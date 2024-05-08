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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде о окрестностях объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Жителей города, которые находятся дома, он попросил не подходить к окнам и спрятаться в коридоре, кладовой, туалете или ванной. Граждан на улице губернатор призвал спуститься в укрытие.

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Белгородская область с начала Россией военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Вооруженных сил Украины.

Утром 6 мая украинские беспилотники атаковали автомобиль и две «Газели» в районе села Березовка. В машинах местной находились сотрудники компании «Агро-Белогорье». На месте погибли семь человек, более 40 пострадали.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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