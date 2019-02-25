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«Аудитория имеет ТВ, которое заслуживает»: чем запомнился Игорь Малашенко
25 февраля стало известно о смерти политолога и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко. Ему было 64 года. Чем был известен медиаменеджер — в обзоре РБК
Игорь Малашенко (Фото: PhotoXPress)

Детство и юность

  • Игорь Малашенко родился в 1954 году в генеральской семье. Его отец — Евгений Малашенко — был военным разведчиком, участвовал в подавлении Венгерского восстания 1956 года.
  • Малашенко учился на философском факультете МГУ, куда, по собственному утверждению, поступил «по глупости». Работал в Институте США и Канады РАН, затем референтом международного отдела Центрального комитета КПСС. В апреле 1991 года он стал консультантом аппарата президента СССР, в его обязанности входила работа с западными СМИ.

Работа в «Останкино» и создание НТВ

  • В 1991 году Малашенко начал работу в «Останкино». «Я был примерно тем человеком, который следит за политическим контентом, чтобы там не было шизофрении», — рассказывал он в одном из интервью. Скоро Малашенко стал гендиректором, а затем и. о. председателя «Останкино», пока не покинул компанию в 1993 году из-за конфликта с председателем РГТРК Вячеславом Брагиным.
  • После ухода из «Останкино» Малашенко пригласил на работу бизнесмен Владимир Гусинский, который занимался созданием своей телекомпании «Медиа-Мост». «До того я обсуждал эту тему с Березовским — в марте 1993 года. Нас познакомил Егор Яковлев, которого к тому времени вышибли из «Останкино», я тоже ушел с «Первого канала». Мы встретились в ресторане «Атриум» на Ленинском. Егор пытался объяснить Березовскому, что СМИ — это очень интересно, и с точки зрения бизнеса в том числе. Он, кстати, ответил быстро и достаточно категорично: СМИ как бизнес его не интересуют совсем. Мы завершили недурной обед, на чем все тогда и закончилось», — вспоминал Малашенко.
  • В декабре 1993 года по указу президента начал вещание телеканал НТВ, президентом которого и стал Малашенко. В этой должности он занимался в том числе тем, что пытался сделать телеканал прибыльным, переработав систему продажи рекламы, и создал жесткую сетку вещания. Кроме того, именно на НТВ одними из первых начали показывать иностранные фильмы. О покупке первых пакетов Малашенко договаривался лично. «Было непросто, потому что за несколько дней до этого весь мир смотрел, как танки шмаляют по Белому дому. Я выглядел полнейшим психом», — рассказывал он.

Предвыборная кампания Ельцина и кризис 1998 года

  • В 1996 году Малашенко принял активное участие в предвыборной кампании Бориса Ельцина. Гусинский был дружен с семьей Ельцина, рейтинг которого опускался все ниже, а тому нужна была активная медийная поддержка. «Я действительно повредил здоровье Бориса Николаевича. Наша аналитическая группа гоняла его по всей стране, чтобы он новости создавал каждый день», — рассказывал Малашенко.

    Игорь Малашенко (слева) и Владимир Гусинский (Фото: Виктор Васенин / «Коммерсантъ»)

  • После успешной кампании Ельцин пригласил Малашенко на должность главы администрации президента, но тот отказался и остался возглавлять НТВ. Компания готовилась выйти на NASDAQ​, но после кризиса 1998 года и падения рекламных бюджетов НТВ стал убыточным. «В 1998 году произошел дефолт, рекламный рынок рухнул, бюджет телеканала стал чрезвычайно дефицитен. То же происходило и на остальных каналах. В канал нужно было закачивать деньги. Именно поэтому нужно было брать кредиты. Уровень дохода был чрезвычайно низок. Никаких денег не было», — вспоминал Малашенко. Он ушел с поста главы телеканала, но остался в совете директоров «Медиа-Моста»​.
  • В конце 1990-х «Медиа-Мост» оказалась неспособна оплачивать кредиты и в 2001 году перешла к «Газпром-Медиа». Гусинский оказался в тюрьме, и переговоры о продаже телекомпании вел Малашенко. Все это сопровождалось обширной кампанией против НТВ на принадлежащем бизнесмену Борису Березовскому ОРТ и критикой исполняющего обязанности президента России Владимира Путина на НТВ. В компании произошел раскол, часть сотрудников покинула ее, а сам Малашенко скоро уехал за границу и вернулся только в 2009 году. «Мы просто делали то, что считали нужным, делали все без оглядки и относились так: что будет, то будет. Время было другое, и никто ничего особенно не боялся. Нас поддерживало общество, понимаете? Всякая аудитория, перефразируя высказывание де Местра, имеет то телевидение, которое заслуживает», — рассказывал Малашенко.

После НТВ

  • Малашенко активно занимался зарубежной версией канала НТВ — RTVi (был президентом компании Overseas Media Productions, которая производила контент для канала), украинским каналом ТВi, был миноритарным акционером «Эха Москвы» и сайта Newsru.com.
  • Несколько источников Forbes рассказывали журналу, что на Украине Малашенко занимался не только телевидением, но и политическим консультированием. За несколько месяцев до выборов президента в 2010 году консультировал ​ Сергея Левочкина, впоследствии ставшего руководителем администрации президента Украины Виктора Януковича. «Несколько раз мы с ним говорили на политические темы, давно еще, но никаких последствий наши разговоры не имели. Более того, я вам честно скажу: я плохо понимаю тот курс, который был избран украинской администрацией», — опровергал эту информацию сам Малашенко.
  • В октябре 2017 года Малашенко стал руководителем предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России.

    Игорь Малашенко и Ксения Собчак  (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Семья

  • Малашенко был дважды женат. Его первая супруга — бывший художественный директор галереи «Манеж» Елена Пивоварова. В этом браке родились две дочери. В последнее время Малашенко и Пивоварова вели процесс по разделу имущества в США.

  • Второй женой Малашенко стала журналистка Божена Рынска. В феврале 2019 года Рынска сообщила о госпитализации Малашенко, уточнив, что у него «неврология».

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Игорь Малашенко
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Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко
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