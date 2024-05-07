Си Цзиньпин прибыл с визитом в Сербию

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Белград, в аэропорту его встретил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает сербская государственная телерадиокомпания РТС.

В аэропорт также прибыли премьер-министр Сербии Милош Вучевич и члены правительства страны. В честь китайского лидера выстроился караул Вооруженных сил республики. От границы самолет Си Цзиньпиня сопровождали сербские истребители МиГ-29.

В Сербию председатель КНР прилетел в сопровождении супруги Пэн Лиюань, в стране он пробудет два дня. На 8 мая запланированы переговоры Си и Вучича, после состоится пленарное заседание делегаций двух государства.

В последний раз Си Цзиньпин посещал Сербию в 2016 году. Это был первый визит главы Китая в страну за 32 года.

Накануне поездки в республику китайский лидер опубликовал статью в сербской газете «Политика». В тексте он заявил, что Пекин не забудет о бомбардировке странами НАТО в 1999 году посольства страны в Белграде. В результате погибли три китайских журналиста. «Скрепленная кровью» дружба Китая и Сербии останется в общей памяти народов двух стран, добавил Си.