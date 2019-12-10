«Дорожу возможностью надеть кепку и прошвырнуться»: каким был Юрий Лужков

Юрий Лужков родился в 1936 году в Москве. Его отец был плотником и работал на нефтебазе. «Первым в моем крестьянском роду по линии отца и матери я появился на свет в городе — Москве. Горжусь тем, что коренной москвич и моя малая родина — великий город стал моей судьбой. <…> Предки мои по линии отца происходят из крестьян Тверской губернии, ныне несуществующей деревни Лужково, давшей мою фамилию Лужков. <…> А вообще-то безродные мы все. За дедами уж никого не помню. Деревню нашу немцы сожгли, кладбище быльем поросло — так чуть ли не вся Россия живет», — писал Лужков в своей автобиографии «Москва и жизнь».
Будущий мэр в юности разгружал вагоны и подрабатывал дворником. В 1950-е ездил работать на целину в Казахстане. По образованию Лужков — инженер-нефтехимик, и карьеру сначала он строил в нефтехимпроме. Он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (сейчас это Российский государственный университет нефти и газа) им. Губкина в 1958 году. После получения образования он стал работать в НИИ пластмасс научным сотрудником, затем заместителем заведующего лабораторией. С 1960-х занимал разные должности в Министерстве химической промышленности СССР, а в 1980-м он возглавил научно-производственное объединение «Нефтехимавтоматика»
Политикой Лужков начал заниматься с 1970-х. Сначала он стал народным депутатом Бабушкинского района, позже вошел в состав Моссовета, а затем в Верховный совет РСФСР. С 1987 года стал первым зампредом Мосгорисполкома, на эту должность его выдвинул Борис Ельцин, тогда глава московского горкома КПСС.
Лужков так описывал свое знакомство с будущим президентом: «Рукопожатие оказалось удивительно теплым. Говорю не в каком-то метафорическом, а в простом, физическом смысле. Мощное поле. С таким человеком сразу хотелось дружить. Именно не подчиняться, а, поймите правильно, быть вместе, действовать заодно»
Юрий Лужков впервые участвовал в выборах градоначальника в 1991 году как кандидат в вице-мэры в команде с Гавриилом Поповым, который и стал первым мэром Москвы в новейшей российской истории. Лужков возглавил столицу после отставки Попова в июне 1992 года на фоне экономических проблем и разногласий с муниципальными депутатами и властями страны
Лужков был последовательным сторонником Бориса Ельцина. В августе 1991 года он участвовал в обороне Белого дома, в 1993 году поддержал указ о роспуске парламента (распорядился отключить в здании свет, горячую воду и телефоны), а в 1996 году входил в его предвыборный штаб. Еще в начале 1990-х Лужков предложил президенту проект перезахоронить тело Владимира Ленина и ликвидировать мавзолей и некрополь у Кремлевской стены, но проект не был реализован из-за споров в обществе
Лужков стоял у истоков партии «Единая Россия». В 1998 году он возглавил организацию «Отечество», которая позже вошла в избирательный блок «Отечество — Вся Россия». От него Лужков был избран в Госдуму в 1999-м, но отказался от мандата. В 2001 году он стал сопредседателем партии «Единство и Отечество — Единая Россия». Из партии он вышел в 2010 году после конфликта с Дмитрием Медведевым, занимавшим должность президента страны
Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы в течение 18 лет. Он побеждал на выборах мэра три раза: в 1996-м (87%), 1999-м (69,8%) и 2003 году (74,8%). В отставку его отправил президент Дмитрий Медведев в 2010 году после публичного конфликта. Накануне отставки Лужков направил в администрацию президента письмо, где так написал о причине давления: «Лужков самостоятелен и неудобен».
«Каждый руководитель находится в своем размере золотой клетки. Я считаю, что президент страны тоже находится в золотой клетке, где он имеет очень серьезные ограничения — ограничения, связанные с его личной свободой. Не с его свободой как гражданина общества, а с его личной свободой. Вот, например, я дорожу тем, что могу в отпуске, в коротком, но любом, одеть джинсу, одеть свою кепку и прошвырнуться по магазинам. Я имею возможность пойти в театр в любое время. И мне не нужно никаких условностей», — говорил Лужков за два года до своей отставки
Лужков был женат несколько раз. Последний брак у него был с Еленой Батуриной, они вместе работали еще в городской комиссии по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности в конце 1980-х. В последние годы супруги преимущественно жили в разных странах: Лужков проводил большую часть времени на ферме под Калининградом, Батурина ведет дела на Западе. Она уже несколько лет бессменный лидер списка богатейших женщин России. В 2016 году, в 25-летнюю годовщину брака, пара обвенчалась. У них две дочери, которые живут в Лондоне. От первого брака у Лужкова два сына
После отставки Лужков называл себя фермером, выращивал гречку в Калининградской области, занимался пчеловодством. «Помимо зерновых я выращиваю грибы, произвожу молоко, сыр, развожу романовских овец, развиваю производство перепелиных яиц. Недавно занялся разведением пчел, теперь уже в российском эксклаве. Кроме того, ко мне часто обращаются за советом по различным вопросам — стараюсь никогда не отказывать. Для человека в любом возрасте, и особенно когда тебе за 80, самое главное — не лечь на диван и не уставиться в телевизор. Это губительно для каждого и в физическом, и в интеллектуальном, и в моральном плане. После перехода в такой режим человек очень быстро уходит из жизни», — рассказывал он
Юрий Лужков умер 10 декабря. Ему было 83 года. Бывшего мэра похоронят на Новодевичьем кладбище