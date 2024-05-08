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Пандемия коронавируса ,  
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AstraZeneca отзовет разрешения на продажу вакцины из-за риска тромбоза

AstraZeneca отзовет разрешения на продажу вакцины от COVID из-за скандала
Сюжет
Пандемия коронавируса

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины от коронавируса, сообщает газета The Telegraph.

Заявление об отзыве препарата на территории Европейского союза компания подала 5 марта, 7 мая оно вступило в силу. Аналогичные документы AstraZeneca подаст в другие страны и Великобританию в ближайшее время.

AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина может вызвать тромбоз
Технологии и медиа
Фото:Luong Rhai Linh / EPA / ТАСС

Отзыв продаж препарата начался после того, как AstraZeneca признала возникновение смертельного побочного эффекта после применения вакцины — тромбоза. В компании заявили, что вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении, причины которого неизвестны.

Впервые о побочном эффекте заявил пациент в 2021 году — у мужчины после прививки препаратом AstraZeneca образовался тромб и кровоизлияние в мозг, что привело необратимым повреждениям органа. Похожий случай зафиксировали в 2022 году в Италии. В некоторых европейских странах приостановили использование этой вакцины.

По данным The Telegraph, пострадавшие и родственники погибших подали против фармкомпании коллективный иск и потребовали от AstraZeneca компенсации на сумму до £100 млн.

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Теги
коронавирус вакцинация от COVID-19 Фармкомпании
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