился на торговое судно, на котором путешествовал год. «Только жизнь учит по-настоящему, а не школа, которая лишь прививает навык думать как все. Я очень много работал, когда в 15 лет удрал плавать на корабле. Мы плавали целый год, и я видел множество разных мест: Нью-Йорк, Чикаго... Мне безумно нравилось путешествовать, потому что каждый раз ты открываешь все новое — людей, места. Все это расширяет горизонт, что актеру, безусловно, необходимо», — рассказывал он.

Из-за дальтонизма, не позволившего ему построить карьеру моряка, Хауэр вернулся домой и поступил в вечернюю школу.

В театре Хауэр начал работать только в 1967 году, прослужив два года в армии и пройдя курс в психиатрической лечебнице, чтобы избежать дальнейшей службы. Спустя год он впервые снялся в кино — картине «Господин Хавардэн». Но его роль там была настолько мала, что в смонтированную версию фильма не вошла