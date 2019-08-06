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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,38%) прогноз Cowen к 04.08.20
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«Мода была в моей душе с рождения»: какой была Алла Вербер
6 августа стало известно о смерти fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер. Ей был 61 год, она находилась в Италии. Какой была «королева русского ретейла» — в материале РБК
Алла Вербер (Фото: ТАСС)
  • Алла Вербер родилась в 1958 году в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинграде) в семье врачей-стоматологов. Дед заведовал детским отделом Дома ленинградской торговли и коллекционировал антиквариат. Алла и ее сестра Ирина в детстве занимались музыкой: Ирина играла на фортепьяно, а Алла — на скрипке. «По тем временам мы считались состоятельной семьей и очень хорошо одевались. Папа был главврачом зубного отделения в госпитале при заводе ЛОМО, и вечером наша кухня превращалась в его рабочий кабинет. Родители старались дать нам с сестрой все самое лучшее: образование, занятия музыкой, поездки. Мы каждую неделю ходили в Мариинский театр, проводили каникулы в Сочи, Пицунде и Прибалтике», — вспоминала она.
  • Вербер изначально училась на врача, поступить в медучилище ее убедили родители. При этом с детства она интересовалась красивой и необычной одеждой: «Я не хотела одеваться как все — в кримпленовые костюмы и лакированные туфельки. Только джинсы, водолазки, дубленка... Мой папа, Костя Вербер, был главврачом зубопротезного отделения больницы ЛОМО, и фарцовщики Ленинграда сначала все несли ему. Папа носил бархатные пиджаки, роскошные костюмы. Так что мода была в моей душе с самого рождения».
  • В 1976 году семья покинула страну, получив приглашение в Израиль. Вербер так вспоминала этот период: «Те, кто не хотел мириться с существующим положением дел и жить от зарплаты до зарплаты, искали дополнительные пути заработка: открывали свои кабинеты, вели частную практику — как, например, мой папа. В нашей стране это значило находиться в постоянном страхе: не будем забывать, что в то время человека могли привлечь за доллар в кармане или за то, что он купил с рук пару обуви. Наше благополучие строилось на очень зыбкой почве и могло рухнуть в один момент. Так что папа постоянно задавался вопросом: как здесь будут жить мои дети, какое будущее их ждет? Наконец, в 1976 году, в мои 18 лет, было принято окончательное решение эмигрировать. Тогда это значило бросить все и шагнуть в неизвестность. Каждому разрешали брать с собой только $175 и два чемодана. В одном — личные вещи, в другом — икра, хохлома и другие народные промыслы: на продажу». Алла выехала первой, но после прибытия в Вену отправилась дальше не в Тель-Авив, а в Италию. В Риме она провела год, там она впервые попала в мир моды: подруга устроила ее на работу в бутик на Виа Венето. Позже она переехала к семье в Канаду, где стала байером, ездила на модные показы в Европу, отбирала коллекции и образцы для запуска в производство. «Вскоре умер папа, ему было всего 57 лет. Я осталась с мамой и бабушкой. Сестра уехала в Торонто, семья на мне, денег нет, ничего нет. Я училась французскому языку и одновременно пошла работать в шопинг-молл в дорогом районе Монреаля. Я проработала там год — стилизовала одежду для витринных манекенов. На меня обратили внимание и начали брать на закупки. Милан, Берлин, Дюссельдорф... Все выставки моды тоже были мои», — рассказывала она.

Алла Вербер (Фото: verberalla / Instagram)

  • Идея открыть собственный магазин впервые пришла к ней в 1980-х уже в Нью-Йорке, где она также занималась торговлей картинами и организацией выставок: «Уже в Нью-Йорке я окончательно поняла, чем хочу заниматься, появилась мечта, которую в Торонто я принялась энергично осуществлять. Теперь я точно знала, что хочу быть в fashion-бизнесе, хочу создать сеть своих магазинов». Свой первый магазин под названием Katia of Italy она открыла в 1984 году в Торонто. Со временем ей удалось создать сеть бутиков.
  • В Россию Алла Вербер вернулась в 1989 году. Еще в Канаде ей предложили сотрудничать с дисконт-сетью Kmart, и позже она стала представителем в России. Приехав, она начала оживлять российские фабрики, организовывая там производство одежды: «В какой-то момент я познакомилась с президентом Kmart, а это крупнейшая сеть из 124 магазинов по всей Канаде. Владелец этой сети заинтересовался тем, как у меня идет бизнес, и предложил пойти к нему работать. Для меня это была чистая авантюра, но я согласилась. Продала два своих магазина, один оставила. Я много работала с поставщиками, а товар для империи Kmart производился по всему миру: в Индии, Китае, России. Так неожиданно для самой себя я вновь оказалась на родине».

