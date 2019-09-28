«Режиссура — это моя профессия»: каким был Марк Захаров

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Его мать преподавала в драмкружках, а отец работал учителем физкультуры, через год после рождения сына его арестовали по 58-й, политической, статье. Его приговорили к трем годам и последующей высылке в Рязань.
«На лесосплаве отец пробыл недолго. Его перевели на поселение в Рязань, запретив жить в Москве, а мама вернулась, чтобы заниматься сыном. По выходным отцу иногда было разрешено приезжать в гости. Счастливые моменты детства как раз и связаны для меня с этими короткими побывками. Я просыпался утром, слышал папин голос, стремглав бежал к родителям в комнату, залезал в кровать. Они целовали, обнимали меня, говорили что-то ласковое. Мать не объясняла, почему в нашей семье все происходит так, а в других иначе, не просвещала, что представляет собой советское общество и что есть сталинский террор. Боялась, что я, узнав истинную суть вещей, могу сказать при посторонних лишнее и это только усугубит ситуацию. Дабы предупредить и сберечь меня, она перечисляла примеры неосторожно сказанных слов, которые приводили к самым печальным последствиям. Хотя себе позволяла иногда ироничные замечания, например по поводу борьбы с космополитами. «Давай-ка буду звать тебя не Марк, а Макар! — с горькой усмешкой говорила мама. — А то как бы чего не вышло...» Я пытался сам найти ответы на некоторые вопросы», — вспоминал Захаров.
Во время войны отец служил в армии, а позже снова был на некоторое время выслан как ранее судимый, теперь уже в Киржач
После школы Захаров окончил в Москве актерский факультет ГИТИСа, и его направили в Пермь, где он работал актером Пермского драматического театра. Режиссурой Захаров впервые занялся там же, в студенческой самодеятельности Пермского университета имени Горького.
В 1959 году он вернулся в Москву и поступил в труппу Театра имени Гоголя. В 1960-х — начале 1970-х Захаров сменил несколько театров: был актером и режиссером в Театре миниатюр (сейчас это театр «Эрмитаж»), студенческого театра Московского государственного университета, режиссером Театра сатиры.
В этот период Захаров окончательно определился с профессией и посвятил себя режиссуре: «Я перебрался <…> на Моховую в студенческий театр, которым руководил Сергей Иосифович Юткевич. Вот тогда, поставив шварцевского «Дракона», почувствовал некую силу. Правда, спектакль держался недолго, потому что вскоре Хрущев разоблачил современную живопись в Манеже и власти резко пересмотрели свое отношение к культуре, стали пристально отслеживать любые свежие течения. Под горячую руку попали и студенческие театры. Но как раз в тот момент я и почувствовал, что режиссура — это моя профессия. К тому же большую роль сыграла жена. Как-то в приступе дурной правды, как говорил Шукшин, она заявила: «Артист ты очень средний! Даже скорее плохой! Надо режиссурой заниматься». Я ей очень благодарен за это»
Художественным руководителем Театра имени Ленинского комсомола (Ленкома) Захаров стал в 1973 году. Зрители оценили уже первые постановки под руководством нового главного режиссера — «Тиль» по «Тилю Уленшпигелю» Шарля де Костера и «Автоград — XXI», текст для которого Марк Захаров написал вместе с Юрием Визбором. Главную роль в спектакле исполнил Олег Янковский.
При Захарове сложилась сильная труппа Ленкома. Здесь играли Николай Караченцов, Александр Абдулов, Инна Чурикова и другие видные актеры. В Ленкоме была поставлена первая в СССР рок-опера «Юнона и Авось», эта постановка стала одним из немногих бессменных спектаклей на сцене Ленкома, она до сих пор в репертуаре. Сам Захаров выступал за обновление репертуара, но рок-опера неизменно собирала аншлаги: «Количество спектаклей растет, а для новой постановки нужно убрать что-нибудь старое из репертуара. Процесс это сложный и всегда болезненный. К тому же спектакль живет до тех пор, пока его часто репетируют и играют. А если играется редко, то он быстро теряет качество. Вот почему я не сторонник раздутого репертуара. <…> Наша «Юнона и Авось» идет очень давно. Да и «Женитьба Фигаро» стала спектаклем-долгожителем. Мы ориентируемся на заполняемость зала: если стабильный аншлаг, то прощаться с постановкой трудно», — говорил он в интервью
С 1970-х Марк Захаров снимал кино. Среди его картин «Обыкновенное чудо» по Евгению Шварцу (1978 год, там снялись Александр Абдулов, Ирина Купченко, Евгений Леонов и другие), «12 стульев» по Ильфу и Петрову с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым в главных ролях (1976) и «Тот самый Мюнхгаузен» с Олегом Янковским (1979).
Он также принимал участие в подготовке сценариев к фильмам других режиссеров. Например, для «Белого солнца пустыни» Владимира Мотыля он написал письма красноармейца Сухова к «драгоценной Екатерине Матвеевне»
У Захарова множество званий и наград, в 1991 году он стал народным артистом СССР, у него есть ордена «За заслуги перед Отечеством».
Марк Захаров писал книги о режиссуре, преподавал в ГИТИСе.
С 1973 года Захаров был членом КПСС, куда, как он пояснял, вступил ради работы: «Знакомый, работавший по ведомству культуры, порекомендовал: если хочешь получить самостоятельную работу, а не вечно быть под кем-то из худруков, пиши заявление: существовала определенная квота на беспартийных руководителей театров, и я в нее не попал. Действительно, через день после истечения кандидатского стажа мне позвонили, велели надеть скромный галстук и явиться на бюро Московского горкома партии, где меня утвердили главным режиссером Театра имени Ленинского комсомола». В 1991 году он перед телекамерами сжег свой партбилет, а позже сам назвал это «необузданной и абсолютно излишней театральностью»