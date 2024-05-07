Путин поручил поднять ежемесячные выплаты академикам РАН до 200 тыс. руб.

Члены-корреспонденты Российской академии наук будут получать до 100 тыс. руб. в месяц. Увеличить выплаты ученым президент предложил в феврале 2024 года во время празднования 300-летия РАН

Ежемесячные выплаты академикам Российской академии наук (РАН) с 2025 года поднимут до 200 тыс. руб, членам-корреспондентам будут выплачивать 100 тыс. руб. Поручение президента Владимира Путина российскому правительству опубликовано на сайте Кремля.

Доклад об учете выплат при формировании бюджета на новый финансовый год кабмин должен предоставить президенту до 1 ноября 2024 года.

Кроме того, правительство вместе с РАН подготовит предложения по включению издательства «Наука» и Российского центра научной информации в структуру Российской академии наук. Доклад предоставят президенту к 1 июля.

Сейчас академики РАН ежемесячно получают до 150 тыс. руб., членкоры — до 75 тыс. руб. Повысить выплаты Путин предложил в феврале на торжественном вечере, посвященном 300-летию РАН.

Летом 2022 года президент РАН Александр Сергеев заявил, что ученые в российских регионах ощущают разницу в зарплатах по сравнению с коллегами из Москвы и чувствуют несправедливость. Согласно «майским указам» Путина, к 2018 году заработные платы научных работников должны были составлять 200% от средней зарплаты по региону.

По словам Сергеева, в областях страны увеличение выплат происходило «пестро» из-за различий по средним зарплатам. Если в Москве рост зарплаты заметен, «то в Карачаево-Черкесии это другие деньги», подчеркнул президент РАН.