Стефано Габбана, ​Алла Вербер и Доменико Дольче (слева направо) (Фото: verberalla / Instagram)

  • Вербер была создательницей первых в России бутиков. Магазины Dolce & Gabbana, Brioni и другие стали появляться в ТД «Москва» на Кутузовском. «Мне поступило предложение от хозяев Mercury (позже Вербер стала в компании вице-президентом. — РБК) начать работать в торговом доме «Москва», который они тогда купили. И опять страшная авантюра — в 1990-е годы уехать из благополучной Канады в Россию, когда здесь было самое смутное время. Я сняла квартиру у Лены Коневой, внучки маршала Конева, на Тверском бульваре — это угловой дом, где находится магазин «Армения», — рассказывала Вербер.
  • После того как Mercury приобрела ЦУМ, Вербер стала там fashion-директором. Ее называли «королевой русского ретейла», и многие мировые дизайнеры не скрывали своей близкой дружбы с ней. Как результат — ЦУМ и Mercury стали одной из ключевых торговых площадок мирового люкса. «Все, кого я хочу, постепенно приходят ко мне, — рассказывала сама Вербер в одном из интервью. — Так было с Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Christian Dior — все со временем появляются в ЦУМе. Когда-то нам удалось построить передовой магазин и без этих модных домов, и вот они приходят к нам. Теперь у меня есть даже маленькие британские бренды и все самые хайповые марки. Если я кого-то не могу привлечь в этом сезоне, то получу их в следующем. Сейчас я даже не могу сказать, кого я хочу и кого у меня пока нет. Сегодня все хотят быть в ЦУМе. А если кого-то по-настоящему важного нет в ЦУМе, это значит, что у меня просто пока не хватает места».

Группа Mercury управляет более чем ста магазинами люксовых товаров, универмагами ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге. В портфеле холдинга — марки Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino, Celine, Brioni, Lanvin, Rolex, Patek Philippe, Graff, Chopard, а также парфюмерно-косметические и интерьерные марки. По данным самой компании, на площади 70 тыс. кв. м, находящейся под управлением группы, продаются коллекции более 2 тыс. брендов. Группа основана в 1993 году, считается, что в равных долях ею владеют Леонид Фридлянд и Леонид Струнин. Выручка операционной компании ЦУМа (ОАО «ТД «ЦУМ») в 2018 году в сравнении с 2017 годом выросла на 14,4% и составила 18,8 млрд руб.

  • В возрасте 50 лет у Аллы Вербер обнаружили рак: «Я победила рак, с которым воевала на протяжении пяти лет. Это была отчаянная борьба: кто кого. Я бросила на нее массу сил, денег, мобилизовала всю свою волю. В результате я выиграла. Конечно, в таких случаях все решается свыше. Но если бы я не сопротивлялась, не использовала все возможности и не просчитывала каждый шаг, я бы не выжила. Теперь мое утро на­чинается с благодарности».

Алла Вербер с дочерью Екатериной (слева) (Фото: verberalla / Instagram)

  • Официально Вербер была замужем один раз. С мужем Соломоном Тенсером она познакомилась в Нью-Йорке, куда переехала из Монреаля. Они поженились в 1982 году, родилась дочь Екатерина, но, прожив вместе пять лет, пара рассталась. «Мой развод в нашем роду был первым. Было очень больно, обидно и стыдно перед семьей. Я считала, что муж должен быть только один и дети только от одного брака. Последние 25 лет я живу, можно сказать, в гражданском союзе — Катю вырастил мой второй муж Давид Авербах», — рассказывала Вербер в интервью журналу Tatler в 2017 году.
  • Имя Аллы Вербер признано в разных частях мира. За продвижение итальянских марок ее наградили орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой». В одном из интервью она говорила: «Я не могу уйти. У меня еще много идей. Я бы хотела проработать еще 25 лет, посмотреть, как растут мои внуки. Я хочу делать большие коллекции для ЦУМа, для наших брендов. <...> Открыть еще пять-шесть корнеров. Я заново построила магазин и горжусь этим. Но это были непростые 15 лет».
Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова, Анна Левинская
Теги: ЦУМ
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Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
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