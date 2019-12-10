«Дорожу возможностью надеть кепку и прошвырнуться»: каким был Юрий Лужков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 63,58 (-0,15) Quote, 12:24
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 70,39 (-0,12) Quote, 12:24
Почему курс Bitcoin скоро снизится Крипто, 16:13 Греф сообщил о согласовании продажи «золотой акции» «Яндекса» за 10 минут Финансы, 16:08 Как живут израильтяне и чему у них можно научиться Стиль, 16:07 Петербургский «Метрострой» сообщил о задержании своего гендиректора Общество, 16:06 Матвиенко и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Лужкова Общество, 16:04 Аваков заявил о «сдавших нервах» Суркова на нормандском саммите Политика, 16:00 Век учения: что делать, чтобы не потерять работу Партнерский материал, 16:00 Конгресс США смягчил санкции против Nord Stream 2 Экономика, 15:57 Надер Антар — о трендах в производстве и развитии лифтового рынка Партнерский материал, 15:56 Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий Экономика, 15:54 Губернатор Амурской области подвел итоги года Пресс-релиз, 15:49 Коровы-зебры и прочные овощи: главное в сельском хозяйстве Pro, 15:48 Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой Общество, 15:46 Бывший пресс-секретарь Ельцина назвал Лужкова самобытным человеком Общество, 15:45
Общество ,  
0 
«Дорожу возможностью надеть кепку и прошвырнуться»: каким был Юрий Лужков
10 декабря 2019 года умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. Он занимал пост градоначальника 18 лет, а после отставки предпочитал называть себя фермером. Каким был Лужков — в обзоре РБК
Фото: Соловьев Андрей / Фотохроника ТАСС

Юрий Лужков родился в 1936 году в Москве. Его отец был плотником и работал на нефтебазе. «Первым в моем крестьянском роду по линии отца и матери я появился на свет в городе — Москве. Горжусь тем, что коренной москвич и моя малая родина — великий город стал моей судьбой. <…> Предки мои по линии отца происходят из крестьян Тверской губернии, ныне несуществующей деревни Лужково, давшей мою фамилию Лужков. <…> А вообще-то безродные мы все. За дедами уж никого не помню. Деревню нашу немцы сожгли, кладбище быльем поросло — так чуть ли не вся Россия живет», — писал Лужков в своей автобиографии «Москва и жизнь».

Будущий мэр в юности разгружал вагоны и подрабатывал дворником. В 1950-е ездил работать на целину в Казахстане. По образованию Лужков — инженер-нефтехимик, и карьеру сначала он строил в нефтехимпроме. Он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (сейчас это Российский государственный университет нефти и газа) им. Губкина в 1958 году. После получения образования он стал работать в НИИ пластмасс научным сотрудником, затем заместителем заведующего лабораторией. С 1960-х занимал разные должности в Министерстве химической промышленности СССР, а в 1980-м он возглавил научно-производственное объединение «Нефтехимавтоматика»

Фото: Борис Кавашкин / Фотохроника ТАСС

Политикой Лужков начал заниматься с 1970-х. Сначала он стал народным депутатом Бабушкинского района, позже вошел в состав Моссовета, а затем в Верховный совет РСФСР. С 1987 года стал первым зампредом Мосгорисполкома, на эту должность его выдвинул Борис Ельцин, тогда глава московского горкома КПСС. ​

Лужков так описывал свое знакомство с будущим президентом: «Рукопожатие оказалось удивительно теплым. Говорю не в каком-то метафорическом, а в простом, физическом смысле. Мощное поле. С таким человеком сразу хотелось дружить. Именно не подчиняться, а, поймите правильно, быть вместе, действовать заодно»

Юрий Лужков, вице-мэр Москвы, 8 Марта 1992 года
(Фото: Олег Булдаков / ТАСС)

Юрий Лужков впервые участвовал в выборах градоначальника в 1991 году как кандидат в вице-мэры в команде с Гавриилом Поповым, который и стал первым мэром Москвы в новейшей российской истории. Лужков возглавил столицу после отставки Попова в июне 1992 года на фоне экономических проблем и разногласий с муниципальными депутатами и властями страны

