 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава «Роскосмоса» предложил доверять словам Маска об инопланетянах

Глава «Роскосмоса» Борисов: Маску можно доверять по теме инопланетян

Основатель SpaceX Илон Маск авторитетен в вопросах поиска следов ушедших цивилизаций на Марсе, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

Американский бизнесмен сделал свое заявление в Институте Милкена в Калифорнии рассуждал о колонизации Марса, он сказал, что на этой планете можно обнаружить следы «давно ушедших инопланетных цивилизаций».

«Маск — человек авторитетный, ему, наверное, надо верить», — сказал Борисов в беседе с агентством в кулуарах Большого Кремлевского дворца.

Прежде Маск не раз высказывался по теме инопланетных цивилизаций. В конце прошлого года, к примеру, он усомнился в их существовании. «Я не видел доказательств существования инопланетян. Возможно, в нашей части галактики мы — единственные существа с сознанием. Сознание — это крошечная свеча в кромешной тьме», — пояснил он.

Маск предположил, через сколько лет человечество колонизирует галактику
Общество
Илон Маск

В 2020 году Маск заявил, что SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс в 2026 году. В случае везения компания сделает это за четыре года, добавил он. Кроме того, к 2050 году предприниматель планирует отправить на Марс 1 млн человек. Позднее Маск заявлял, что покорение Марса необходимо для выживания человечества.

У России также есть своя программа изучения Марса. После 2030 года «Роскосмос» планирует запустить к спутнику планеты Фобосу межпланетную станцию «Бумеранг». Зонд доставит образцы грунта со спутника на Землю. Запуск планируют провести с космодрома Восточный при помощи ракеты «Ангара».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.

Теги
Персоны
Илон Маск Роскосмос Юрий Борисов Марс инопланетяне НЛО
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск предположил, через сколько лет человечество колонизирует галактику
Общество
В «Роскосмосе» оценили сроки запуска миссии к спутнику Марса
Технологии и медиа
Пентагон не нашел доказательств посещения Земли инопланетянами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 07 мая, 16:45
Ким Чен Ын поздравил Путина Политика, 03:25
В Харькове прогремели взрывы Политика, 03:21
Хуситы сообщили об «искушениях из США» Политика, 03:09
В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность Политика, 02:55
AstraZeneca отзовет разрешения на продажу вакцины из-за риска тромбоза Общество, 02:46
«Русский пирог» убрали из меню Макрона и Си из-за названия Политика, 02:38
Глава «Роскосмоса» предложил доверять словам Маска об инопланетянах Общество, 02:24
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В Ростовской области мужчина выстрелил в полицейских Общество, 02:06
Аналитики назвали, что рискует помешать росту поставок угля за рубеж Бизнес, 01:48
Трамп вмешался в конфликт внутри конгресса США из-за помощи Украине Политика, 01:12
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста Политика, 00:51
Пять человек пострадали при ударе по нефтебазе в Луганске Политика, 00:44
Sky News сообщил о хаосе в британских аэропортах из-за сбоя Технологии и медиа, 00:23
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 00:18