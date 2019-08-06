«Мода была в моей душе с рождения»: какой была Алла Вербер

- Алла Вербер родилась в 1958 году в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинграде) в семье врачей-стоматологов. Дед заведовал детским отделом Дома ленинградской торговли и коллекционировал антиквариат. Алла и ее сестра Ирина в детстве занимались музыкой: Ирина играла на фортепьяно, а Алла — на скрипке. «По тем временам мы считались состоятельной семьей и очень хорошо одевались. Папа был главврачом зубного отделения в госпитале при заводе ЛОМО, и вечером наша кухня превращалась в его рабочий кабинет. Родители старались дать нам с сестрой все самое лучшее: образование, занятия музыкой, поездки. Мы каждую неделю ходили в Мариинский театр, проводили каникулы в Сочи, Пицунде и Прибалтике», — вспоминала она.
- Вербер изначально училась на врача, поступить в медучилище ее убедили родители. При этом с детства она интересовалась красивой и необычной одеждой: «Я не хотела одеваться как все — в кримпленовые костюмы и лакированные туфельки. Только джинсы, водолазки, дубленка... Мой папа, Костя Вербер, был главврачом зубопротезного отделения больницы ЛОМО, и фарцовщики Ленинграда сначала все несли ему. Папа носил бархатные пиджаки, роскошные костюмы. Так что мода была в моей душе с самого рождения».
- В 1976 году семья покинула страну, получив приглашение в Израиль. Вербер так вспоминала этот период: «Те, кто не хотел мириться с существующим положением дел и жить от зарплаты до зарплаты, искали дополнительные пути заработка: открывали свои кабинеты, вели частную практику — как, например, мой папа. В нашей стране это значило находиться в постоянном страхе: не будем забывать, что в то время человека могли привлечь за доллар в кармане или за то, что он купил с рук пару обуви. Наше благополучие строилось на очень зыбкой почве и могло рухнуть в один момент. Так что папа постоянно задавался вопросом: как здесь будут жить мои дети, какое будущее их ждет? Наконец, в 1976 году, в мои 18 лет, было принято окончательное решение эмигрировать. Тогда это значило бросить все и шагнуть в неизвестность. Каждому разрешали брать с собой только $175 и два чемодана. В одном — личные вещи, в другом — икра, хохлома и другие народные промыслы: на продажу». Алла выехала первой, но после прибытия в Вену отправилась дальше не в Тель-Авив, а в Италию. В Риме она провела год, там она впервые попала в мир моды: подруга устроила ее на работу в бутик на Виа Венето. Позже она переехала к семье в Канаду, где стала байером, ездила на модные показы в Европу, отбирала коллекции и образцы для запуска в производство. «Вскоре умер папа, ему было всего 57 лет. Я осталась с мамой и бабушкой. Сестра уехала в Торонто, семья на мне, денег нет, ничего нет. Я училась французскому языку и одновременно пошла работать в шопинг-молл в дорогом районе Монреаля. Я проработала там год — стилизовала одежду для витринных манекенов. На меня обратили внимание и начали брать на закупки. Милан, Берлин, Дюссельдорф... Все выставки моды тоже были мои», — рассказывала она.
- Идея открыть собственный магазин впервые пришла к ней в 1980-х уже в Нью-Йорке, где она также занималась торговлей картинами и организацией выставок: «Уже в Нью-Йорке я окончательно поняла, чем хочу заниматься, появилась мечта, которую в Торонто я принялась энергично осуществлять. Теперь я точно знала, что хочу быть в fashion-бизнесе, хочу создать сеть своих магазинов». Свой первый магазин под названием Katia of Italy она открыла в 1984 году в Торонто. Со временем ей удалось создать сеть бутиков.
- В Россию Алла Вербер вернулась в 1989 году. Еще в Канаде ей предложили сотрудничать с дисконт-сетью Kmart, и позже она стала представителем в России. Приехав, она начала оживлять российские фабрики, организовывая там производство одежды: «В какой-то момент я познакомилась с президентом Kmart, а это крупнейшая сеть из 124 магазинов по всей Канаде. Владелец этой сети заинтересовался тем, как у меня идет бизнес, и предложил пойти к нему работать. Для меня это была чистая авантюра, но я согласилась. Продала два своих магазина, один оставила. Я много работала с поставщиками, а товар для империи Kmart производился по всему миру: в Индии, Китае, России. Так неожиданно для самой себя я вновь оказалась на родине».