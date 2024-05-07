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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС признал гибель американской заложницы

ХАМАС объявил о гибели американской заложницы Джуди Вайнштейн
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Гражданка Израиля, США и Канады Джуди Вайнштейн, которой было 70 лет, скончалась в секторе Газа. Об этом объявил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС, бригад «Аль-Кассам», Абу Убейда в Telegram.

«Месяц назад она была серьезно ранена в результате удара сионистской авиации вместе с другим заложником, но она умерла из-за отсутствия интенсивного лечения в секторе Газа, потому что сионистская армия уничтожила больницы», — сказал он.

Боевики похитили Вайнштейн в кибуце Нир Оз во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Пожилая пара в это время совершала утреннюю прогулку. В декабре ее вместе с мужем 72-летним Гади Хаггаем признали погибшими, указав, что их тела все еще удерживаются боевиками. После этого американский президент Джо Байден рассказал, что вместе с супругой Джилл опустошен этой новостью.

По официальным данным, в плену у боевиков остаются 132 человека, 37 из них считаются погибшими.

Израильские власти пообещали продолжать войну против ХАМАС до освобождения всех заложников и уничтожения группировки. Стороны ведут переговоры о завершении конфликта, однако консенсуса об условиях добиться не удается.

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Теги
ХАМАС сектор Газа Израиль заложники
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