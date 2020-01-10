«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

По словам источника РБК, из девяти SSJ100, имеющихся у авиакомпании, в рабочем состоянии находятся только пять. Иркутская компания направила производителю суперджетов претензию

Самолет SSJ100 авиакомпании «ИрАэро» (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании. Об этом также сообщили собеседники ТАСС и «Интерфакса».

По словам собеседника РБК, финансовые требования авиакомпании связаны с неудовлетворительным состоянием техники, из-за чего перевозчик несет большие убытки.

В настоящий момент в парке «ИрАэро» числится девять самолетов SSJ100 производства ГСС, при этом в рабочем состоянии только пять. Отмечается, что одно воздушное судно изначально было передано неисправным и простаивает уже на протяжении трех лет.

В ГСС подтвердили факт получения претензии, но воздержались от комментариев.

В начале января стало известно, что ГСС подали иск к «ИрАэро» на 941 млн руб., суть требований авиастроителем не раскрывается.