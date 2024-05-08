«Русский пирог» убрали из меню Макрона и Си из-за названия

Полюбившийся Макрону «русский пирог» не подали на обеде с Си из-за названия

Макрону и Си планировали подать пиренейское блюдо под названием «русский пирог», полюбившийся лидерам Франции, но из-за названия заменили на черничный десерт. Пирог делают из крымского миндаля и посыпают похожей на снег пудрой

Фото: Wikimedia Commons

Обед в Пиренеях французского президента Эмманюэля Макрона и китайского председателя Си Цзиньпина скорректировали, убрав из него «русский пирог» из-за его названия на фоне конфликта России и Украины. Об этом пишет La Dépêche.

Политики посетили горы по приглашению Макрона, обед был запланирован в высокогорном ресторане Etape du berger, которым управляет друг французского лидера.

Меню полностью состояло из региональных блюд, одно из которых — пирог, называемый во Франции «русским». Его заменили в меню политиков на черничный пирог.

«Русский пирог» придумали в Пиренеях в 1920-х годах, он состоит из миндального печенья, покрытого сахарной пудрой. Название связано с тем, что миндаль, согласно оригинальному рецепту, должен быть крымским. Другой причиной стала схожесть поверхности десерта с заснеженным ландшафтом, ассоциирующимся с Россией.

Как отмечает Le Figaro, это сделано с учетом деликатного геополитического контекста, поскольку вопрос конфликта Москвы и Киева — один из наиболее острых и центральных для Макрона и Си.

На сайте пекарни сказано, что «русский пирог» понравился французским президентам Франсуа Миттерану, Жаку Шираку и Николя Саркози, а впоследствии его полюбил и Макрон. Десерт часто подавали в Елисейском дворце для зарубежных делегаций.

Провести встречу именно в Пиренеях стала сентиментальным жестом французского президента — там родилась бабушка Макрона по материнской линии. Это стало отголоском решения Си Цзиньпина пригласить Макрона на чайную церемонию в бывшем доме своего отца в Гуанчжоу. «Макрон всегда обаятелен, он пытается привлечь на свою сторону иностранных лидеров, устанавливая с ними личные отношения», — объяснил старший советник исследовательской компании Rhodium Group Ной Баркин.