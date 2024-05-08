Глава «Роскосмоса» предложил доверять словам Маска об инопланетянах

Основатель SpaceX Илон Маск авторитетен в вопросах поиска следов ушедших цивилизаций на Марсе, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

Американский бизнесмен сделал свое заявление в Институте Милкена в Калифорнии рассуждал о колонизации Марса, он сказал, что на этой планете можно обнаружить следы «давно ушедших инопланетных цивилизаций».

«Маск — человек авторитетный, ему, наверное, надо верить», — сказал Борисов в беседе с агентством в кулуарах Большого Кремлевского дворца.

Прежде Маск не раз высказывался по теме инопланетных цивилизаций. В конце прошлого года, к примеру, он усомнился в их существовании. «Я не видел доказательств существования инопланетян. Возможно, в нашей части галактики мы — единственные существа с сознанием. Сознание — это крошечная свеча в кромешной тьме», — пояснил он.

В 2020 году Маск заявил, что SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс в 2026 году. В случае везения компания сделает это за четыре года, добавил он. Кроме того, к 2050 году предприниматель планирует отправить на Марс 1 млн человек. Позднее Маск заявлял, что покорение Марса необходимо для выживания человечества.

У России также есть своя программа изучения Марса. После 2030 года «Роскосмос» планирует запустить к спутнику планеты Фобосу межпланетную станцию «Бумеранг». Зонд доставит образцы грунта со спутника на Землю. Запуск планируют провести с космодрома Восточный при помощи ракеты «Ангара».