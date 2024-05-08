В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста

BI: в Германии закрыли расследование против главы ВВС по делу об утечке

Расследование в отношении командующего военно-воздушными силами немецкого бундесвера генерал-лейтенанта Инго Герхарца было прекращено в апреле, сообщают Business Insider и RND со ссылкой на источники.

В связи с тем, что первоначальные подозрения не подтвердились, прокуратура закрыла производство по делу. По данным Business Insider, расследование завершили 10 апреля 2024 года.

«Не было никаких доказательств преднамеренных действий. Значение может иметь любая неосторожность, но она не подлежит наказанию как халатность», — заявил в разговоре с Business Insider собеседник.

Решение о наказании Герхарца в дальнейшем будет принимать министерство обороны Германии. Инспектору ВВС грозит сокращение заработной платы, либо понижение в должности, либо увольнение.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку аудиозаписи разговора немецких офицеров. Стороны обсуждали поставки Украине дальнобойных ракет TAURUS и удар с их помощью по «мосту на востоке» — предположительно, речь шла о Крымском мосте.

По данным Симоньян, переговоры вели начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что беседа немецких военных «говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России». Власти Германии начали расследование утечки разговора и подчеркнули, что не готовятся к войне с Россией.