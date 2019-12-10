«Дорожу возможностью надеть кепку и прошвырнуться»: каким был Юрий Лужков

Юрий Лужков родился в 1936 году в Москве. Его отец был плотником и работал на нефтебазе. «Первым в моем крестьянском роду по линии отца и матери я появился на свет в городе — Москве. Горжусь тем, что коренной москвич и моя малая родина — великий город стал моей судьбой. <…> Предки мои по линии отца происходят из крестьян Тверской губернии, ныне несуществующей деревни Лужково, давшей мою фамилию Лужков. <…> А вообще-то безродные мы все. За дедами уж никого не помню. Деревню нашу немцы сожгли, кладбище быльем поросло — так чуть ли не вся Россия живет», — писал Лужков в своей автобиографии «Москва и жизнь».

Будущий мэр в юности разгружал вагоны и подрабатывал дворником. В 1950-е ездил работать на целину в Казахстане. По образованию Лужков — инженер-нефтехимик, и карьеру сначала он строил в нефтехимпроме. Он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (сейчас это Российский государственный университет нефти и газа) им. Губкина в 1958 году. После получения образования он стал работать в НИИ пластмасс научным сотрудником, затем заместителем заведующего лабораторией. С 1960-х занимал разные должности в Министерстве химической промышленности СССР, а в 1980-м он возглавил научно-производственное объединение «Нефтехимавтоматика»