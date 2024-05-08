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Военная операция на Украине ,  
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Пять человек пострадали при ударе по нефтебазе в Луганске

Пасечник: пять человек пострадали при ударе по нефтебазе в Луганске
Сюжет
Военная операция на Украине

По предварительным данным, пять сотрудниками нефтебазы в Луганске ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) этого объекта, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале.

«Ночной удар по нефтебазе в Луганске предположительно осуществлен ракетами западного образца ATACMS», — написал он.

У пострадавших выявили минно-взрывные травмы, их состояние оценивают как средней степени тяжести, заявила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

На место ЧП выехали четыре бригады скорой помощи. Повреждены линии электропередачи, дома рядом с нефтебазой остались без электроснабжения, загорелся газопровод высокого давления.

Удар по базе нанесли вечером 7 мая, для его тушения задействовали все подразделения МЧС в городе.

Пять человек пострадали при ударе по нефтебазе в Луганске
Пять человек пострадали при ударе по нефтебазе в Луганске

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Теги
Луганск нефтебаза пострадавшие
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