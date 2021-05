«ИрАэро» просит летать дешевле

Восточносибирская авиакомпания пожаловалась на недостаточную финансовую поддержку эксплуатантов Superjet 100

«ИрАэро», летающая на Superjet уже пять лет, посчитала несправедливым распределение субсидий только в пользу новых эксплуатантов этого самолета. В письме премьеру она указала и на проблемы с дефицитом запчастей и их стоимостью

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» пожаловалась на условия распределения субсидий по постановлению правительства № 245 от 22 февраля 2021 года (направлено на сокращение затрат по лизингу и техподдержке Superjet 100), а также на стоимость и дефицит запчастей.

Об этом говорится в письме гендиректора и совладельца «ИрАэро» Юрия Лапина, которое он отправил премьеру Михаилу Мишустину 20 мая. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил Лапин.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства. За реализацию этого постановления отвечает Минпромторг, говорит представитель Минтранса. Но в пресс-службе Минпромторга сказали, что незнакомы с письмом главы «ИрАэро». О его жалобе известно представителю Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), одного из крупнейших лизингодателей Superjet.

Сейчас «ИрАэро» ведет переговоры с ГТЛК и корпорацией «Иркут» (производит Superjet) о реструктуризации задолженности в несколько миллиардов рублей (стороны не раскрывают ее размер). Общая сумма долгов эксплуатантов этого российского самолета перед ГТЛК составляет около 4 млрд руб.

На что пожаловалась «ИрАэро»

Глава «ИрАэро» утверждает, что субсидии по постановлению № 245 распределяются несправедливо. Перевозчикам полагается 333,28 млн руб. на уплату лизинговых платежей за каждый Superjet 100 (по финансовому лизингу), что покрывает платежи почти за три года: сумма ежемесячных платежей за один такой самолет может составлять 10 млн руб., говорит менеджер крупной лизинговой компании. Документ предусматривает выделение еще 139,98 млн руб. в расчете на один Superjet 100 на оплату арендных платежей (покрывает примерно год платежей за операционную аренду самолета) и 37,5 тыс. руб. в расчете на один летный час (при минимальном ежемесячном налете 60 часов) в качестве компенсации за техобслуживание.

Но эти субсидии выделяются только на самолеты, купленные в 2020–2021 годах. Поэтому без них остается «ИрАэро», которая осуществляет полеты на Superjet c 2016 года (сейчас в парке шесть таких самолетов), а также и другие его опытные эксплуатанты — «Якутия» (использует Superjet c 2013 года; у нее четыре машины) и «Ямал» (c 2016 года; 15 самолетов), которые приложили много усилий, чтобы самолет успешно летал, сказал РБК Лапин.

Глава «ИрАэро» просит Мишустина распространить действие постановления на авиакомпании, получившие самолеты до 2020 года. Но при подготовке этого документа были учтены предложения авиакомпаний, парирует представитель «Иркута». Эти субсидии призваны стимулировать авиакомпании приобрести 59 новых Superjet 100 в 2020–2022 годах. Они уже начали поступать в авиакомпании «Азимут», «Россия» и Red Wings через «ПСБ Лизинг».

К тому же для «ИрАэро» действуют сниженные лизинговые ставки по аренде самолетов в рамках постановления № 1073, которое было принято еще в конце 2012 года, указывают в пресс-службе Минпромторга. Если бы не это постановление, перевозчику пришлось бы доплачивать ежемесячно за каждый самолет по 3 млн руб., уточняет менеджер крупной лизинговой компании.

Стоимость владения Superjet 100 все равно завышена, за каждую машину надо платить ежемесячно около 20 млн руб. (в эту сумму входят лизинговый платеж и затраты на техподдержку), замечает Лапин. Иркутская авиакомпания стала одним из немногих перевозчиков, завершивших 2020 год с чистой прибылью (24,8 млн руб.; снижение показателя к 2019 году на 79,3%). В 2021 году прибыль кратно вырастет, но ее недостаточно для погашения долга, говорит глава компании.

Что еще не устраивает эксплуатантов Superjet

Полеты на Superjet в России начались в 2011 году. Сейчас на них летают девять авиакомпаний, у которых в парке 121 такой самолет, следует из данных Росавиации на 19 мая. На протяжении всех десяти лет эксплуатанты критиковали систему послепродажного обслуживания. На это обращает внимание и глава «ИрАэро» в письме Мишустину.

Авиакомпании понесли значительные затраты на организацию техобслуживания и устранение многочисленных неисправностей, пишет Лапин. В материально-техническое снабжение, запчасти и крупные ремонты операторы Superjet 100 вложили больше, чем эксплуатанты импортной авиатехники аналогичного класса, подтверждает менеджер крупной лизинговой компании.

«ИрАэро» летает на Superjet 100 в условиях острого дефицита запчастей и агрегатов. Комплектующие на Airbus A320 поступают в течение трех дней, запчасти для Superjet 100 иногда надо ждать 180 дней, добавляет член совета директоров «Ямала» Василий Крюк. Но состав и количество запчастей, предоставляемых авиакомпаниям, увеличились многократно, утверждает представитель «Иркута».

К тому же дефицит запчастей и агрегатов сопровождается монопольно высокой ценой, говорится в письме Лапина. Стоимость формируется производителями компонентов, указывает представитель «Иркута». По его словам, иркутская авиакомпания не заключила договор на доступ к пулу запчастей, а заказы от нее «носят нерегулярный характер».

Представитель «Иркута» подчеркивает, что программа техподдержки Superjet совершенствуется, поэтому у наиболее эффективных операторов, включая «ИрАэро», среднесуточный налет достигает девяти часов (это сопоставимо с импортными самолетами аналогичного класса).