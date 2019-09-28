«Режиссура — это моя профессия»: каким был Марк Захаров

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Его мать преподавала в драмкружках, а отец работал учителем физкультуры, через год после рождения сына его арестовали по 58-й, политической, статье. Его приговорили к трем годам и последующей высылке в Рязань.

«На лесосплаве отец пробыл недолго. Его перевели на поселение в Рязань, запретив жить в Москве, а мама вернулась, чтобы заниматься сыном. По выходным отцу иногда было разрешено приезжать в гости. Счастливые моменты детства как раз и связаны для меня с этими короткими побывками. Я просыпался утром, слышал папин голос, стремглав бежал к родителям в комнату, залезал в кровать. Они целовали, обнимали меня, говорили что-то ласковое. Мать не объясняла, почему в нашей семье все происходит так, а в других иначе, не просвещала, что представляет собой советское общество и что есть сталинский террор. Боялась, что я, узнав истинную суть вещей, могу сказать при посторонних лишнее и это только усугубит ситуацию. Дабы предупредить и сберечь меня, она перечисляла примеры неосторожно сказанных слов, которые приводили к самым печальным последствиям. Хотя себе позволяла иногда ироничные замечания, например по поводу борьбы с космополитами. «Давай-ка буду звать тебя не Марк, а Макар! — с горькой усмешкой говорила мама. — А то как бы чего не вышло...» Я пытался сам найти ответы на некоторые вопросы», — вспоминал Захаров.

Во время войны отец служил в армии, а позже снова был на некоторое время выслан как ранее судимый, теперь уже в Киржач