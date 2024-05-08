AstraZeneca отзовет разрешения на продажу вакцины из-за риска тромбоза

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины от коронавируса, сообщает газета The Telegraph.

Заявление об отзыве препарата на территории Европейского союза компания подала 5 марта, 7 мая оно вступило в силу. Аналогичные документы AstraZeneca подаст в другие страны и Великобританию в ближайшее время.

Отзыв продаж препарата начался после того, как AstraZeneca признала возникновение смертельного побочного эффекта после применения вакцины — тромбоза. В компании заявили, что вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении, причины которого неизвестны.

Впервые о побочном эффекте заявил пациент в 2021 году — у мужчины после прививки препаратом AstraZeneca образовался тромб и кровоизлияние в мозг, что привело необратимым повреждениям органа. Похожий случай зафиксировали в 2022 году в Италии. В некоторых европейских странах приостановили использование этой вакцины.

По данным The Telegraph, пострадавшие и родственники погибших подали против фармкомпании коллективный иск и потребовали от AstraZeneca компенсации на сумму до £100 млн.