Президент Борис Ельцин (слева) и Юрий Лужков на праздновании Дня Победы в 1996 году
(Фото: Юрий Абрамочкин / «РИА Новости»)

Лужков был последовательным сторонником Бориса Ельцина. В августе 1991 года он участвовал в обороне Белого дома, в 1993 году поддержал указ о роспуске парламента (распорядился отключить в здании свет, горячую воду и телефоны), а в 1996 году входил в его предвыборный штаб. Еще в начале 1990-х Лужков предложил президенту проект перезахоронить тело Владимира Ленина и ликвидировать мавзолей и некрополь у Кремлевской стены, но проект не был реализован из-за споров в обществе

Первый съезд партии «Единая Россия», 2002 год. Глава генсовета Александр Беспалов, мэр Москвы Юрий Лужков, глава МЧС Сергей Шойгу и президент Татарстана Минтимер Шаймиев (слева направо)
(Фото: Роман Денисов / ТАСС)

Лужков стоял у истоков партии «Единая Россия». В 1998 году он возглавил организацию «Отечество», которая позже вошла в избирательный блок «Отечество — Вся Россия». От него Лужков был избран в Госдуму в 1999-м, но отказался от мандата. В 2001 году он стал сопредседателем партии «Единство и Отечество — Единая Россия». Из партии он вышел в 2010 году после конфликта с Дмитрием Медведевым, занимавшим должность президента страны

Юрий Лужков и президент Дмитрий Медведев (справа) на станции метро «Лубянка» после теракта, произошедшего 29 марта 2010 года
(Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы в течение 18 лет. Он побеждал на выборах мэра три раза: в 1996-м (87%), 1999-м (69,8%) и 2003 году (74,8%). В отставку его отправил президент Дмитрий Медведев в 2010 году после публичного конфликта. Накануне отставки Лужков направил в администрацию президента письмо, где так написал о причине давления: «Лужков самостоятелен и неудобен».

«Каждый руководитель находится в своем размере золотой клетки. Я считаю, что президент страны тоже находится в золотой клетке, где он имеет очень серьезные ограничения — ограничения, связанные с его личной свободой. Не с его свободой как гражданина общества, а с его личной свободой. Вот, например, я дорожу тем, что могу в отпуске, в коротком, но любом, одеть джинсу, одеть свою кепку и прошвырнуться по магазинам. Я имею возможность пойти в театр в любое время. И мне не нужно никаких условностей», — говорил Лужков за два года до своей отставки

Юрий Лужков с Еленой Батуриной и дочерьми, 1999 год
(Фото: Photoxpress)

Лужков был женат несколько раз. Последний брак у него был с Еленой Батуриной, они вместе работали еще в городской комиссии по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности в конце 1980-х. В последние годы супруги преимущественно жили в разных странах: Лужков проводил большую часть времени на ферме под Калининградом, Батурина ведет дела на Западе. Она уже несколько лет бессменный лидер списка богатейших женщин России. В 2016 году, в 25-летнюю годовщину брака, пара обвенчалась. У них две дочери, которые живут в Лондоне. От первого брака у Лужкова два сына

Фото: Евгения Гусева / «Комсомольская правда»

После отставки Лужков называл себя фермером, выращивал гречку в Калининградской области, занимался пчеловодством. «Помимо зерновых я выращиваю грибы, произвожу молоко, сыр, развожу романовских овец, развиваю производство перепелиных яиц. Недавно занялся разведением пчел, теперь уже в российском эксклаве. Кроме того, ко мне часто обращаются за советом по различным вопросам — стараюсь никогда не отказывать. Для человека в любом возрасте, и особенно когда тебе за 80, самое главное — не лечь на диван и не уставиться в телевизор. Это губительно для каждого и в физическом, и в интеллектуальном, и в моральном плане. После перехода в такой режим человек очень быстро уходит из жизни», — рассказывал он

Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»

Юрий Лужков умер 10 декабря. Ему было 83 года. Бывшего мэра похоронят на Новодевичьем кладбище

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Лужков, мэр, Москва
Материалы по теме
Умер Юрий Лужков
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter