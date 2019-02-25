«Аудитория имеет ТВ, которое заслуживает»: чем запомнился Игорь Малашенко

25 февраля стало известно о смерти политолога и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко. Ему было 64 года. Чем был известен медиаменеджер — в обзоре РБК

Игорь Малашенко (Фото: PhotoXPress)

Детство и юность

Игорь Малашенко родился в 1954 году в генеральской семье. Его отец — Евгений Малашенко — был военным разведчиком, участвовал в подавлении Венгерского восстания 1956 года.

Малашенко учился на философском факультете МГУ, куда, по собственному утверждению, поступил «по глупости». Работал в Институте США и Канады РАН, затем референтом международного отдела Центрального комитета КПСС. В апреле 1991 года он стал консультантом аппарата президента СССР, в его обязанности входила работа с западными СМИ.

Работа в «Останкино» и создание НТВ