Общество , 18:13
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«Аудитория имеет ТВ, которое заслуживает»: чем запомнился Игорь Малашенко
25 февраля стало известно о смерти политолога и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко. Ему было 64 года. Чем был известен медиаменеджер — в обзоре РБК
Игорь Малашенко
Детство и юность
- Игорь Малашенко родился в 1954 году в генеральской семье. Его отец — Евгений Малашенко — был военным разведчиком, участвовал в подавлении Венгерского восстания 1956 года.
- Малашенко учился на философском факультете МГУ, куда, по собственному утверждению, поступил «по глупости». Работал в Институте США и Канады РАН, затем референтом международного отдела Центрального комитета КПСС. В апреле 1991 года он стал консультантом аппарата президента СССР, в его обязанности входила работа с западными СМИ.
Работа в «Останкино» и создание НТВ
- В 1991 году Малашенко начал работу в «Останкино». «Я был примерно тем человеком, который следит за политическим контентом, чтобы там не было шизофрении», — рассказывал он в одном из интервью. Скоро Малашенко стал гендиректором, а затем и. о. председателя «Останкино», пока не покинул компанию в 1993 году из-за конфликта с председателем РГТРК Вячеславом Брагиным.
- После ухода из «Останкино» Малашенко пригласил на работу бизнесмен Владимир Гусинский, который занимался созданием своей телекомпании «Медиа-Мост». «До того я обсуждал эту тему с Березовским — в марте 1993 года. Нас познакомил Егор Яковлев, которого к тому времени вышибли из «Останкино», я тоже ушел с «Первого канала». Мы встретились в ресторане «Атриум» на Ленинском. Егор пытался объяснить Березовскому, что СМИ — это очень интересно, и с точки зрения бизнеса в том числе. Он, кстати, ответил быстро и достаточно категорично: СМИ как бизнес его не интересуют совсем. Мы завершили недурной обед, на чем все тогда и закончилось», — вспоминал Малашенко.
- В декабре 1993 года по указу президента начал вещание телеканал НТВ, президентом которого и стал Малашенко. В этой должности он занимался в том числе тем, что пытался сделать телеканал прибыльным, переработав систему продажи рекламы, и создал жесткую сетку вещания. Кроме того, именно на НТВ одними из первых начали показывать иностранные фильмы. О покупке первых пакетов Малашенко договаривался лично. «Было непросто, потому что за несколько дней до этого весь мир смотрел, как танки шмаляют по Белому дому. Я выглядел полнейшим психом», — рассказывал он.