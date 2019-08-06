«Мода была в моей душе с рождения»: какой была Алла Вербер

Группа Mercury управляет более чем ста магазинами люксовых товаров, универмагами ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге. В портфеле холдинга — марки Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino, Celine, Brioni, Lanvin, Rolex, Patek Philippe, Graff, Chopard, а также парфюмерно-косметические и интерьерные марки. По данным самой компании, на площади 70 тыс. кв. м, находящейся под управлением группы, продаются коллекции более 2 тыс. брендов. Группа основана в 1993 году, считается, что в равных долях ею владеют Леонид Фридлянд и Леонид Струнин. Выручка операционной компании ЦУМа (ОАО «ТД «ЦУМ») в 2018 году в сравнении с 2017 годом выросла на 14,4% и составила 18,8 млрд руб.