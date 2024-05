Рядом с особняком Дрейка произошла стрельба, ранен охранник

Фото: Arlyn McAdorey / Reuters

Рядом с особняком рэпера Дрейка в канадском Торонто произошла стрельба, в результате охранник дома получил ранение. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на местную полицию.

Пострадавшего доставили в больницу, травмы не угрожают его жизни. По данным источника телеканала CBC, охранника ранили в верхнюю часть груди, ему сделали операцию.

Где находился Дрейк во время произошедшего, неизвестно. Полиция начала изучать записи с камер видеонаблюдения рядом с особняком. Предположительно, стрелявший мог скрыться с места на автомобиле.

Стрельба произошла на фоне конфликта Дрейка с рэпером Кендриком Ламаром, отмечает The Guardian. Весной 2024 года музыканты записали треки, высмеивающие и оскорбляющие друг друга. На обложке одного из таких треков Ламара — Not Like Us — изображен особняк Дрейка. Это снимок со спутника дома музыканта в Торонто с красными отметками.