Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

У российского музыканта Кирилла Толмацкого, также известного как Децл, было врожденное заболевание сердца — гипертрофическая кардиомиопатия. Об этом сообщил «РИА Новости» отец музыканта Александр Толмацкий. По его словам, наличие этой болезни у его сына выявили судмедэксперты.

«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — сообщил Толмацкий-старший.

Ранее мать музыканта Ирина Толмацкая в эфире «Первого канала» заявляла, что причиной остановки ее сына стали перенагрузки.

«Он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога», — рассказывала Толмацкая. Она сообщала, что предлагала сыну сходить к врачу, однако он счел симптомы невралгией, вызванной большим количеством работы.