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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,91%) прогноз CFRA к 23.04.20
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«Все затеряется, как слезы под дождем»: каким был Рутгер Хауэр
24 июля стало известно о смерти Рутгера Хауэра. Среди его киноработ — роль в фильме «Бегущий по лезвию». Актер умер после болезни в своем доме на 76-м году жизни. Каким был Хауэр — в фотогалерее РБК
Фото: Keystone / Getty Images

Хауэр родился в 1944 году в городе Брёкелен (Нидерланды). Его родители были театральными преподавателями: отец преподавал актерское мастерство, а мать — драматургию. Дебют Хауэра на сцене театра состоялся, когда ему было пять лет.

В 15 лет он сбежал из дома и устроился на торговое судно, на котором путешествовал год. «Только жизнь учит по-настоящему, а не школа, которая лишь прививает навык думать как все. Я очень много работал, когда в 15 лет удрал плавать на корабле. Мы плавали целый год, и я видел множество разных мест: Нью-Йорк, Чикаго... Мне безумно нравилось путешествовать, потому что каждый раз ты открываешь все новое — людей, места. Все это расширяет горизонт, что актеру, безусловно, необходимо», — рассказывал он.

Из-за дальтонизма, не позволившего ему построить карьеру моряка, Хауэр вернулся домой и поступил в вечернюю школу.

В театре Хауэр начал работать только в 1967 году, прослужив два года в армии и пройдя курс в психиатрической лечебнице, чтобы избежать дальнейшей службы. Спустя год он впервые снялся в кино — картине «Господин Хавардэн». Но его роль там была настолько мала, что в смонтированную версию фильма не вошла

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»
(Фото: Warner Bros. / Archive Photos / Getty Images)

Популярность актеру принес первый на голландском телевидении сериал «Флорис» Пола Верховена. Хауэр снялся в нескольких его фильмах, а драма «Турецкие наслаждения» (1973) получила номинацию на Оскар как лучший фильм на иностранном языке. Дебют в Голливуде состоялся в 1981 году в картине «Ночные ястребы». Партнером Хауэра по фильму стал Сильвестр Сталлоне.

Но настоящим американским успехом актера стал фильм «Бегущий по лезвию» (1981) Ридли Скотта. Финальные слова его персонажа-репликанта стали импровизацией самого Хауэра. «Когда я в первый раз прочел сценарий, сцена смерти моего героя состояла из более чем 300 слов технотрепотни. Я подумал, что финал — это не самый подходящий момент, чтобы ударяться в проповеди. Да и потом у андроида уже садится батарейка. У него не остается времени и сил на целую страницу болтовни. Я подумал, что будет здорово, если Рой скажет всего одну фразу. В итоге оставил два предложения, которые уже были в сценарии, и добавил еще одно: «Все эти мгновения затеряются во времени, как слезы под дождем... Время умирать». Сейчас я понимаю, что создал в финале нечто важное — тишину и скорость. Я очень рад, что многие до сих пор могут эту фразу цитировать наизусть», — говорил он в интервью.

В 1987 году Хауэр получил «Золотой глобус» за роль заключенного концлагеря Александра Печерского в картине «Побег из Собибора»

Фото: Chris Pizzello / AP
Несмотря на множество голливудских ролей, Хауэр оставался более популярен у себя на родине в Нидерландах. В 1995-м в стране выпустили марку с изображением актера в роли из фильма «Турецкие наслаждения», а спустя 4 года он был признан в Нидерландах «Лучшим актером столетия». Всего в его фильмографии более 150 работ
Фото: Кадр из фильма «Зов предков»

В середине 1990-х Хауэр переключился на работу в независимых картинах, чтобы уйти от голливудского образа, но снялся в нескольких фильмах — канадском телефильме «Зов предков» (1996) по роману Джека Лондона и сериале-сказке NBC «Десятое королевство».

Хауэр также работал с российскими режиссерами. Так, он снялся в фильме «Ключ Саламандры» (2011, не был успешен в прокате). «Я люблю Россию, здесь киноиндустрия отчаянно борется за существование. Мне очень нравится работать с русскими. Взять хотя бы переговоры. Вся деловая часть беседы обычно укладывается в одно рукопожатие, и мы беремся за работу. Это очень круто​», — рассказывал он в интервью

Рутгер Хауэр представляет свою автобиографию, 2007 год
(Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

В 2000 году Хауэр снял короткометражную картину «Комната», получившую Приз зрительских симпатий на Парижском кинофестивале (Paris Film Festival) как «лучший короткометражный фильм».

Он признавался, что изначально интересовался скорее режиссурой, чем актерской работой. При этом он подчеркивал, что никогда не был киноманом: «Я немного знаю о фильмах. И не так уж много смотрю, а когда смотрю, тут же забываю названия. Не думаю, что актеру так уж необходимо быть киноманом. Даже про само актерство в широком смысле знать необязательно. Есть сто тысяч разных способов играть»

С женой Инеке Тен Кейт
(Фото: Ron Galella / Getty Images)
Хауэр был дважды женат. Его второй женой стала скульптор и художница Инеке Тен Кейт. Они поженились в 1985 году. У актера одна дочь от первого брака
Фото: Andrea Ciucci / NurPhoto / ТАСС
Рутгер Хауэр умер 19 июля. Ему было 75 лет.
Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, актер
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Умер актер Рутгер Хауэр
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