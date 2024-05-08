«Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов
Дортмундская «Боруссия» обыграла ПСЖ в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышла в финал турнира. Встреча в Париже завершилась со счетом 1:0.
Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс забил на 50-й минуте.
Первая игра прошла в Дортмунде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Гол Хуммельса стал для немца первым забитым мячом в форме дортмундского клуба в Лиге чемпионов за 11 лет. Последний гол Хуммельса за «Боруссию» в ЛЧ был забит в ворота донецкого «Шахтера» в феврале 2013 года.
Также Хуммельс в возрасте 35 лет и 143 дней стал самым возрастным немцем, забившим гол в матче плей-офф Лиги чемпионов. Защитник вошел в тройку самым взрослых игроков, забивавших в плей-офф: старше были только валлиец Райан Гиггз (37 лет 148 дней) и босниец Эдин Джеко (37 лет 54 дня).
Кроме того, дортмундский клуб впервые в своей истории забил на «Парк-де-Пренс».
ПСЖ выпустил самый молодой стартовый состав в полуфинале Лиги чемпионов со времен «Арсенала» 2009-го года (24 года 26 дней) — возраст игроков парижского клуба составил 24 года 157 дней.
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе ни разу не отличался результативными действиями на полуфинальной и финальной стадии Лиги чемпионов.
Команды встречались в нынешнем сезоне на групповом этапе, однако «Боруссии» не удалось выиграть ни одну из игр: в первом матче ПСЖ выиграл со счетом 2:0, а в ответной встрече команды сыграли вничью (1:1).
Вторым финалистом станет победитель полуфинальной пары «Реал» Мадрид — «Бавария», которые сыграют ответную встречу 8 мая.
Финал состоится 1 июня в Лондоне. «Манчестер Сити» является действующим чемпионом турнира.
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