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Бизнес ,  
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Авиакомпания «Россия» начала закупать первые Superjet под новые маршруты

Авиакомпания «Россия» объявила тендер на поставку первых лайнеров Superjet, которых у нее ранее не было. Она возьмет в лизинг не только новые SSJ, но и самолеты «Аэрофлота», который переориентируется только на иностранные машины
«Аэрофлот» AFLT ₽58,12 -2,58% Купить
Sukhoi Superjet 100
Sukhoi Superjet 100 (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота») начала переход на флот с российскими самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ) и разместила тендер на поставку первых двух SSJ, следует из информации на электронной торговой площадке Газпромбанка.

Согласно тендерной документации, компания планирует взять новые самолеты в лизинг на 12 лет. Стоимость лизинга на этот срок, включая техобслуживание, для одного SSJ составит 3,25 млрд руб. Лизинговая компания, которая закупит лайнеры для перевозчика, станет известна в конце октября. Как рассказывает источник РБК в одной из крупнейших лизинговых компаний, сделку профинансирует «ПСБ лизинг» («дочка» Промсвязьбанка). Она же будет предоставлять в аренду Superjet для Red Wings. РБК направил запрос в «ПСБ лизинг».

Зачем «России» нужен Superjet

Сейчас авиакомпания «Россия» летает на Airbus (319, 320) и Boeing (747, 777, 737), большинство лайнеров перешли перевозчику от обанкротившейся в 2015 году «Трансаэро». SSJ в ее флоте пока нет. По словам источника РБК, близкого к правлению перевозчика, «Россия» планирует к концу 2020 года получить десять SSJ, в результате флот компании вырастет до 68 самолетов.

«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Бизнес
Фото:Роман Пятаков / РИА Новости

В рамках новой стратегии группы «Аэрофлот» до 2028 года, которая была принята летом 2020-го, «России» будут переданы все лайнеры одноименной авиакомпании («Аэрофлот») российского производства, включая Superjet и позднее МС-21. «У нее будет 250 машин, из которых 235 — отечественного производства, что очень важно», — говорил генеральный директор группы Виталий Савельев на встрече с премьером Михаилом Мишустиным в середине июля. Сейчас в парке «Аэрофлота» 54 SSJ, до 2026 года в соответствии с договоренностями с Объединенной авиастроительной корпорацией (производит Superjet) он должен закупить еще 100 таких лайнеров.

Помимо лайнеров российского производства «Россия» вместо «Аэрофлота» займется социальными направлениями, в том числе с «плоскими тарифами», которые применяются на рейсах на Дальний Восток, в Калининград и Крым. До одобрения новой стратегии группы «Россия» больше занималась зарубежными маршрутами, включая туристические и чартерные: Бангкок, Анталью, Тель-Авив. Компания выполняла перевозки совместно с туроператором «Библио-Глобус». По данным Росавиации, перевозчик входит в топ-4 российских авиакомпаний, за первые восемь месяцев 2020 года услугами «России» воспользовались 3,62 млн человек.

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Кто еще будет летать на новых российских лайнерах

В 2020–2021 годах филиал компании «Иркут» («дочка» ОАК) «Региональные самолеты» планирует поставить 59 самолетов SSJ 100 нескольким российским авиакомпаниям. 30 лайнеров получит авиакомпания Red Wings (как и ОАК, подконтрольная «Ростеху»), 22 — группа «Аэрофлот» (восемь в 2020-м, еще 14 — в 2021 году), остальные пополнят флот «Азимута» и «Якутии», рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Политика
Sukhoi Superjet 100

При этом год назад, в 2019-м, «Региональные самолеты» не выполнили годовой план продаж. Вместо запланированных 20–25 лайнеров они поставили перевозчикам только шесть. Причины, как рассказывали источники РБК, — отсутствие сервисных центров и имиджевые потери из-за трагедии в Шереметьево, которая произошла в мае 2019 года. Тогда лайнер «Аэрофлота» загорелся при приземлении, погиб 41 человек.

Автор
Мария Кокорева
авиаперевозки «Аэрофлот» «Россия»
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