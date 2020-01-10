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«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
По словам источника РБК, из девяти SSJ100, имеющихся у авиакомпании, в рабочем состоянии находятся только пять. Иркутская компания направила производителю суперджетов претензию
Самолет SSJ100 авиакомпании «ИрАэро» (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании. Об этом также сообщили собеседники ТАСС и «Интерфакса».

По словам собеседника РБК, финансовые требования авиакомпании связаны с неудовлетворительным состоянием техники, из-за чего перевозчик несет большие убытки.

В настоящий момент в парке «ИрАэро» числится девять самолетов SSJ100 производства ГСС, при этом в рабочем состоянии только пять. Отмечается, что одно воздушное судно изначально было передано неисправным и простаивает уже на протяжении трех лет.

В ГСС подтвердили факт получения претензии, но воздержались от комментариев.

В начале января стало известно, что ГСС подали иск к «ИрАэро» на 941 млн руб., суть требований авиастроителем не раскрывается.

В феврале 2019 года ГСС уже подавали иск к «ИрАэро» на 550 млн руб., позже его отозвали, но в июле производитель SSJ100 подал новый — уже на 660 млн руб. В такую сумму ГСС оценили долги перевозчика по аренде лайнеров в 2016–2019 годах, технические резервы и пени.

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В феврале 2018 года от SSJ100 отказалась единственная эксплуатировавшая их европейская авиакомпания — ирландская CitiJet. Она работала по модели «мокрого» лизинга и выполняла полеты для других авиалиний. Все SSJ100 летали по маршрутам Brussels Airlines, но та отказалась от аренды этих лайнеров, объяснив свое решение тем, что самолеты слишком долго простаивают из-за нехватки запчастей. Источники «Ведомостей» говорили о проблемах с так называемой горячей частью двигателя SaM146, созданного специально для SSJ100 совместным предприятием российской «ОДК-Сатурн» и французской Safran-PowerJet. Собеседник РБК в ОАК связывал проблемы не только с комплектующими, но и с действием санкций, из-за которых было сложно проводить расчеты.

Авторы: Мария Кокорева, Константин Нагаев
При участии: Инна Сидоркова
Теги: «Гражданские самолеты Сухого», «ИрАэро»
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«Сухой» подал иск к «ИрАэро» на 550 млн руб.
Бизнес
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